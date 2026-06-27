Dokumentari Terbitan Bersama Antarabangsa Life Pulse of Yangtze Semakin Popular di Luar Negara

CHONGQING, China, 27 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Life Pulse of Yangtze, sebuah dokumentari terbitan bersama antarabangsa oleh Jiangsu Broadcasting Corporation, Chongqing Broadcasting Group dan A+E Networks, akan mula disiarkan menerusi History Channel Japan pada 28 Jun.

Dengan memfokuskan kisah kehidupan di sepanjang Sungai Yangtze serta menyampaikan konsep kewujudan bersama yang harmoni antara manusia dan alam semula jadi, dokumentari tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada dunia mengenai amalan yang nyata serta pencapaian luar biasa dalam usaha perlindungan ekologi di sepanjang Sungai Yangtze pada era baharu.

Lembangan Sungai Yangtze merupakan salah satu kawasan yang mempunyai kepelbagaian biologi paling tinggi di China dan diiktiraf oleh World Wide Fund for Nature (WWF) sebagai salah satu daripada 35 kawasan ekologi keutamaan di dunia. Dengan menggunakan imejan berkualiti tinggi sebagai medium penceritaan, dokumentari itu memaparkan panorama ekologi menakjubkan yang terbentang sepanjang 6,300 kilometer. Dihasilkan dengan teliti selama dua tahun oleh pasukan penerbitan bersama China dan antarabangsa, dokumentari berkenaan diterbitkan mengikut piawaian 4K ultra definisi tinggi. Pasukan penerbitan mengembara merentasi pelbagai wilayah di sepanjang sungai dengan menggunakan teknik-teknik terkini seperti sinematografi udara, penggambaran bawah air dan rakaman dron FPV (Pandangan Orang Pertama) bagi merakam keindahan alam semula jadi serta denyut nadi kehidupan yang rancak di sepanjang Sungai Yangtze dari pelbagai sudut. Siri dokumentari berkenaan terdiri daripada dua episod, dengan setiap episod berdurasi 45 minit.

Dokumentari berkenaan berusaha meneroka dan berkongsi emosi serta nilai-nilai yang dapat menyentuh hati orang ramai di seluruh dunia. Melalui lensa kamera, ia merakam denyut nadi kehidupan—daripada antelop Tibet dan burung jenjang berleher hitam yang anggun di "Bumbung Dunia", sehinggalah kepada "malaikat yang tersenyum" (ikan lumba-lumba tanpa sirip) yang bermain di dalam air serta ikan sturgeon China purba—sekali gus menyampaikan secara jelas falsafah kewujudan bersama yang harmoni antara manusia dan alam semula jadi. Pada masa sama, dokumentari itu turut menawarkan tinjauan mendalam terhadap langkah-langkah perlindungan dan pemulihan ekologi yang utama seperti larangan menangkap ikan selama sepuluh tahun, pemulihan tanah lembap, pembinaan pelabuhan pintar serta rawatan air sisa, sekali gus menggambarkan sepenuhnya "kebijaksanaan China" dalam mengimbangi pembangunan ekonomi dengan pemuliharaan ekologi. Dengan menerapkan prinsip "bersama-sama meneruskan pemuliharaan utama dan mengelakkan pembangunan besar-besaran" dalam setiap kisah dan bingkai visual, dokumentari itu memperlihatkan sepenuhnya iltizam teguh serta rasa tanggungjawab China sebagai sebuah negara utama dalam menggalakkan pembangunan mampan serta pembinaan masa depan yang dikongsi bersama untuk semua hidupan di Bumi.

Pada 12 Mei 2026, dokumentari tersebut dipertontonkan secara rasmi di peringkat antarabangsa menerusi History Channel Korea. Ia akan disiarkan secara eksklusif melalui platform OTT Dopreel Indonesia pada 12 Jun. Bermula 28 Jun, ia akan disiarkan semula beberapa kali di History Channel Japan. Siaran di negara-negara seperti Malaysia dan Singapura pula dijadualkan bermula pada Julai.

SOURCE Jiangsu Broadcasting Corporation