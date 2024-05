글로벌 리더와 업계 의사 결정권자, Asia Tech x Singapore에 모이다

-- 2만 5천 명 이상의 리더들을 초청해 포용적 디지털 미래 구축을 위한 토론의 장 마련

싱가포르 2024년 5월 7일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 5월 29일부터 31일까지 아시아의 대표 기술 플랫폼인 Asia Tech x Singapore(ATxSG)가 2만 5천 명 이상의 글로벌 리더와 업계 의사결정권자를 초청해 포용적인 글로벌 디지털 미래를 구축하기 위한 길을 모색할 예정이다. 올해로 4회째를 맞는 ATxSG는 기술, 사회 및 디지털 경제의 교차점에서 대화를 주도해 나간다.

IMDA의 Kiren Kumar 부사장은 "우리는 생활하고 일하고 노는 방식에 미치는 기술의 파괴적인 영향력을 점점 더 많이 경험하고 느끼고 있다"며 "정부, 기업, 개인은 디지털 미래에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 전략적 담론에 참여하고 이니셔티브를 주도하기 위해 협력해야 한다. 세계에서 가장 빠르게 성장하는 디지털 경제의 글로벌-아시아 교점으로서 싱가포르의 위치를 감안할 때, 올해 ATxSG에서 참가자들이 이렇게 중요한 대화를 나눌 수 있기를 기대한다"고 말했다.

ATxSG의 메인 행사는 ATxSummit에는 55개국에서 온 글로벌 연사 80명과 비즈니스, 기술, 정부 분야의 게스트 3000명 이상이 참석한다. Capella Singapore에서 초청 행사로만 진행되는 이 서밋의 주요 내용은 다음과 같다.

• 5월 29일: Gardens by the Bay에서 오프닝 갈라 행사, Tharman Shanmugaratnam 싱가포르 대통령 참석

• 5월 30일: 정부와 업계 리더들이 인공 지능, 거버넌스 및 안전, 양자 컴퓨팅, 지속 가능성에 대해 토론하는 본 회의[https://asiatechxsg.com/plenary/ ]. 주빈인 Heng Swee Keat 싱가포르 부총리 겸 경제정책조정장관의 개회사

• 5월 31일: 두 개의 대표 회의 – 책임 있는 AI 개발과 AI 기회 및 과제에 대한 중요한 대화를 촉진하는 ATxAI[https://asiatechxsg.com/atxai/ ]와 정책 입안자와 업계 리더들이 기술을 통해 교육을 혁신하고 포용성을 강화하며 성별 격차를 좁힐 방법에 대해 논의하는 Women and Youth in Tech[https://asiatechxsg.com/women-and-youth-in-tech/ ]. Mrs Josephine Teo 싱가포르 통신정보부 장관 겸 스마트 국가 및 사이버보안 담당 장관이 ATxAI의 주빈으로 참석하여 기조연설을 하고 Women and Youth in Tech에서 연사로 나설 예정. 또한 Mr Chan Chun Sing 싱가포르 교육부 장관이 Learning Revolution – Rebooting Future Education에 관한 Women and Youth in Tech 토론에 패널로 참여.

ATxSummit에는 다음을 포함한 전 세계의 고위 정부 및 비즈니스 리더가 참여한다.

정부 /국제기구 관계자:

• Paula Ingabire, 르완다 정보통신기술혁신부 장관

• Jessica Rosenworcel, 미국 연방통신위원회(FCC) 위원장

• Amandeep Singh Gill, 유엔 사무총장 기술 특사

업계 리더 :

• Dario Amodei, Anthropic CEO

• Mira Murati, OpenAI CTO

• Dr Hongjiang Zhang, Beijing Academy of AI 창립 회장

• John Churchill, Dyson CTO

• Natasha Crampton, Microsoft 최고 AI 책임자

• Dame Wendy Hall 교수, 사우샘프턴 대학교 컴퓨터 과학 흠정 교수

• Dr Parag Khanna, AlphaGeo 설립자 겸 CEO

• Dr Hiroaki Kitano, Sony Group Corporation 총괄 부사장 겸 CTO

• Selina Yuan, Alibaba Cloud Intelligence International 사장 겸 Alibaba Group 부사장

더 자세한 내용은 웹사이트( asiatechxsg.com )를 참조할 수 있다.

