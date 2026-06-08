노보네시스, 서울푸드 2026에서 한국 식품업체를 위한 바이오솔루션 선보여

뉴스 제공처

Novonesis

2026년 06월 08일 10:06 KST

글로벌 바이오솔루션 선도 기업인 노보네시스(Novonesis) 바이오솔루션을 통해 보다 효율적인 식품 생산을 지원하는 동시에, 한국 소비자들에게 더욱 우수한 맛과 식감, 영양 품질을 향상할  있는 방안을 선보일 예정이다.

서울, 한국 2026년 6월 8일 /PRNewswire/ -- 한국 식품업체들이 상승하는 투입 비용, 마진 압박 및 원자재 가격 변동성을 헤쳐 나가는 가운데, 바이오솔루션, 즉 미생물, 효소, 단백질이 운영 효율성을 개선하고 진화하는 소비자 수요를 충족하는 새로운 기회를 제공하고 있다.

올해 한국 최대 식품 및 호스피탈리티 무역 박람회인 서울푸드 2026에서 글로벌 바이오솔루션 선도기업 노보네시스가 바이오솔루션이 한국 식품 산업이 직면한 주요 과제들을 어떻게 해결할  수 있는지 선보일 예정이다.

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바이오솔루션은 식품업체들이 맛과 식감을 향상하고, 클린라벨을 구현하며, 폐기물을 줄이고, 생산 효율성을 개선하는 데 도움을 줄 수 있다. 요구르트, 치즈, 육류, 베이커리 제품, 식물성 제품과 같은 애플리케이션 전반에 걸쳐 생산업체들은 맛, 식감 및 식품 안전에 대한 높은 기준을 유지하면서 더 적은 자원으로 더 많은 것을 달성할 수 있게 된다.

노보네시스 일본 및 한국 식음료 바이오솔루션 부문의 요 미야시타 총본부장은 "한국 소비자들은 건강과 품질을 모두 중시하며,  어느 때보다 식품 표기  많은 관심을 기울이고 있다. 식품업체들은 비용 변동성과  효율적으로 운영해야 한다 압박에 직면해 있다. 서울푸드 2026 생산업체들에게 바이오솔루션이   가지 과제를 헤쳐 나가는  어떻게 도움이   있는지를 직접 보여드릴  있는 좋은 기회라고 생각한다"고 말했다.

노보네시스 부스 방문객들은 기술 전문가 및 영업 담당자들과 소통하고, 요구르트와 어묵 샘플을 직접 맛보며, 유산균과 효소를 다양한 식품에 맞게 최적화해 맛, 식감 및 유통 기한을 향상시킬 수 있는 방법을 탐구할 수 있다.

이번 행사에서 노보네시스는 한국 시장에 새로운 트랜스글루타미나아제 솔루션을 소개할 예정이다. 해당 효소는 육류, 해산물 및 식물성 제품 등 다양한 애플리케이션 전반에 걸쳐 식감, 탄력성 및 단백질 결합력 향상에 도움을 주며 생산업체들이 보다 일관된 품질을 달성하고, 슬라이싱 수율을 높이는 동시에, 생산 비효율성을 줄일 수 있도록 돕는다.

노보네시스는 6월 9일부터 12일까지 서울푸드 2026에 2F603 부스로 참가할 예정이다. 당사는 식품 분야에 국한되지 않는 광범위한 산업 전반의 바이오솔루션을 선보일 예정이다. 노보네시스의 Human Health Biosolutions 는 진화하는 건강 및 영양 요구를 지원하기 위한 프로바이오틱스, 효소 및 특수 단백질을 제공하며, Planetary Health Biosolutions산업계가 화석 기반 화학물질에 대한 의존도를 낮추고 더 적은 자원으로 더 높은 생산성을 달성할 수 있도록 지원한다.

고대의 관행, 현대적 스케일

수천 년 동안 발효는 식품 문화의 핵심으로서 식품을 보존하고, 풍미와 영양을 향상시키는 데 사용되어 왔다. 김치, 된장, 간장과 같은 전통 식품은 생물학이 자연스럽게 해온 역활을 보여주는 대표적인 사례이며, 한국인은 오랜 역사를 통해 이러한 가치를 깊이 이해해왔다.

이 같은 생물학적 유산은 한국인의 일상생활에 깊이 뿌리내리고 있다. 한국은 소화와 장 건강을 지원하기 위한 효소 및 프로바이오틱스 보충제 소비가 세계에서 가장 활발한 시장 중 하나이다.

노보네시스는 이러한 생물학적 접근법을 산업 규모에 확장해 식품 및 바이오틱스 솔루션 전반에서 일상적인 식품의 품질을 개선하고 더 건강한 삶을 지원하고 있다.

노보네시스 소개

노보네시스는 바이오솔루션의 시대를 선도하고 있다.

과학을 통해 미생물학의 힘을 활용함으로써 노보네시스는 세계가 생산하고, 소비하며, 생활하는 방식을 변화시키고 있다. 전 세계 30개 이상의 산업 분야에서 노보네시스의 바이오솔루션은 이미 수천 개 고객사의 가치 창출과 지속가능성 향상에 기여하고 있다.

전 세계 1만1천여 명의 임직원들이 파트너 및 고객과 긴밀히 협력하여 생물학을 통해 비즈니스 혁신을 이끌고 있다.

SOURCE Novonesis