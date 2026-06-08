노보네시스, 서울푸드 2026에서 한국 식품업체를 위한 바이오솔루션 선보여

글로벌 바이오솔루션 선도 기업인 노보네시스(Novonesis)는 바이오솔루션을 통해 보다 효율적인 식품 생산을 지원하는 동시에, 한국 소비자들에게 더욱 우수한 맛과 식감, 영양 품질을 향상할 수 있는 방안을 선보일 예정이다.

서울, 한국 2026년 6월 8일 /PRNewswire/ -- 한국 식품업체들이 상승하는 투입 비용, 마진 압박 및 원자재 가격 변동성을 헤쳐 나가는 가운데, 바이오솔루션, 즉 미생물, 효소, 단백질이 운영 효율성을 개선하고 진화하는 소비자 수요를 충족하는 새로운 기회를 제공하고 있다.

올해 한국 최대 식품 및 호스피탈리티 무역 박람회인 서울푸드 2026에서 글로벌 바이오솔루션 선도기업 노보네시스가 바이오솔루션이 한국 식품 산업이 직면한 주요 과제들을 어떻게 해결할 수 있는지 선보일 예정이다.

바이오솔루션은 식품업체들이 맛과 식감을 향상하고, 클린라벨을 구현하며, 폐기물을 줄이고, 생산 효율성을 개선하는 데 도움을 줄 수 있다. 요구르트, 치즈, 육류, 베이커리 제품, 식물성 제품과 같은 애플리케이션 전반에 걸쳐 생산업체들은 맛, 식감 및 식품 안전에 대한 높은 기준을 유지하면서 더 적은 자원으로 더 많은 것을 달성할 수 있게 된다.

노보네시스 일본 및 한국 식음료 바이오솔루션 부문의 요 미야시타 총본부장은 "한국 소비자들은 건강과 품질을 모두 중시하며, 그 어느 때보다 식품 표기에 더 많은 관심을 기울이고 있다. 식품업체들은 비용 변동성과 더 효율적으로 운영해야 한다는 압박에 직면해 있다. 서울푸드 2026은 생산업체들에게 바이오솔루션이 이 두 가지 과제를 헤쳐 나가는 데 어떻게 도움이 될 수 있는지를 직접 보여드릴 수 있는 좋은 기회라고 생각한다"고 말했다.

노보네시스 부스 방문객들은 기술 전문가 및 영업 담당자들과 소통하고, 요구르트와 어묵 샘플을 직접 맛보며, 유산균과 효소를 다양한 식품에 맞게 최적화해 맛, 식감 및 유통 기한을 향상시킬 수 있는 방법을 탐구할 수 있다.

이번 행사에서 노보네시스는 한국 시장에 새로운 트랜스글루타미나아제 솔루션을 소개할 예정이다. 해당 효소는 육류, 해산물 및 식물성 제품 등 다양한 애플리케이션 전반에 걸쳐 식감, 탄력성 및 단백질 결합력 향상에 도움을 주며 생산업체들이 보다 일관된 품질을 달성하고, 슬라이싱 수율을 높이는 동시에, 생산 비효율성을 줄일 수 있도록 돕는다.

노보네시스는 6월 9일부터 12일까지 서울푸드 2026에 2F603 부스로 참가할 예정이다. 당사는 식품 분야에 국한되지 않는 광범위한 산업 전반의 바이오솔루션을 선보일 예정이다. 노보네시스의 Human Health Biosolutions 는 진화하는 건강 및 영양 요구를 지원하기 위한 프로바이오틱스, 효소 및 특수 단백질을 제공하며, Planetary Health Biosolutions는 산업계가 화석 기반 화학물질에 대한 의존도를 낮추고 더 적은 자원으로 더 높은 생산성을 달성할 수 있도록 지원한다.

고대의 관행, 현대적 스케일

수천 년 동안 발효는 식품 문화의 핵심으로서 식품을 보존하고, 풍미와 영양을 향상시키는 데 사용되어 왔다. 김치, 된장, 간장과 같은 전통 식품은 생물학이 자연스럽게 해온 역활을 보여주는 대표적인 사례이며, 한국인은 오랜 역사를 통해 이러한 가치를 깊이 이해해왔다.

이 같은 생물학적 유산은 한국인의 일상생활에 깊이 뿌리내리고 있다. 한국은 소화와 장 건강을 지원하기 위한 효소 및 프로바이오틱스 보충제 소비가 세계에서 가장 활발한 시장 중 하나이다.

노보네시스는 이러한 생물학적 접근법을 산업 규모에 확장해 식품 및 바이오틱스 솔루션 전반에서 일상적인 식품의 품질을 개선하고 더 건강한 삶을 지원하고 있다.

노보네시스 소개

노보네시스는 바이오솔루션의 시대를 선도하고 있다.

과학을 통해 미생물학의 힘을 활용함으로써 노보네시스는 세계가 생산하고, 소비하며, 생활하는 방식을 변화시키고 있다. 전 세계 30개 이상의 산업 분야에서 노보네시스의 바이오솔루션은 이미 수천 개 고객사의 가치 창출과 지속가능성 향상에 기여하고 있다.

전 세계 1만1천여 명의 임직원들이 파트너 및 고객과 긴밀히 협력하여 생물학을 통해 비즈니스 혁신을 이끌고 있다.

SOURCE Novonesis