누오바 아카데미아 디 벨레 아르티(나바), 런던 확장 및 디에고 마티올로 임명과 함께 영국 시장 입지 강화

런던, 2026년 4월 30일 /PRNewswire/ -- 누오바 아카데미아 디 벨레 아르티(NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, 이하 나바(NABA))가 2026/2027 학년도부터 개설되는 새로운 런던 캠퍼스의 학교 이사 및 교육 책임자로 디에고 마티올로(Diego Mattiolo)를 임명한다고 발표했다.

이번 임명은 나바의 교육 모델 진화에서 전략적 단계를 의미하며, 문화 및 창조 산업의 기술에 대한 증가하는 수요를 맞추기 위해 창의적 교육에 점점 더 집중하고 있는 시기에 영국 시장에서 아카데미의 입지를 강화한다.

Diego Mattiolo School Director and Head of Education NABA London campus.

10년 이상의 국제적인 학술 관리 경험을 보유한 디에고 마티올로는 다문화 팀을 이끌고, 역동적이며 학생 중심의 학습 환경을 개발하는 강력한 전문성을 나바에 가져온다. 영국 맥락에서의 강력한 뿌리와 결합된 그의 국제적인 프로필은 창의성과 예술 직업을 위한 세계에서 가장 역동적이고 자극적인 환경 중 한 곳 내에서 새로운 캠퍼스를 포지셔닝하는 핵심이 될 것이다. 마티올로가 강조했듯, 목표는 이탈리아 전문 지식의 전형인 세심함과 장인정신으로 풍요로워진 국제적 학습 환경을 구축하는 것이며 학생들을 전문적인 세계와 직접 연결할 수 있는 포용적이고 프로젝트 중심의 접근법을 갖추는 것이다.

밀라노와 로마 캠퍼스의 경험과 유산을 바탕으로 나바는 런던에 독특한 요소인 디자인, 패션, 시각 예술 분야에서 전 세계적으로 인정받는 이탈리아 노하우를 가져온다. 이 유산은 문화적 유산으로서뿐만 아니라 연구, 실험 및 제작을 통합하는 디자인 중심 접근법으로 이해된다. 이는 창의적 비전과 실용적 적용을 결합하는 교육 모델로 이어지며, '예술적 지능을 통해 새로운 내일을 설계할 사람들을 양성한다(Through Artistic Intelligence we nurture people to design a new tomorrow)'는 목적에 부합한다.

2026년 9월부터 나바 런던은 런던 리젠트 대학의 인증을 받은 디자인, 패션 디자인 및 패션 마케팅 관리 학사 학위를 제공할 예정이다. 학술적 제공은 '실습을 통한 학습(learning by doing)' 모델을 중심으로 구축된 프로젝트 기반 학제 간 접근법으로 정의된다. 실습은 최대 28명, 이론 수업은 최대 40명을 수용하는 소규모 학급 규모는 교수진과의 직접적이고 지속적인 상호작용을 구현해 개별 발전과 각 학생의 창의적 재능 탐구에 중점을 둔 고도의 교육을 지원할 것이다. 실무 경험은 디자인 랩(Design Lab), 패션 디자인 랩(Fashion Design Lab) 및 텍스타일 & 니트웨어 랩(Textile & Knitwear Lab)을 포함한 전용 공간을 통해 중심적인 역할을 수행할 것이다. 이를 통해 학생들은 실제 브리프에 따라 작업하고, 실무 기술을 개발하며 선도적인 업계 관계자들과 대화하면서 전문적인 방법론과 역학을 접할 수 있다. 캠퍼스는 교육, 산업 및 연구가 공존하는 생태계인 히어 이스트(Here East) 내에 있다.

런던의 환경 내에서 이러한 접근법은 접근성이 좋고 실력 중심적인 교육으로 이어지며, 헌신과 재능을 보여주는 학생들에게는 자격 라운드에 따라 최대 7000파운드의 장학금이 수여된다. 장학금은 첫 학년도의 수업료 감면 형태로 수여되며 수혜자가 아카데미가 정한 필수 학업 진행 및 성적 기준을 충족하는 경우 2학년과 3학년까지 계속될 수 있다.

정보: www.naba.ac.uk

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2968888/Diego_Mattiolo.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2968890/NABA_logo.jpg

SOURCE NABA