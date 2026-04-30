NABA, NUOVA ACCADEMIA DI BELLE ARTI S'AGRANDIT À LONDRES ET RENFORCE SA PRÉSENCE SUR LE MARCHÉ BRITANNIQUE AVEC LA NOMINATION DE DIEGO MATTIOLO

LONDRES, 30 avril 2026 /PRNewswire/ -- La NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, annonce la nomination de Diego Mattiolo en tant que directeur de l'école et chef de l'éducation de son nouveau campus londonien, dont les cours débuteront au cours de l'année académique 2026/2027.

Diego Mattiolo School Director and Head of Education NABA London campus.

Cette nomination marque une étape stratégique dans l'évolution du modèle éducatif de la NABA et renforce la présence de l'académie sur le marché britannique, à un moment où le pays se concentre de plus en plus sur l'éducation créative pour répondre à la demande croissante de compétences dans les industries culturelles et créatives.

Avec plus de dix ans d'expérience internationale dans la gestion universitaire, Diego Mattiolo apporte à la NABA une solide expertise dans la direction d'équipes multiculturelles et le développement d'environnements d'apprentissage dynamiques et centrés sur l'étudiant. Son profil international, combiné à ses fortes racines dans le contexte britannique, sera essentiel pour positionner le nouveau campus dans l'un des environnements les plus dynamiques et les plus stimulants au monde pour la créativité et les professions artistiques. Comme le souligne M. Mattiolo, l'objectif est de créer un environnement d'apprentissage international enrichi par le soin et le savoir-faire typiques de l'expertise italienne, avec une approche inclusive, axée sur les projets et capable de mettre les étudiants en contact direct avec le monde professionnel.

S'appuyant sur l'expérience et l'héritage de ses campus de Milan et de Rome, la NABA apporte à Londres un élément distinctif : Le savoir-faire italien, mondialement reconnu dans les domaines du design, de la mode et des arts visuels. Ce patrimoine est compris non seulement comme un héritage culturel, mais aussi comme une approche axée sur la conception qui intègre la recherche, l'expérimentation et la fabrication. Cela se traduit par un modèle éducatif qui combine vision créative et application pratique, conformément à l'objectif : "Grâce à l'intelligence artistique, nous aidons les gens à concevoir un nouveau tomorrow".

À partir de septembre 2026, la NABA Londres proposera des licences en Design, en Fashion Design et en Fashion Marketing Management, accréditées par la Regent's University London. L'offre académique est définie par une approche interdisciplinaire, basée sur des projets, qui s'articule autour du modèle "learning by doing". Les classes de petite taille (28 étudiants pour les travaux pratiques en laboratoire et 40 pour les cours théoriques) permettront une interaction directe et continue avec le corps enseignant, ce qui favorisera une éducation hautement axée sur le développement individuel et l'exploration du talent créatif de chaque étudiant. L'expérience pratique jouera un rôle central grâce à des espaces dédiés tels que le Design Lab, el Fashion Design Lab y el Textile & Knitwear Lab. Ils permettront aux étudiants de travailler sur des dossiers réels, de développer des compétences pratiques et de s'engager dans des méthodologies et des dynamiques professionnelles, en dialogue avec des acteurs de premier plan du secteur. Le campus est situé au sein de Here East, un écosystème où coexistent l'éducation, l'industrie et la recherche.

À Londres, cette approche se traduit également par une éducation accessible et axée sur le mérite, avec des bourses allant jusqu'à 7 000 livres sterling, en fonction des critères d'admissibilité, accordées aux étudiants qui font preuve d'engagement et de talent. La bourse est accordée sous la forme d'une réduction des frais de scolarité pour la première année d'études et peut être maintenue pour les deuxième et troisième années, sous réserve que le bénéficiaire remplisse les critères de progression académique et de performance fixés par l'Académie.

Info sur : www.naba.ac.uk

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2968888/Diego_Mattiolo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2968890/NABA_logo.jpg