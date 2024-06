닌텐도 스위치용 댄스 수업 게임 '마이 댄스 스튜디오' 출시

도쿄 2024년 6월 14일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- Imagineer Co., Ltd.가 6월 14 혁신적인 댄스 수업 게임인 '마이 댄스 스튜디오'를 닌텐도 스위치용으로 출시한다. 일본에서는 '홉! 스텝! 댄스!(HOP! STEP! DANCE!)'라는 이름으로 2023년 12월 처음 출시돼 교육 방법이 효과적이라는 호평을 받은 이 게임이 이제 아시아 지역 게이머들이 즐길 수 있게 현지화되어 나오는 것이다.

Kazunori Sumioka Imagineer Co., Ltd. CEO는 "춤추는 게 망설여지거나 전통적인 댄스 스쿨에 다니는 게 어렵다고 느끼는 사람들도 누구나 춤을 쉽게 접하고 즐길 수 있도록 만드는 게 목표"라며 "우리는 실력이나 사전 경험 여부와 상관없이 누구나 춤을 편안하게 느끼면서 즐길 수 있게 만들고 싶다"고 말했다. 그러면서 "'마이 댄스 스튜디오'는 누구나 댄서가 될 수 있게 도울 수 있게 설계되었으니 모두가 한 번 도전해 보길 권한다"며 "게임을 해보면 실력 유무에 상관없이 누구나 춤을 즐길 수 있다는 것을 알게 될 것"이라고 덧붙였다.

'마이 댄스 스튜디오'는 춤 초보자를 위한 맞춤형 게임으로, 닌텐도 스위치의 Joy-Con TM 컨트롤러를 사용하여 인터랙티브한 댄스 수업을 따라 할 수 있다. 이 게임은 한국어, 영어, 중국어 번체와 간체 등 다양한 언어를 지원하기 때문에 접근성이 높다.

주요 기능

수업 모드: 기본 동작부터 복잡한 루틴까지 30개의 스텝과 84개의 파트로 구성된 종합적인 댄스 커리큘럼을 통해 초보자도 쉽게 춤을 배울 수 있다.

무료 모드: 수업 모드에서 배운 기술에 맞춰 오리지널 노래 6곡을 들으며 춤을 연습할 수 있다.

지원 기능: 조절 가능한 카메라 각도와 칼로리 계산기가 포함되어 있어 학습과 운동 상태 추적 기능을 모두 향상시킨다.

제품 개요

제목: 마이 댄스 스튜디오

플랫폼: Nintendo Switch

장르: 댄스 수업

가격: 지역별로 상이

플레이어 수: 1명

연령 등급: 모든 연령대

퍼블리셔: Imagineer

판매 지역: 한국, 홍콩, 대만, 동남아시아

출시일: 2024년 6월 14일 예정

공식 웹사이트:

https://hopstepdance.net/kr/

PV:

https://www.youtube.com/watch?v=YBqaiS7PaHQ

(C) Imagineer Co., Ltd.

*닌텐도 스위치 로고와 닌텐도 스위치는 닌텐도의 상표다. .

Imagineer Co., Ltd. 소개

Imagineer는 1986년 설립 이후 즐거우면서 교육적인 혁신적 엔터테인먼트 솔루션을 제공하며 일본 콘텐츠 비즈니스 업계를 이끌어 왔다.

SOURCE Imagineer Co., Ltd.