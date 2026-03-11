딥엘, 글로벌 기업 임원진 대상 실태 조사…"AI 투자 늘려도 수동 번역 의존도 여전"

쾰른, 독일, 2026년 3월 11일 /PRNewswire/ -- 글로벌 AI 제품 및 연구 기업 딥엘(DeepL)이 발표한 ' 2026 언어 AI 보고서 (2026 Language AI Report)'에 따르면, 상당수 글로벌 기업이 AI 투자 확대에도 불구하고 조직 핵심 시스템 상의 자동화 통합에 어려움을 겪고 있다. 이들은 주요 다국어 협업 과정에서 여전히 수동 프로세스에 의존하는 것으로 나타났다. 미국, 영국, 프랑스, 독일, 일본의 비즈니스 리더를 대상으로 실시한 이번 조사는 기업들의 다국어 업무 방식을 분석하며, 일상 업무 중 핵심으로 자리잡은 번역의 중요성이 상대적으로 간과되고 있음을 지적했다.

주요 조사 결과는 다음과 같다.

전 세계 기업의 35%가 여전히 수동 번역 프로세스에 의존

33%는 번역 관리 시스템(TMS)과 인적 검수를 결합한 전통적 자동화 방식을 활용

대규모 언어 모델(LLM) 및 AI 에이전트 등 차세대 AI 도구를 번역에 도입한 기업은 17%에 불과

33%는 언어 AI 투자 주요 동기로 '글로벌 시장 확장'을 지목

야렉 쿠틸로브스키(Jarek Kutylowski) 딥엘 창업자 겸 CEO는 "AI가 어디에나 존재하는 데 반해 효율성은 그렇지 않다"며, "대부분의 기업이AI를 도입했지만, 핵심 업무 프로세스가 시스템이 아닌 사람 중심으로 설계돼 있어 대규모 생산성 향상으로 이어지지 못하고 있다"고 말했다. 이어 "이제는 모델 고도화를 넘어 업무 프로세스 자체를 개편하는 것이 중요하다"고 강조했다.

조사 결과에 따르면 번역은 현재 다양한 비즈니스 영역 전반에 걸쳐 직접적인 영향을 미치는 가운데, 특히 ▲영업•마케팅(26%) ▲고객 지원(23%) ▲법무•재무(22%) 순으로 가장 높은 운영 효과를 나타냈다.

변화의 필요성에 대한 인식 역시 높아지고 있다. 응답자의 71%는 올해 최우선 과제로 'AI 기반 업무 프로세스 전환'을 꼽았다. 또한 향후 AI 번역을 통해 ▲고객 경험 개선 ▲임직원 생산성 향상 ▲영업 성과 제고 ▲시장 출시 기간(Time-to-Market) 단축 등의 영역에서 가장 큰 투자 대비 효과(ROI)를 기대하는 것으로 조사됐다. 이는 기업들이 AI 투자에 대한 가시적 성과를 요구받는 현실을 보여준다.

딥엘 고객사인 스위스 비영리 기구 카리타스(Caritas)의 해리 비츠툼(Harry Witzthum) 디지털 전환 및 AI 총괄은 "이제 논의의 핵심은 단순히 언어가 아니라 프로세스와 조직 구조에 있다"며 "AI가 약속하는 가치를 실현하기 위해서는 현재의 운영 모델이 그에 맞게 설계돼 있는지 근본적으로 재검토해야 한다"고 말했다.

딥엘 2026 언어 AI 보고서

이번 보고서는 AI 시대 조직의 번역•다국어 운영 전략 수립 및 실행 방식을 정량적 데이터와 현업 전문가 인사이트 기반으로 분석했다. 보고서 전문은 링크 에서 확인할 수 있다.

[DeepL 소개]

딥엘(DeepL)은 복잡한 비즈니스 문제를 해결하기 위한 안전하고 지능적인 AI 솔루션을 제공하는 글로벌 AI 제품 및 연구 기업이다. 현재 228개 글로벌 시장에서 20만 개 이상의 기업과 수백만 명의 개인 사용자가 딥엘의 언어 AI 플랫폼을 통해 사람처럼 자연스러운 번역과 향상된 글쓰기, 실시간 음성 번역을 경험하고 있다. 딥엘은 기술 혁신, 품질, 보안에 대한 사명을 바탕으로 언어 AI 분야를 넘어 지원 영역을 확장하고 있으며, 차세대 자율형 AI 비서 '딥엘 에이전트(DeepL Agent)' 역시 기업과 지식 근로자의 업무 방식을 획기적으로 발전시키고 있다. 한편, 2017년 CEO 야렉 쿠틸로브스키(Jarek Kutylowski)에 의해 창업된 딥엘은 현재 1,000명 이상의 직원이 함께하고 있는 가운데, 벤치마크(Benchmark), IVP, 인덱스 벤처스(Index Ventures) 등 세계적인 투자자들의 지원을 받고 있다. 딥엘에 대한 자세한 내용은 딥엘 웹사이트 에서 확인할 수 있다.

