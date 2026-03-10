Étude DeepL 2026 : les traduction manuels continuent de freiner les entreprises malgré la hausse des investissements dans l'IA

COLOGNE, Allemagne, 10 mars 2026 /PRNewswire/ -- DeepL, une entreprise internationale spécialisée dans les produits et la recherche en IA, dévoile aujourd'hui son rapport Language AI 2026 intitulé « Entreprises sans frontières : transformer la traduction à l'ère de l'IA ». Et le constat est sans appel : bien que les investissements en IA s'envolent dans les entreprises, nombre d'entre elles n'ont pas encore intégré l'automatisation de leurs opérations sensibles et restent dépendantes de workflow manuels. Menée auprès de décideurs en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, aux États-Unis et au Japon, l'étude révèle que la traduction est souvent le maillon négligé bien qu'elle soit essentielle aux opérations quotidiennes.

Les chiffres clés à retenir :

35 % des entreprises internationales continuent de s'appuyer sur des workflow de traductions exclusivement manuels (29 % en France).

Un tiers des organisations (33 %) utilisent des outils de traduction traditionnels qui dépendent encore d'une révision humaine systématique. Ce chiffre monte à 36 % en France.

Seulement 17 % des entreprises - chiffre monde et France - ont déployé des outils d'IA de nouvelle génération (LLM ou IA agentique), ce qui signifie que 83 % du reste du marché ne l'ont pas encore fait.

L'expansion internationale s'impose comme le moteur principal de l'investissement dans l'IA pour 33 % des décideurs (30 % en France).

« L'IA est partout, mais l'efficacité ne l'est pas », analyse Jarek Kutylowski, fondateur et PDG de DeepL. « La plupart des entreprises ont déployé l'IA sous une forme ou une autre, mais peu parviennent à atteindre une réelle productivité à grande échelle, car les processus fondamentaux restent conçus autour de l'humain et non des systèmes. C'est pourquoi il est essentiel de repenser les workflows, et pas seulement le modèle. »

Le rapport révèle que la traduction joue désormais un rôle direct dans diverses fonctions commerciales, et s'impose comme un levier opérationnel majeur dans ces domaines suivants:

Ventes et Marketing (26 %)

Service Client (23 %)

Juridique et Finance (22 %)

Le rapport souligne également une prise de conscience croissante pour 71 % des dirigeants interrogés (72 % en France). Ces derniers font désormais de la transformation des workflows avec l'IA une priorité absolue pour 2026 et s'attendent à terme à ce que la traduction basée sur l'IA apporte les meilleurs résultats en termes d'expérience client, de productivité des employés, de performances commerciales et de réduction des délais de mise sur le marché. Une transformation qui reflète la pression croissante exercée sur les organisations afin qu'elles démontrent le retour sur investissement mesurable de l'IA.

« Il ne s'agit pas seulement de langue, mais aussi de processus et de structure » déclare Harry Witzthum, responsable de la transformation numérique chez Caritas, « Les organisations doivent repenser leurs modèles opérationnels afin de s'assurer qu'ils sont réellement conçus pour tenir les promesses de l'IA. »

À propos du rapport DeepL 2026 Language AI Report

Ce rapport examine la manière dont les entreprises abordent la traduction et les opérations multilingues à l'ère de l'IA, en combinant des données d'enquête quantitatives et les avis de professionnels. Le rapport complet est disponible à l'adresse suivante : https://www.deepl-reports.com/borderlessbusiness/

À propos de DeepL

DeepL est une entreprise internationale spécialisée dans les produits et la recherche en IA, dédiée à la création de solutions sécurisées intelligentes pour répondre aux défis complexes des entreprises. Plus de 200 000 entreprises clientes et des millions de particuliers sur 228 marchés internationaux font déjà confiance à la plateforme d'IA linguistique de DeepL pour obtenir des traductions naturelles, peaufiner leurs textes et recourir à la traduction vocale en direct.

Réputée pour son approche innovante, ainsi que la qualité et la sécurité de ses outils, DeepL continue d'élargir son offre au-delà du domaine linguistique, notamment avec Deepl Agent, un assistant IA autonome conçu pour révolutionner la manière dont les entreprises et les travailleurs spécialisés travaillent au quotidien. Fondée en 2017 par Jaroslaw (Jarek) Kutylowski, son directeur général, la société DeepL est forte d'une équipe de plus de 1 000 personnes passionnées et soutenue par des investisseurs de renommée mondiale tels que Benchmark, IVP et Index Ventures. Visitez www.deepl.com/fr pour en savoir plus sur DeepL.

