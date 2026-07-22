로프트 다이내믹스, 인도콥터스와 함께 남아시아에 가상현실 조종사 훈련 도입

인도 아대륙 최대의 헬리콥터 전문 MRO 기업, 로프트 다이내믹스의 VR H125 시뮬레이터로 훈련 접근성 확대 및 Airbus H125 운항 증가에 맞춰 안전 관리 역할을 항공기 운항 준비에서 조종사 준비까지 확장

스위스 취리히 및 인도 그레이터노이다, 2026년 7월 22일 /PRNewswire/ -- 가상현실(VR) 조종사 훈련 분야의 선도기업 로프트 다이내믹스(Loft Dynamics)가 7월 22일 인도콥터스 프라이빗 리미티드(Indocopters Private Limited)의 인도 최초 Loft Dynamics Airbus H125 TXi VR 전방향 모션 시뮬레이터 설치를 발표했다. 이번 설치를 통해 남아시아 최초의 H125 전용 VR 훈련 시설이 조성되면서 역내 조종사 훈련 역량이 확대될 전망이다.

인도 아대륙을 대표하는 헬리콥터 정비•수리•분해조립(MRO) 전문 기업인 인도콥터스에 이번 시뮬레이션 설치는 자사의 안전 관리 역할을 자연스럽게 확장하는 계기가 된다. 인도콥터스는 역내 운항사를 지원하며 헬리콥터의 감항성과 가용성을 유지하고 임무 수행 준비를 갖추도록 돕고 있다. 앞으로는 로프트 다이내믹스의 시뮬레이터를 통해 해당 헬리콥터를 운항하는 조종사들의 훈련도 지원하게 된다.

Loft Dynamics H125 VR Simulator

이번 설치는 에어버스 헬리콥터스(Airbus Helicopters)와 타타 어드밴스드 시스템즈(Tata Advanced Systems)가 인도 카르나타카주 베마갈에 설립된 인도 최초의 민간 부문 헬리콥터 최종 조립 라인에서 H125 생산을 시작하는 시점에 이뤄진다. 현재 인도, 네팔, 부탄, 방글라데시, 스리랑카 및 몰디브에서 80대가 넘는 H125 항공기가 운항 중이며, 향후 운항 대수가 늘어나면 운항사들은 기단 확대에 맞춰 확장 가능한 조종사 훈련 인프라를 필요로 하게 된다.

인도콥터스의 아제이 샤(Ajay Shah) 최고경영자(CEO)는 "H125는 인도 아대륙 전역에서 다목적 헬리콥터 운항의 중추 역할을 하고 있으며, 동일한 항공단 내에서 공공사업과 기업 수송부터 응급 의료 서비스, 재난 대응 및 고고도 운항에 이르기까지 다양한 임무를 지원한다"면서 "따라서 이처럼 까다로운 임무를 수행하려면 조종사가 매우 높은 수준의 준비태세를 갖춰야 한다. Loft Dynamics H125 비행훈련장치는 비상 상황, 악천후, 협소 지역 착륙 및 고고도 운항과 같은 핵심 상황을 현실적이고 안전하며 반복 가능한 방식으로 훈련할 수 있도록 지원할 것이다. 이번 프로젝트는 조종사 숙련도 향상과 비행 안전 개선, 국내 헬리콥터 훈련 기준 고도화에 대한 당사의 의지를 다시 한번 보여준다"고 덧붙였다.

로프트 다이내믹스의 세바스티앙 보렐(Sebastien Borel) CEO는 "항공 안전의 다음 도약은 더 나은 항공기만으로 이뤄지지 않을 것"이라며 "조종사에게 더 효과적인 훈련 방법을 제공하는 데서 비롯될 것이다. 첨단 헬리콥터 시뮬레이션은 지나치게 오랫동안 접근하기 어려운 훈련 수단으로 남아 있었다. 조종사들은 훈련을 받기 위해 먼 곳까지 이동하고, 별도의 일정을 조율해야 했으며, 충분한 빈도로 이용하지도 못했다. 이러한 방식은 오늘날 운항사들의 실제 운항 방식과 맞지 않는다. 인도콥터스의 이번 투자는 업계가 나아가는 방향을 보여준다. 즉, 훈련 시설을 항공단 가까이에 배치하고, 훈련 빈도를 높이며, 실제 임무를 반영하고, 항공기가 지상을 떠나기 전부터 운항사가 준비태세를 구축할 수 있도록 돕는 훈련을 지향하는 것이다"라고 강조했다.

인도콥터스는 이 시뮬레이터를 Airbus H125 제품군의 기종별 훈련, 비상 절차 훈련, 역내 지형과 운항상 난관에 맞춘 안전 훈련 및 일부 기초 훈련에 활용할 예정이다. 이 시스템은 인도콥터스와 그 계열사뿐 아니라 인도 최대 민간 헬리콥터 기업인 글로벌 벡트라 헬리코프 리미티드(Global Vectra Helicorp Limited), 그리고 역내 다른 운항사의 조종사들도 지원할 것으로 예상된다. 시뮬레이터는 뉴델리와 수도권을 담당하는 주요 국제공항인 델리 인디라 간디 국제공항(DEL) 인근 그레이터노이다의 인도콥터스 본사에 설치된다.

에어버스 헬리콥터스의 서니 구글라니(Sunny Guglani) 인도 및 남아시아 총괄은 "H125는 인도와 남아시아의 헬리콥터 운항에서 핵심적인 역할을 하고 있으며, 역내에서 다음 단계의 성장을 이루려면 항공기 공급만으로는 충분하지 않다"면서 "항공기를 둘러싼 정비, 부품, 훈련 및 조종사 준비태세 등의 생태계가 뒷받침돼야 한다. 베마갈의 H125 최종 조립 라인이 현재 가동됨에 따라 인도는 에어버스 헬리콥터스의 가장 성공적인 항공기 중 하나를 중심으로 더 많은 현지 역량을 구축하고 있다. 로프트 다이내믹스 시뮬레이터에 대한 인도콥터스의 투자는 이 생태계에 중요한 훈련 역량을 추가하고, 조종사들이 위험도가 높거나 실제 비행으로 연습하기 어려운 상황을 안전하게 반복 훈련할 수 있도록 함으로써 핵심적인 안전상의 이점을 제공한다. 이에 따라 운항사들은 역내 비행 안전을 강화할 수 있게 된다"고 덧붙였다.

인도콥터스의 H125 TXi VR 전방향 모션 시뮬레이터에는 6자유도 모션 시스템과 통합형 글라스 콕핏이 탑재된다. 이 시스템은 전방향 모션 시뮬레이션과 360도 3D VR 환경, 포스 피드백 제어장치 및 소형 설계를 결합해 조종사들이 통제된 환경에서 정상 운항, 비정상적인 상황, 비상 절차 및 임무별 운항 조건을 연습할 수 있도록 한다. 로프트 다이내믹스의 비행 시뮬레이션 훈련장치는 기존의 전비행 시뮬레이터보다 크기가 훨씬 작아 운항사와 조종사에게 더 가까운 곳에 첨단 훈련 시설을 설치할 수 있다.

이번 발표는 인도 헬리콥터 산업이 항공기 운항과 정비에서 훈련에 이르기까지 현지 항공 역량을 지속해서 구축하는 가운데 나왔다. 벡트라 그룹(Vectra Group)은 인도콥터스와 글로벌 벡트라 헬리코프를 통해 대규모 항공 운항 역량과 역내의 심층적인 기술 및 정비 역량을 결합하고 있다.

로프트 다이내믹스 소개

로프트 다이내믹스 AG(Loft Dynamics AG)는 몰입형 조종사 훈련 분야의 글로벌 선도기업으로, 미국 연방항공청(FAA), 유럽연합항공안전청(EASA) 및 일본 국토교통성 항공국(JCAB)의 인증을 받은 VR 시뮬레이터를 보유한 유일한 기업이다. 알래스카항공(Alaska Airlines), 에어버스 헬리콥터스, 로스앤젤레스 경찰국(Los Angeles Police Department) 등을 고객으로 두고 있으며, 상업 항공사와 eVTOL, 다양한 헬리콥터 운항사를 비롯해 교육기관, OEM, 정부 및 규제기관 등 항공 생태계 전반에 서비스를 제공한다. 로프트 다이내믹스의 사명은 고품질 몰입형 조종사 훈련을 그 어느 때보다 접근하기 쉽고 경제적이며 확장 가능한 방식으로 제공하는 것이다. 회사는 기존 시뮬레이터보다 크기가 약 10분의 1에 불과하고 비용 효율성이 획기적으로 향상된 전방향 모션 VR 시뮬레이터를 생산한다. 또한 자사 시뮬레이터를 전 세계적으로 연결하는 통합 솔루션 제품군을 제공하며, 여기에는 가정용 훈련 키트, 세계 최고 수준의 조종사가 제공하는 가상 교육, 인공지능(AI) 기반의 풍부한 데이터형 훈련 인텔리전스가 포함된다. 로프트 다이내믹스는 조종사 훈련 분야의 글로벌 패러다임 전환을 주도하며 차세대 고숙련 조종사 양성을 지원하고 있다. 자세한 내용은 LoftDynamics.com에서 확인할 수 있다.

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인도콥터스 프라이빗 리미티드 소개

인도콥터스는 인도를 대표하는 헬리콥터 항공 기업 중 하나로, 헬리콥터 정비와 운항, 지속 감항성 관리 및 기술자 훈련에 이르는 종합 솔루션을 제공한다. 20년 이상의 경험을 바탕으로 탁월한 운영 역량과 타협하지 않는 안전 기준, 규제 준수에 대한 명성을 쌓아왔다. 정부기관과 기업 고객, 민간 운항사에 서비스를 제공하는 인도콥터스는 첨단 기술과 숙련된 인력, 세계적 수준의 인프라를 통해 인도의 회전익 항공 생태계를 강화하는 데 지속적으로 투자해 왔다. 자세한 내용은 www.indocopters.com에서 확인할 수 있다.

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SOURCE Loft Dynamics