Loft Dynamics、Indocoptersと提携し南アジアでバーチャルリアリティを活用したパイロット訓練を展開

Airbus H125の運用が拡大する中、インド亜大陸最大のヘリコプター専門MROはLoft DynamicsのVR H125シミュレーターを導入し訓練へのアクセスを拡大し、安全確保の役割を航空機の準備態勢からパイロットの準備態勢へと拡張

チューリッヒ（スイス）およびグレーターノイダ（インド）, 2026年7月22日 /PRNewswire/ -- バーチャルリアリティ（VR）パイロット訓練のリーダーであるLoft Dynamicsは本日、Indocopters Private Limitedがインドで初のLoft Dynamics製Airbus H125 TXi VRフルモーションシミュレーターを導入することを発表しました。この導入により、南アジア初のH125専用VR訓練拠点が誕生し、同地域全体のパイロット訓練能力が拡大します。

インド亜大陸を代表するヘリコプターの整備・修理・オーバーホール（MRO）専門企業であるIndocoptersにとって、今回の導入は同社の安全における役割の自然な拡張を意味します。同社は地域全体のオペレーターを支援し、ヘリコプターの耐空性を維持し、運用可能かつ任務遂行の準備が整った状態を保つためのサポートを提供しています。Loft Dynamicsのシミュレーターを活用することで、Indocoptersはそれらを操縦するパイロットの準備も支援します。

Loft Dynamics H125 VR Simulator

この導入はまた、Airbus HelicoptersとTata Advanced Systemsが、カルナータカ州ヴェマガルにある同国初の民間ヘリコプター最終組立ラインでH125の生産を開始するタイミングとも重なります。インド、ネパール、ブータン、バングラデシュ、スリランカ、モルディブ全体ですでに80機以上のH125が就航しており、就航機数が増加するにつれて、オペレーターは機体の増加に合わせて拡張可能なパイロット訓練インフラを必要とするようになります。

Indocopters Private LimitedのCEOであるAjay Shah氏は、次のように述べました。「H125はインド亜大陸全域における多目的ヘリコプター運用の要であり、汎用・企業向け輸送から救急医療サービス、災害対応、高高度運用に至るまで、しばしば同一の機隊内で幅広い任務を支援しています。したがって、これらの過酷な任務には極めて高いレベルのパイロットの準備態勢が求められます。Loft DynamicsのH125飛行訓練装置により、当社は緊急事態、悪天候、狭隘地への着陸、高高度運用といった重要なシナリオにおいて、現実的で安全かつ再現性の高い訓練を提供できるようになります。このプロジェクトは、パイロットの熟練度を高め、飛行の安全性を向上させ、国内のヘリコプター訓練基準を向上させるという当社の取り組みを強化するものです。」

「航空安全における次の飛躍は、単に優れた航空機のみからもたらされるわけではありません。パイロットに優れた準備方法を提供することからもたらされます」と、Loft DynamicsのCEOであるSebastien Borel氏は述べました。「高度なヘリコプターシミュレーションは長らく手の届かない存在であり、パイロットは移動し、スケジュールを調整しなければならず、利用頻度も低すぎるものでした。そのモデルは、今日のオペレーターの運用実態と合っていません。Indocoptersの投資は、業界が向かっている方向を示しています：機体のより近くに配置され、より頻繁に行われ、実際の任務を反映し、航空機が離陸する前にオペレーターが準備態勢を構築できるよう支援する訓練への移行です。」

Indocoptersはこのシミュレーターを、Airbus H125ファミリーの機種別訓練、緊急時手順、同地域の地形や運用上の課題に合わせた安全訓練、および一部の基本訓練に使用します。このシステムは、Indocopters、インド最大の民間ヘリコプター会社であるGlobal Vectra Helicorp Limitedを含むその関連会社、および同地域の他のオペレーターのパイロットを支援することが期待されています。このシステムは、ニューデリーおよび首都圏を管轄する主要な国際空港であるデリーのインディラ・ガンディー国際空港（DEL）の近く、グレーターノイダにあるIndocopters本社に設置されます。

Airbus Helicoptersのインドおよび南アジア担当責任者であるSunny Guglani氏は、次のように述べました。「H125はインドおよび南アジア全域のヘリコプター運用において主導的な役割を果たしており、同地域における次の成長段階は航空機の可用性以上のものにかかっています。それは、整備、部品、訓練、パイロットの準備態勢といった航空機を取り巻くエコシステムに依存しています。ヴェマガルでH125の最終組立ラインが稼働したことで、インドはAirbus Helicoptersの最も成功した航空機の1つを中心に、現地での能力をさらに構築しています。IndocoptersによるLoft Dynamicsのシミュレーターへの投資は、そのエコシステムに重要な訓練機能を追加し、パイロットが高リスクまたは実行困難な飛行シナリオを安全にリハーサルできるようにすることで、極めて重要な安全上の利点を提供します。結果として、このシミュレーターは同地域における飛行の安全性を強化する能力をオペレーターに提供します。」

IndocoptersのH125 TXi VRフルモーションシミュレーターは、6自由度のモーションシステムと統合型グラスコックピットを備えています。このシステムは、フルモーションシミュレーションを360度3D VR環境、フォースフィードバック制御、およびコンパクトな設置面積と組み合わせることで、パイロットが管理された環境で通常運用、異常事態、緊急手順、任務特有の状況を練習できるよう支援します。Loft Dynamicsの飛行シミュレーション訓練装置は、従来のフルフライトシミュレーターよりもはるかに小型であるため、高度な訓練をオペレーターやパイロットのより身近な場所に設置しやすくなっています。

この発表は、インドのヘリコプター分野が航空機の運用や保守から訓練に至るまで、現地の航空能力を継続的に構築している中で行われました。Vectra Groupは、IndocoptersおよびGlobal Vectra Helicorp Limitedを通じて、大規模な飛行運用と、地域全域にわたる高度な技術および保守能力を組み合わせています。

Loft Dynamicsについて

Loft Dynamics AGは没入型パイロット訓練における世界的リーダーであり、FAA、EASA、JCABから認定されたVRシミュレーターを持つ唯一の企業です。Alaska Airlines、Airbus Helicopters、ロサンゼルス市警察などから信頼を得ている当社は、民間航空会社、eVTOL、多様なヘリコプターオペレーターに加え、学校、OEM、政府、規制当局など、航空エコシステムにサービスを提供しています。当社の使命は、高品質で没入感のあるパイロット訓練を、これまで以上に利用しやすく、手頃な価格で、拡張性の高いものにすることです。当社は、従来のシミュレーターよりも約10倍小型で、費用対効果が大幅に高いフルモーションVRシミュレーターを製造しています。また、自宅用トレーニングキット、世界トップクラスのパイロットによるバーチャル指導、AIを活用したデータ豊富なトレーニングインテリジェンスなど、世界中のシミュレーターを統合する一連の連携ソリューションを提供しています。Loft Dynamicsは、パイロット訓練における世界的なパラダイムシフトをリードし、高度な技術を持つ次世代のパイロットの育成を推進しています。詳しくは、LoftDynamics.comをご覧ください。

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IndocoptersについてPrivate Limited

Indocopters Pvt. Ltd.は、ヘリコプターの保守、運用、継続的耐空性管理、および技術者訓練にわたる包括的なソリューションを提供する、インドを代表するヘリコプター航空会社の1つです。20年以上の経験を持つ同社は、卓越した運用、妥協のない安全基準、および規制遵守で高い評価を得ています。政府機関、企業顧客、民間オペレーターにサービスを提供するIndocoptersは、高度な技術、熟練した人材、世界クラスのインフラを通じて、インドの回転翼航空エコシステムの強化に一貫して投資してきました。詳細については、www.indocopters.comをご覧ください。

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SOURCE Loft Dynamics