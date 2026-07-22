Loft Dynamics นำการฝึกนักบินด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (VR) สู่เอเชียใต้ ร่วมมือกับ Indocopters

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Loft Dynamics

22 Jul, 2026, 16:00 CST

ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ (MRO) เฉพาะทางรายใหญ่ที่สุดในอนุทวีปอินเดีย เตรียมนำเครื่องจำลองการบิน VR รุ่น H125 ของ Loft Dynamics มาใช้ เพื่อขยายการเข้าถึงการฝึกนักบิน และต่อยอดบทบาทด้านความปลอดภัยจากการดูแลความพร้อมของอากาศยาน สู่การเสริมสร้างความพร้อมของนักบิน ท่ามกลางการใช้งาน Airbus H125 ที่เพิ่มขึ้น

ซูริก, สวิตเซอร์แลนด์ และเกรเทอร์นอยดา อินเดีย, 22 ก.ค. 2569 /PRNewswire/ -- Loft Dynamics ผู้นำด้านการฝึกนักบินด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (VR) ประกาศว่า Indocopters Private Limited จะติดตั้งเครื่องจำลองการบินแบบ VR พร้อมระบบเคลื่อนไหวเต็มรูปแบบ รุ่น Airbus H125 TXi ของ Loft Dynamics เป็นเครื่องแรกในอินเดีย โดยการติดตั้งครั้งนี้จะก่อให้เกิดศูนย์ฝึกอบรม H125 ด้วย VR แห่งแรกของเอเชียใต้ ซึ่งจะช่วยขยายขีดความสามารถด้านการฝึกนักบินทั่วทั้งภูมิภาค

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Loft Dynamics H125 VR Simulator
Loft Dynamics H125 VR Simulator

สำหรับ Indocopters ซึ่งเป็นองค์กรผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมบำรุง ซ่อมแซม และยกเครื่องเฮลิคอปเตอร์ (MRO) ชั้นนำในอนุทวีปอินเดีย การติดตั้งครั้งนี้ถือเป็นการต่อยอดบทบาทด้านความปลอดภัยของบริษัทอย่างเหมาะสม จากเดิมที่สนับสนุนผู้ประกอบการทั่วทั้งภูมิภาคให้สามารถรักษาเฮลิคอปเตอร์ให้อยู่ในสภาพพร้อมบิน พร้อมใช้งาน และพร้อมปฏิบัติภารกิจ ไปสู่การเตรียมความพร้อมให้แก่นักบินที่ทำการบินด้วย ด้วยเครื่องจำลองของ Loft Dynamics

การติดตั้งดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่ Airbus Helicopters และ Tata Advanced Systems เริ่มผลิตเฮลิคอปเตอร์ H125 ในอินเดีย ณ สายการประกอบขั้นสุดท้ายสำหรับเฮลิคอปเตอร์ของภาคเอกชนแห่งแรกของประเทศ ที่เมืองเวมากัล รัฐกรณาฏกะ ปัจจุบันมี H125 ให้บริการแล้วมากกว่า 80 ลำในอินเดีย เนปาล ภูฏาน บังกลาเทศ ศรีลังกา และมัลดีฟส์ และเมื่อจำนวนอากาศยานเพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการก็จะต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้านการฝึกนักบินที่สามารถรองรับการขยายตัวของฝูงบินได้

"H125 ถือเป็นกำลังหลักของการปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์แบบหลากหลายภารกิจในอนุทวีปอินเดีย รองรับภารกิจตั้งแต่การลำเลียงอเนกประสงค์ การขนส่งผู้บริหาร บริการการแพทย์ฉุกเฉิน การรับมือภัยพิบัติ ไปจนถึงการปฏิบัติการในพื้นที่สูง ซึ่งหลายครั้งเกิดขึ้นภายในฝูงบินเดียวกัน" Ajay Shah ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Indocopters Private Limited กล่าว "ภารกิจที่มีความท้าทายเหล่านี้จึงต้องอาศัยนักบินที่มีความพร้อมในระดับสูง อุปกรณ์ฝึกการบิน H125 ของ Loft Dynamics จะช่วยให้เราสามารถจัดการฝึกอบรมที่สมจริง ปลอดภัย และทำซ้ำได้ สำหรับสถานการณ์สำคัญ เช่น เหตุฉุกเฉิน สภาพอากาศเลวร้าย การลงจอดในพื้นที่จำกัด และการบินในพื้นที่สูง โครงการนี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราในการยกระดับทักษะของนักบิน เพิ่มความปลอดภัยในการบิน และพัฒนามาตรฐานการฝึกเฮลิคอปเตอร์ของประเทศ"

"ก้าวกระโดดครั้งต่อไปของความปลอดภัยด้านการบินจะไม่ได้เกิดจากการมีอากาศยานที่ดีกว่าเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการมอบวิธีการเตรียมความพร้อมที่ดีกว่าให้แก่นักบิน" Sebastien Borel ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Loft Dynamics กล่าว "เทคโนโลยีจำลองการบินเฮลิคอปเตอร์ขั้นสูงเคยเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ยาก นักบินต้องเดินทางไปฝึก ต้องจัดตารางเวลา และมีโอกาสใช้งานไม่บ่อย โมเดลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับรูปแบบการปฏิบัติการของผู้ประกอบการในปัจจุบัน การลงทุนของ Indocopters สะท้อนทิศทางของอุตสาหกรรมที่กำลังมุ่งสู่การฝึกอบรมที่อยู่ใกล้ฝูงบินมากขึ้น เกิดขึ้นบ่อยขึ้น สอดคล้องกับภารกิจจริง และช่วยให้ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมได้ก่อนที่อากาศยานจะทะยานขึ้นจากพื้น"

Indocopters จะใช้เครื่องจำลองการบินดังกล่าวสำหรับการฝึกเฉพาะแบบอากาศยานของตระกูล Airbus H125 การฝึกขั้นตอนปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน การฝึกด้านความปลอดภัยที่สอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศและความท้าทายในการปฏิบัติการของภูมิภาค ตลอดจนการฝึกพื้นฐานบางส่วน โดยคาดว่าระบบนี้จะรองรับนักบินของ Indocopters บริษัทในเครือ ซึ่งรวมถึง Global Vectra Helicorp Limited บริษัทเฮลิคอปเตอร์เอกชนรายใหญ่ที่สุดของอินเดีย รวมถึงผู้ประกอบการรายอื่นทั่วทั้งภูมิภาค เครื่องจำลองการบินจะติดตั้งที่สำนักงานใหญ่ของ Indocopters ในเมืองเกรเทอร์นอยดา ใกล้กับท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี (DEL) ซึ่งเป็นสนามบินนานาชาติหลักที่ให้บริการกรุงนิวเดลีและเขตเมืองหลวงแห่งชาติ

"H125 มีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ทั่วอินเดียและเอเชียใต้ และการเติบโตในระยะต่อไปของอากาศยานรุ่นนี้ในภูมิภาคไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนอากาศยานเพียงอย่างเดียว" Sunny Guglani หัวหน้า Airbus Helicopters ประจำอินเดียและเอเชียใต้ กล่าว "แต่ยังขึ้นอยู่กับระบบนิเวศโดยรอบ ทั้งการซ่อมบำรุง อะไหล่ การฝึกอบรม และความพร้อมของนักบิน ขณะนี้สายการประกอบขั้นสุดท้ายของ H125 ที่เมืองเวมากัลได้เริ่มดำเนินงานแล้ว อินเดียจึงกำลังสร้างศักยภาพภายในประเทศเพิ่มเติมสำหรับเฮลิคอปเตอร์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดรุ่นหนึ่งของ Airbus Helicopters การลงทุนของ Indocopters ในเครื่องจำลองการบินของ Loft Dynamics จะช่วยเสริมขีดความสามารถด้านการฝึกอบรมที่สำคัญให้แก่ระบบนิเวศนี้ พร้อมทั้งยกระดับความปลอดภัยอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยการเปิดโอกาสให้นักบินได้ฝึกสถานการณ์การบินที่มีความเสี่ยงสูงหรือไม่สามารถฝึกได้จริงอย่างปลอดภัย ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถยกระดับความปลอดภัยในการบินในภูมิภาคได้"

เครื่องจำลองการบิน VR พร้อมระบบเคลื่อนไหวเต็มรูปแบบ รุ่น H125 TXi ของ Indocopters จะมาพร้อมระบบเคลื่อนไหวแบบหกองศาอิสระและห้องนักบินแบบจอแก้วในตัว ระบบดังกล่าวผสานการจำลองการบินแบบเคลื่อนไหวเต็มรูปแบบเข้ากับสภาพแวดล้อม VR แบบสามมิติ 360 องศา ชุดควบคุมแบบตอบสนองแรง และตัวเครื่องขนาดกะทัดรัด ช่วยให้นักบินสามารถฝึกทั้งการปฏิบัติการตามปกติ เหตุการณ์ผิดปกติ ขั้นตอนฉุกเฉิน และสภาวะเฉพาะของภารกิจต่าง ๆ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้ อุปกรณ์ฝึกจำลองการบินของ Loft Dynamics มีขนาดเล็กกว่าเครื่องจำลองการบินแบบดั้งเดิมมาก ทำให้สามารถติดตั้งใกล้ผู้ประกอบการและนักบินได้ง่ายขึ้น

การประกาศครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ภาคอุตสาหกรรมเฮลิคอปเตอร์ของอินเดียกำลังเดินหน้าสร้างศักยภาพด้านการบินภายในประเทศ ทั้งด้านการปฏิบัติการอากาศยาน การซ่อมบำรุง และการฝึกอบรม ผ่าน Indocopters และ Global Vectra Helicorp Limited กลุ่มบริษัท Vectra ได้ผสานการปฏิบัติการบินขนาดใหญ่เข้ากับความเชี่ยวชาญเชิงลึกด้านเทคนิคและการซ่อมบำรุงทั่วทั้งภูมิภาค

เกี่ยวกับ Loft Dynamics
Loft Dynamics AG เป็นผู้นำระดับโลกด้านการฝึกนักบินแบบเสมือนจริง และเป็นบริษัทเพียงรายเดียวที่มีเครื่องจำลองการบิน VR ซึ่งได้รับการรับรองจาก FAA, EASA และ JCAB โดยได้รับความไว้วางใจจาก Alaska Airlines, Airbus Helicopters, กรมตำรวจลอสแอนเจลิส และองค์กรอื่น ๆ อีกมากมาย บริษัทให้บริการแก่ระบบนิเวศด้านการบิน ทั้งสายการบินพาณิชย์ อากาศยาน eVTOL ผู้ประกอบการเฮลิคอปเตอร์หลากหลายประเภท สถาบันการศึกษา ผู้ผลิตอากาศยาน OEM หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานกำกับดูแล ภารกิจของบริษัทคือการทำให้การฝึกนักบินคุณภาพสูงแบบเสมือนจริงเข้าถึงได้ง่ายขึ้น มีต้นทุนที่เหมาะสม และรองรับการขยายตัวได้มากกว่าที่เคย บริษัทผลิตเครื่องจำลองการบิน VR พร้อมระบบเคลื่อนไหวเต็มรูปแบบที่มีขนาดเล็กกว่าเครื่องจำลองแบบดั้งเดิมประมาณ 10 เท่า และมีความคุ้มค่าด้านต้นทุนสูงกว่า นอกจากนี้ บริษัทยังมีโซลูชันแบบเชื่อมต่อที่รวมเครื่องจำลองการบินของบริษัทในทั่วโลกเข้าด้วยกัน ทั้งชุดฝึกที่บ้าน การสอนเสมือนจริงโดยนักบินชั้นนำของโลก และระบบวิเคราะห์ข้อมูลการฝึกด้วย AI Loft Dynamics กำลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของการฝึกนักบินทั่วโลก และสนับสนุนการสร้างนักบินฝีมือสูงรุ่นใหม่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LoftDynamics.com

ติดต่อ
[email protected]

เกี่ยวกับ Indocopters Private Limited
Indocopters Pvt. Ltd. เป็นหนึ่งในบริษัทด้านการบินเฮลิคอปเตอร์ชั้นนำของอินเดีย ให้บริการแบบครบวงจรทั้งด้านการซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ การปฏิบัติการบิน การบริหารจัดการความสมควรเดินอากาศอย่างต่อเนื่อง และการฝึกอบรมช่างเทคนิค ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี Indocopters ได้รับการยอมรับในด้านความเป็นเลิศในการดำเนินงาน มาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวด และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล โดยให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ ลูกค้าองค์กร และผู้ประกอบการเอกชน พร้อมลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศการบินปีกหมุนของอินเดียผ่านเทคโนโลยีขั้นสูง บุคลากรที่มีทักษะ และโครงสร้างพื้นฐานระดับโลก ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.indocopters.com

ติดต่อ
[email protected]

SOURCE Loft Dynamics

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