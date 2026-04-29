르자오, 청소년 체험형 학습 관광 프로그램 공개

르자오, 중국 2026년 4월 29일 /PRNewswire/ -- chinadaily.com.cn의 뉴스 보도:

한국에서 가까운 거리에 위치한 산둥성 르자오(Rizhao)는 모래사장 해변, 산악 트레일, 수백 년의 역사를 갖춘 도시로, 청소년 학습 여행지로서 다양한 체험 기회를 제공한다.

평택에서 출발하는 직항 페리와 더불어 부산 또는 인천에서 칭다오까지 약 1시간 30분 비행한 뒤 약 1시간가량 이동하면 도착할 수 있어, 학생 여행지로서 접근성이 뛰어나다.

국제 단체 관광객을 보다 효과적으로 수용하기 위해 르자오는 학생들이 직접 체험하고 현장에서 활동을 통해 배우도록 유도하는 데 4가지 특화 '스터디 투어(Study Tour)' 테마를 개발했다.

문화유산 탐구

르자오는 중국 고대 전통을 깊이 있게 탐구할 수 있는 기회를 제공한다. 르자오 박물관(Rizhao Museum)에서는 모의 고고학 발굴 체험과 흑도 워크숍을 통해 역사가 생생하게 되살아난다. 톈타이산은 고대 태양 숭배에 대한 통찰을 제공한다. 이러한 장소들과 더불어 진행되는 전통 공예 세션에서는 류씨 가문의 개구리 모양 단추 제작 기술과 우롄 지역의 컷파일 자수 등 지역 고유 기술을 직접 시도해 볼 수 있다.

과학과 혁신 체험

과학과 기술은 르자오 교육 프로그램의 핵심 요소이다. 르자오 과학기술관(Rizhao Science and Technology Museum)에서는 다양한 체험형 실험을 제공하며, 현대 산업에 관심 있는 이들은 산둥강철그룹(Shandong Iron & Steel Group)에서 중공업 제조 현장을 관찰할 수 있다. 또한 학생들은 란산공항(Lanshan Airport)에서 모형 항공기를 조립하여 항공의 기초를 탐구할 수 있다.

생태 환경 탐구

르자오의 독특한 지형은 생태 학습을 위한 자연 실험실 역할을 한다. 완핑커우 풍경구에서는 보트 체험과 함께 해상 응급 구조 교육이 제공되며, 류자완 해안에서는 해양 생태계를 가까이에서 관찰할 수 있다.

내륙 지역에서는 산악 지형이 생물 다양성 교육의 장을 제공한다. 푸라이산은 고대 식물의 서식지 역할을 하며, 우롄산과 주셴산은 지질학과 식물학을 배울 수 있는 야외 교실로 활용되고 있다.

농촌 생활 경험

지역의 삶을 이해하기 위해 학생들은 직접 농촌 현장으로 들어간다. 르자오 차 혁신 공원(Rizhao Tea Innovation Park)에서는 '살아있는 교실' 형태로 찻잎 채취와 가공 과정을 체험할 수 있다. 또한 시산 란리(Xishan Lanli) 등 농촌 관광 거점에서는 전통 농업 생활을 가까이에서 체험하며 계절별 농업 활동에 직접 참여할 수 있다.

풍부한 문화 자산과 다양한 자연 환경, 편리한 교통망을 갖춘 르자오는 학생들에게 직접 체험하며 배우고, 새로운 문화를 탐색하며, 오래도록 기억에 남을 경험을 제공하는 최적의 학습 여행지로 자리하고 있다.

SOURCE chinadaily.com.cn