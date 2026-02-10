산과 바다 사이에서 즐기는 낭만적인 겨울 휴식, 다롄

베이징, 2026년 2월 10일 /PRNewswire/ -- chinadaily.com.cn 보도자료:

겨울에 색다른 여행을 계획하고 있거나 눈과 바다가 어우러진 특별한 풍경을 경험하고 싶다면, 다롄이 이에 어울리는 여행지가 되어준다.

Amazing view of Dalian, Northeast China's Liaoning province [Photo by Chen Fengxiao/provided to chinaservicesinfo.com] (PRNewsfoto/chinadaily.com.cn)

중국 동북부의 대표적인 해안 도시인 다롄은 겨울철에도 자연의 아름다움과 도시의 활기, 따뜻한 환대가 어우러진 겨울 여행지로 주목받고 있다. 다가오는 춘절을 맞아 해외 방문객 예약 건수는 전년 대비 240% 급증했으며, 다롄은 전국에서 해외 관광객이 가장 많이 찾는 상위 3대 도시 중 하나로 이름을 올렸다. 아시아는 물론 유럽 각지의 여행객들이 다롄을 필수 방문지로 목록에 추가하고 있다.

다롄 저우수이쯔 국제공항에 도착한 외국인 여행객은 요건 충족 시 240시간 무비자 환승, 국경 심사 없이 24시간 직접 환승, 외국인 전용 원스톱 서비스 등을 이용할 수 있다. 쇼핑 환경도 편리하다. 주요 상업 지구에서는 해외 발급 신용카드 사용이 가능하며, 즉시 세금 환급 서비스로 간편하고 부담 없는 쇼핑을 즐길 수 있다.

북위 39도에 위치한 다롄은 산과 바다가 맞닿은 광활한 해안선을 자랑하며, 한겨울에도 장관을 이룬다. 전문 스키 슬로프에서 스키를 즐긴 뒤 바닷가 온천에서 휴식을 취하는 '얼음과 불'의 이색적인 경험은 겨울의 피로를 말끔히 씻어준다.

해산물을 사랑하는 이들에게도 다롄은 더없이 매력적인 도시다. 청정하고 차가운 바다에서 잡은 신선한 해산물이 곧바로 식탁에 오른다. 고급 해산물 요리부터 활기 넘치는 야시장 바비큐까지, 한 입 한 입마다 바다의 순수한 풍미가 살아 있다.

여유로운 여행을 원한다면 중국에서 가장 아름다운 해안 도로 중 하나를 따라 산책하거나, 연화산에서 탁 트인 전경을 감상하고, 라오후(호랑이) 해변에서 해양의 매력을 만끽할 수 있다. 도시 곳곳이 엽서 같은 풍경을 선사한다.

올겨울 다롄은 '윈터 원더랜드•로맨틱 다롄(Winter Wonderland• Romantic Dalian)'을 테마로, 얼음과 바다낚시 체험, 춘절 축제, 미식 여행, 웰니스 휴식, 주말 단기 여행 등 다섯 가지 테마형 체험을 선보인다.

어디에서 왔든 누구에게나 어울리는 다롄 여행 방식이 준비돼 있다. 장기 체류형 겨울 패키지부터 짧은 도시 휴식 여행까지, '롄샤오뤼(Lian Xiao Lyu)' 자원봉사단이 제공하는 세심한 서비스로 방문객들은 한층 매끄럽고 개인화된 여정을 경험할 수 있다.

이번 겨울 다롄은 눈과 온천 그 이상의 가치를 선사한다. 따뜻함과 이야기, 그리고 발견을 기다리는 수많은 놀라움이 이곳에 있다.

당신만의 겨울 이야기를 써 내려갈 준비가 되었는가? 다롄이 기다리고 있다. 직접 와서 그 온기를 느껴보자.

