만다이 레인포레스트 리조트 바이 반얀트리 그랜드 오픈 및 레인포레스트 페스티벌 개최

반얀그룹이 지속가능한 디자인, 생물 다양성, 그리고 웰빙의 가치를 알리고, 프레지던트 챌린지 2025를 후원하는 취지에서 레인포레스트 페스티벌을 오늘 시작한다.

싱가포르 2025년 11월 28일 /PRNewswire/ -- 반얀 그룹(Banyan Group)과 만다이 와일드라이프 그룹(Mandai Wildlife Group)이 11월 26일 만다이 레인포레스트 리조트 바이 반얀트리(Mandai Rainforest Resort by Banyan Tree)를 성대히 개장하면서 의미심장한 이정표를 세웠다. 타르만 샨무가라트남(Tharman Shanmugaratnam) 싱가포르 대통령은 공식 개장식을 주재했으며, 리조트에 소망의 벽(Wishing Wall)을 공식적으로 여는 한편, 오늘부터 대중에게 공개되는 반얀그룹의 레인포레스트 페스티벌(Rainforest Festival)을 미리 둘러보았다.

만다이 야생동물 보호구역(Mandai Wildlife Reserve)에 자리한 만다이 레인포레스트 리조트 바이 반얀트리는 반얀그룹의 100번째 리조트이자 싱가포르로의 귀환라는 상징성을 띤다. 만다이 와일드라이프 그룹이 소유한 이 리조트는 세계적 수준의 야생동물 및 자연 보호 구역 중 수도 한가운데 지어진 최초의 리조트이다.

왼쪽부터: 1) 마이클 친(Michael Chin) – 만다이 와일드라이프 그룹 개발 프로젝트 사장; 2) 호렌영 (Ho Ren Yung) – 반얀 그룹 부사장; 3) 클레어 장(Claire Chiang) – 반얀 그룹 공동 창립자 겸 수석 부사장; 4) 제인 이토기(Jane Ittogi); 5) 타르만 샨무가라트남(Tharman Shanmugaratnam) 싱가포르 대통령; 6) 호권핑(Ho Kwon Ping ) – 반얀 그룹 창립자 겸 이사회 의장; 7) 베넷 네오(Bennett Neo ) – 만다이 와일드라이프 그룹 최고경영자; 8) 에디 시(Eddy See ) – 반얀 그룹 사장 겸 최고경영자; 그리고 9) 글렌 쿡(Glen Cook ) – 만다이 레인포레스트 리조트 바이 반얀트리 총지배인 (PRNewsfoto/Banyan Group) Banyan Group 및 Mandai Wildlife Group (PRNewsfoto/Banyan Group)

이번 개장식 프리뷰 방문 투어는 울프강 바이올린 스튜디오(Wolfgang Violin Studio) 소속 청소년 연주자들의 음악 공연으로 시작해 리조트의 환경친화적 설계 구조, 생태 통로, 자연 친화적인 체험 공간을 살펴볼 수 있었다. 또한 이 행사에서는 레인포레스트 페스티벌(Rainforest Festival)의 주요 내용도 미리 선보였다. 디스커버리 트레일(Discovery Trail)의 주요 탐방로를 둘러보고, 반얀 갤러리 쇼케이스(Banyan Gallery Showcase)에서 세계 각국의 공예품을 감상했으며, 그린-하우스 행아웃(GREEN-HOUSE HangOut) 친환경 주말 장터를 들렀다. 더불어 리조트에서 도보 거리에 새로 개장한 싱가포르 최대 실내 자연 테마 놀이 공간인 큐리오시티 코브(Curiosity Cove)도 방문했다. 또한 약 100명의 프레지던트 챌린지(President's Challenge) 프로그램 수혜자가 페스티벌 프리뷰에 참석했다. 참고로, 축제 기간에 초대 받은 수혜자는 총 2000명을 넘는다.

그랜드 오프닝 행사 첫날에는 푸켓에서 창립해 싱가포르에 100번째 리조트를 개장하기까지 반얀그룹의 성장 과정과 역사를 담은 12분 분량의 단편 영화 '우리의 여정(The Journey)'의 상영으로 이어졌다. 상영이 끝난 후에는 창립자 호권핑(Ho Kwon Ping) 회장 및 공동 창립자 클레어 창(Claire Chiang) 수석 부사장과 함께하는 간담회가 진행되었다.

또한 이날 프로그램 중에는 반얀그룹의 부사장인 호렌영(Ho Ren Yung)의 소개로 싱가포르의 '자연 속 도시(City in Nature)' 를 주제로 한 패널 대담이 진행되었으며 재생 디자인, 자연 친화적 개발, 그리고 협력적인 관리 방식을 활용한 미래 도시를 건설에 대한 이야기를 나누었다. 반얀그룹의 환경보호 및 서스테이너빌리티 총괄 이사 마크 왓슨(Mark Watson)이 사회를 맡은 이 대담에는 만다이 와일드라이프 그룹의 생명 과학 담당 부사장 겸 최고 생명 과학 책임자 청 웬 하우(Cheng Wen-Haur) 박사, 싱가포르 디자인 위원회(DesignSingapore Council)의 전무 이사 던 림(Dawn Lim), 그리고 WOW 건축사무소의 설립자 웡 치우 만(Wong Chiu Man)이 참여했다.

오프닝 첫날 행사는 그동안 함께 노력해 준 파트너와 협력사에 감사를 전하는 만찬으로 마무리되었다. 이날 저녁 행사는 폴 포스터(Paul Foste)의 사회로 진행되었으며, 민 리 (Min Lee), 울프강 바이올린 스튜디오(Wolfgang Violin Studio)의 어린이 단원들, 작곡가 겸 가수 샤자(Shazza), 보컬 밴드 미카펠라(MICappella), 그리고 딕 리 (Dick Lee)의 공연이 이어졌다. 특히, 딕 리(Dick Lee)가 선보인 자작곡 'Home(집)'이 마지막 무대를 장식하며 깊은 여운을 남겼다.

첫 레인포레스트 페스티벌, 오늘부터 일반에게 공개

첫 레인포레스트 페스티벌이 11월 27일부터 12월 3일(매일 오전 10시~오후 6시)까지 만다이 레인포레스트 바이 반얀트리(Mandai Rainforest Resort by Banyan Tree)에서 진행된다. 방문객은 탐방로, 수공예품 전시, 자연 속에 마련된 특별한 다과회 등을 즐길 수 있다. 그 밖에도 휴양 프로그램, 자연 산책, 창작 강습회, 가족 활동, 남녀노소 누구나 참여할 수 있는 요가와 운동 교실 등 매일 다채로운 프로그램이 준비되어 있다.

이번 주말에는 싱가포르 최대의 친환경 라이프스타일 이벤트의 축소판 격인 그린-하우스 행아웃 행사가 열린다. 이 행사에는 10개의 현지 친환경 브랜드가 동참한다. 토요일에는 울프강 바이올린 스튜디오, 조이 탄(Joie Tan), 잭 앤 라이(Jack & Rai), 미카펠라(MICappella), 그리고 가브리엘 멘도차(Gabrielle Mendoza)가 이끄는 하트 송(Heart Songs)의 라이브 공연이 펼쳐지고, 일요일 무대는 빈스 앤 비츠(Beans & Beats)가 장식한다.

프레지던트 챌린지 캠페인 후원을 위해 티켓 판매 수익금은 전액 기부되며, 반얀그룹은 이와 같은 금액을 추가로 기부할 예정이다. 또한 만다이 와일드라이프 그룹과 리조트의 유료 체험 활동 수익금 중 20%를 추가로 기부하고, 반얀 갤러리에서 판매되는 SG60 한정판 상품 판매 수익금도 기부하기로 했다. 모든 기부금은 SG60 매칭 그랜츠(SG60 Matching Grants) 정책에 따라 정부가 그에 상응하는 금액을 따로 기부하게 된다.

일반 입장권 가격은 주중 10싱가포르달러, 주말 15싱가포르달러이다. 단, 4세 미만 아동(보호자 동반 필수), 리조트 숙박객, 페스티벌 기간 중 만다이 야생동물보호구역의 유료 투어, 생태 또는 요리 체험에 참여한 사람은 무료로 입장할 수 있다. 페스티벌 티켓 소지자는 레인포레스트 와일드 아시아(Rainforest Wild Asia), 버드 파라다이스(Bird Paradise), 큐리오시티 코브(Curiosity Cove)에 입장할 때 할인 혜택을 받을 수 있을 뿐만 아니라, 만다이 지역의 지정된 식당 및 상점과 플랜터스 셰드(Planter's Shed), 반얀트리 스파(Banyan Tree Spa), 반얀트리 갤러리(Banyan Tree Gallery) 같은 리조트 시설에서도 할인 혜택을 받을 수 있다.

고령층을 위한 주중 휴양 행사

만다이 레인포레스트 리조트 바이 반얀트리는 성대한 개장과 싱가포르 독립 60주년(SG60)을 기념하는 의미로 60세 이상의 고객 우대용 주중 숙박 패키지인 실버 스테이케이션(Silver Staycation)을 도입했다. 이 패키지는 2026년 4월 30일까지 사용할 수 있다. 이 패키지의 혜택으로는 2인 조식 매일 제공, 사전 구매 할인, 그리고 손주 동반 시 객실 상황에 따른 무료 패밀리룸 업그레이드 등이 있다. 일요일부터 목요일까지 주중에 숙박하는 고객에게는 포리지(Forage)나 플랜터스 셰드(Planter's Shed)에서의 식사, 반얀트리 스파(Banyan Tree Spa) 서비스, 리조트 내 체험 활동, 리조트 안내 팀을 통해 공원 입장권 예매에 사용할 수 있는 100싱가포르달러 상당의 리조트 포인트도 주어진다. 자세한 내용은 Mandai Rainforest Resort by Banyan Tree에서 확인할 수 있다.

레인포레스트 페스티벌 프로그램, 최신 소식, 티켓 정보에 대한 자세한 내용은 Mandai Rainforest Resort by Banyan Tree 홈페이지나 여기 있는 프로그램 가이드에서 확인할 수 있다.

여기를 클릭하면 고해상도 이미지를 다운로드할 수 있다.

행사에 관한 전반적인 내용은 부록 A에 첨부된 레인포레스트 페스티벌 팩트 시트에서 확인할 수 있다.

반얀그룹 소개

반얀그룹('반얀트리 홀딩스 리미티드' 또는 '그룹' - SGX: B58)은 목적의식을 가진 독립적인 글로벌 호스피탈리티 기업이다. 반얀그룹은 선구자 정신, 디자인 주도 경험, 책임감 있는 경영에 대한 노력에 자부심을 갖고 있다. 20개국 이상에 걸쳐 100곳의 호텔과 리조트, 140곳이 넘는 스파와 갤러리, 20곳 이상의 브랜드 레지던스를 보유하고 있는 반얀그룹은 플래그십 브랜드인 반얀트리를 포함해 12개의 글로벌 브랜드로 구성되어 있다. 각각의 고유한 브랜드는 체험형 멤버십 프로그램인 위드반얀(withBanyan)으로 통합되어 있다. '환경을 포용하고 사람을 섬긴다(Embracing the Environment, Empowering People)'라는 창립 정신은 반얀 글로벌 재단(Banyan Global Foundation)과 반얀 아카데미(Banyan Academy)를 통해 구현하고 있으며, 재생 관광과 고객 경험을 향상시키는 혁신적인 프로그램을 중심으로 지속가능한 여행을 이끌어가는 선도자가 되기 위해 노력하고 있다.

만다이 레인포레스트 바이 반얀트리 소개

만다이 레인포레스트 리조트 바이 반얀트리는 싱가포르 만다이 야생동물보호구역에 자리 잡고 있으며, 열대우림에서 새로운 감각을 일깨울 수 있도록 기획된 리조트다. 리조트 바로 앞에는 2만 마리 이상의 동물이 서식하는 세계적으로 유명한 야생동물 공원이 있다. 이곳에서 투숙객들은 야생동물을 직접 만나고, 자연과 교감하며 야생 동물의 세계와 연결될 수 있는 다양한 체험 활동을 즐길 수 있다. 바이오필리아(Biophilia) 개념이 리조트 건축에 깊이 반영되어 있으며 모든 프로그램, 시그니처 어메니티, 서비스에 녹아 있어 투숙객은 경이로운 열대우림에 흠뻑 빠져들고 답답한 도시의 일상에서 벗어나 진정한 휴식을 만끽할 수 있다.

만다이 와일드라이프 그룹이 소유하고 반얀트리가 운영을 맡은 싱가포르 최초의 초저에너지(Super Low Energy) 리조트인 이곳은 독창적인 아시아식 접객 서비스와 스파 및 웰빙 프로그램, 그리고 환경과 지역 사회에 대한 헌신으로 세계적인 명성을 얻고 있다. 만다이 레인포레스트 리조트는 반얀그룹의 싱가포르 첫 리조트이자 반얀그룹의 귀환이라는 상징적인 의미를 지닌다.

만다이 와일드라이프 그룹 소개

만다이 와일드라이프 그룹은 지구를 돌보고 동물과 자연을 보호하는 데 전념하고 있다. 그룹은 더욱 건강한 세상을 위한 행동을 이끌어내기 위해 모든 접점에서 보전 교육을 핵심 가치로 삼고 있다.

만다이 와일드라이프 그룹은 싱가포르의 독보적인 야생동물 및 자연 명소인 만다이 야생동물 보호구역을 관리하고 있다. 이 보호구역에는 방문객을 경이로운 야생동물의 세계로 연결하는 세계적으로 유명한 야생동물 공원들이 자리하고 있다. 그룹은 싱가포르 중앙 집수지 자연 보호구역(Central Catchment Nature Reserve)과 인접한 만다이 야생동물 보호구역에서 흥미진진한 재조성 계획을 추진 중이다. 독특한 자연 체험을 제공하는 5개의 야생동물 공원, 녹색 공공 공간, 친환경 리조트를 통합하는 계획이다.

만다이 야생동물 그룹은 생물 다양성을 옹호하고, 선도적인 야생동물 연구에 기여하며, 지속가능한 삶을 촉진하기 위한 혁신적인 솔루션을 개발하고, 싱가포르와 동남아시아의 보전 파트너들과 협력하고 있다.

그룹은 동남아시아 전역의 보전 활동을 위해 자회사인 만다이 네이처(Mandai Nature)에 자금과 현물을 지원한다. 그룹 산하 조직인 만다이 X(Mandai X)는 성장 가속화 및 벤처 개발을 담당하며, 신규 분야에서 혁신적인 사업을 발굴•점화하고, 확산을 가속화해 대규모 성장과 의미 있는 영향을 만들어낸다.

자세한 내용은 www.mandai.com에서 확인할 수 있다.

페이스북(Facebook): MandaiWildlifeReserve | 인스타그램(Instagram): MandaiWildlifeReserve | 틱톡(TikTok): MandaiWildlifeReserve

부록 A: 레인포레스트 페스티벌 안내

행사 요약 정보

기간: 2025 년 11월 27일(목요일)~12월 3일(수요일)

시간: 매일 오전 10시~오후 6시

장소(주소): Mandai Rainforest Resort by Banyan Tree, 60 Mandai Lake Rd, Singapore 729979

입장권 가격: 주중 10싱가포르달러, 주말 15싱가포르달러 4세 미만 아동(보호자 동반 필수), 리조트 숙박객, 페스티벌 기간 중 만다이 야생동물보호구역의 유료 투어, 생태 또는 요리 체험에 참여한 사람은 무료로 입장할 수 있다.

기부 : 프레지던트 챌린지 프로그램에 티켓 판매 수익금을 전액 기부하고, 만다이 와일드라이프 그룹 과 만다이 레인포레스트 리조트 바이 반얀트리 의 유료 체험 활동 수익금 중 20%를 추가로 기부하며, 반얀 갤러리 에서 판매되는 리조트 한정판 상품 판매 수익금도 기부한다. 그리고 SG60 매칭 그랜 트 정책에 따라 정부가 그에 상응하는 금액을 따로 기부하게 된다.

페스티벌 웹사이트: banyantree.com/rainforest-festival

주중 즐길 거리

리조트 곳곳을 누비고 자연 탐방로를 거닐거나 수공예품 전시회를 관람하면서 환경친화적 기획, 생물 다양성, 그리고 휴양 시설이 어떻게 어우러지는지 몸소 체험할 수 있다.

동양의 장인 정신, 책임감 있는 원자재 조달 방식, 순환 경제의 가치를 담은 무료 다과와 시음 행사를 즐길 수 있다.

이메일로 순차적으로 사전 예약이 진행되고, 선착순으로 마감되는 다양한 휴양 활동, 자연 활동, 가족 활동도 무료로 이용할 수 있다.

주말 즐길 거리

싱가포르 최대의 친환경 라이프스타일 이벤트의 축소판 격으로 10개의 현지 친환경 브랜드가 참여하여 환경을 생각한 제품과 열대우림을 테마로 한 DIY 강습회를 진행하는 그린-하우스 행아웃 행사에 참여할 수 있다.

페스티벌 스테이지(Festival Stage) 에서 싱가포르 최고 인기 가수와 신예 스타들의 독점 공연을 관람할 수 있다. 공연 일정은 다음과 같다. 2025 년 11월 29일 토요일: 울프강 바이올린 스튜디오 ( 오전 11시), 조이 탄 ( 오후 1시), 잭 앤 라이 ( 오후 2시 30분), 가브리엘 멘도차 가 이끄는 하트 송 ( 오후 4시 15분), 미카펠라 ( 오후 5시 30분) 2025 년 11월 30일 일요일: 빈스 앤 비츠 ( 정오~오후 4시)



입장료

주중 일반 입장권 - 1인당 10싱가포르달러: 페스티벌 입장 외에도, 당일 선착순으로 제공되는 무료 다양한 무료 체험 활동에 참여할 수 있는 혜택이 포함된다. 다양한 체험 활동 일정이 입장권 구매자들에게 이메일로 순차적으로 공개될 예정이다. 주말 일반 입장권 - 1인당 15싱가포르달러: 페스티벌, 그린-하우스 행아웃 행사, 페스티벌 스테이지 공연 입장과 당일 선착순으로 제공되는 무료 다양한 무료 체험 활동에 참여할 수 있는 혜택이 포함된다. 다양한 체험 활동 일정이 입장권 구매자들에게 이메일로 순차적으로 공개될 예정이다. 페스티벌 기간에 만다이 레인포레스트 리조트 바이 반얀트리 나 만다이 야생동물보호구역에서 진행되는 유료 체험 프로그램(투어, 생태, 요리 등)에 참여하면 페스티벌 입장권을 무료로 받을 수 있다. 4 세 미만 아동(성인 동반 필수), 리조트 투숙객, 유료 체험 참여자는 무료로 입장할 수 있다.

SOURCE Banyan Group