マンダイ・レインフォレスト・リゾートbyバンヤンツリーのグランドオープンとレインフォレスト・フェスティバルの開催

バンヤン・グループ初のレインフォレスト・フェスティバルが本日開幕し、サステナブルデザイン、生物多様性、ウェルビーイングを称えながら、President's Challenge 2025を支援

シンガポール、2025年12月1日 /PRNewswire/ -- バンヤン・グループとMandai Wildlife Groupは11月26日、マンダイ・レインフォレスト・リゾートbyバンヤンツリーのグランドオープンという重要な節目を迎えました。Tharman Shanmugaratnam大統領がグランドオープンを執り行い、リゾート内のウィッシング・ウォールの除幕を行うとともに、本日一般公開が始まるバンヤン・グループ初のレインフォレスト・フェスティバルを披露しました。

マンダイ・ワイルドライフ・リザーブ内に位置するマンダイ・レインフォレスト・リゾートbyバンヤンツリーは、バンヤン・グループにとって100軒目のリゾートであり、同社にとって象徴的なシンガポールへの「帰郷」となるものです。このリゾートはMandai Wildlife Groupが所有し、首都における世界有数の野生動物・自然観光地内に誕生した初のリゾートです。

左から右： 1) Michael Chin氏 - Mandai Wildlife Group、開発プロジェクト担当プレジデント。 2) ⁠Ho Ren Yung氏 - バンヤン・グループ、副CEO。 3) ⁠Claire Chiang氏 - バンヤン・グループ、共同創業者兼シニア・ヴァイス・プレジデント。 4) ⁠Jane Ittogi氏。 5) Tharman Shanmugaratnam大統領。 6) ⁠Ho Kwon Ping氏 - バンヤン・グループ、創業者兼エグゼクティブ・チェアマン。 7) ⁠Bennett Neo氏 - Mandai Wildlife Group、グループCEO。 8) Eddy See氏 - バンヤン・グループ、プレジデント兼CEO。 9) ⁠Glen Cook氏 - マンダイ・レインフォレスト・リゾートbyバンヤンツリー、総支配人。 (PRNewsfoto/Banyan Group) バンヤン・グループおよびMandai Wildlife Group (PRNewsfoto/Banyan Group)

Wolfgang Violin Studioの若き才能による音楽プレリュードに始まり、ツアーではリゾートのサステナブルデザイン、⽣物多様性の回廊、自然を基軸としたゲスト体験を巡るガイド付きウォークが催されました。また、レインフォレスト・フェスティバルのプレビューとして、ディスカバリー・トレイルのハイライト、世界各地の多様なクラフトを厳選して展示するバンヤン・ギャラリー・ショーケース、サステナビリティをテーマとした週末マーケット、グリーンハウス・ハングアウトの紹介に加え、リゾートから徒歩圏内に新たにオープンした、シンガポール最大となる屋内ネイチャーインスパイア型の遊び場「キュリオシティ・コーブ」を訪問しました。President's Challengeプログラムの関係者約100名もフェスティバルのプレビューに参加し、フェスティバル期間中を通じて2,000名以上の関係者が招待されます。

グランドオープンの日には、プーケットでの創業からシンガポールでの100軒目の節目に至るまでの、バンヤン・グループの進化と影響のストーリーをたどる12分間の短編映画「ザ・ジャーニー（The Journey）」のプレミア上映が続き、その後、創業者兼エグゼクティブ・チェアマンのHo Kwon Ping氏と共同創業者兼シニア・ヴァイス・プレジデントのClaire Chiang氏による心温まる「イン・カンバセーション」セッションが行われました。

プログラムでは、バンヤン・グループ副CEOのHo Ren Yung氏が主導した「シティ・イン・ネイチャー」対話セッションも行われ、シンガポールの「シティ・イン・ネイチャー」ビジョンに加え、再生型デザイン、ネイチャー・ポジティブな開発、協調的な管理が未来の都市を形成する上での役割が探求されました。この対話セッションは、バンヤン・グループのサステナビリティ&インパクト担当グループディレクターであるMark Watson博士がモデレーターを務め、Mandai Wildlife Groupのライフサイエンス担当副CEO兼チーフ・ライフサイエンス・オフィサーであるCheng Wen-Haur博士、DesignSingapore CouncilのエグゼクティブディレクターであるDawn Lim氏、WOW Architectsの共同創業者であるWong Chiu Man氏など、保全、デザイン、建築分野を代表する有識者が参加しました。

グランドオープニング当日は、パートナーおよび協力者への感謝を表すディナーで締めくくられました。司会はPaul Foster氏が務め、Min Lee氏およびWolfgang Violin Studioの若き才能によるパフォーマンス、シンガーソングライターのShazza氏、ボーカルバンドのMICappella、そしてCultural Medallion受賞者であるDick Lee氏が出演し、同氏が披露した「ホーム（Home）」により、心温まる雰囲気の中で夜が締めくくられました。

初のレインフォレスト・フェスティバルが本日一般公開

レインフォレスト・フェスティバルは、2025年11月27日から12月3日まで、マンダイ・レインフォレスト・リゾートbyバンヤンツリーにて（毎日午前10時～午後6時まで）開催されます。来場者は、ディスカバリー・トレイルや職人技によるクラフト展示、自然の中での爽やかなおもてなしを堪能できるほか、全世代を対象としたウェルビーイング・セッション、ネイチャー・ウォーク、クリエイティブ・ワークショップ、家族向けアクティビティ、ヨガおよびムーブメント・クラスなど、日替わりのプログラムに参加できます。

週末には、シンガポール最大のサステナブル・ライフスタイル・イベントのコンパクト版となるグリーンハウス・ハングアウトが開催され、国内発のサステナブルブランド10社が集結します。また、土曜日にはWolfgang Violin Studio、Joie Tan氏、Jack & Rai氏、MICappella、そしてGabrielle Mendoza氏による「ハート・ソング（Heart Songs）」のライブパフォーマンスが行われ、日曜日には「ビーンズ＆ビーツ（Beans & Beats）」がフェスティバルのステージを盛り上げます。

President's Challengeへの支援として、フェスティバルのチケット収益はすべて寄付され、バンヤン・グループにより同額が寄付されます。さらに、Mandai Wildlife Groupおよびリゾートによる有料体験の収益、ならびにバンヤン・ギャラリーで販売されるSG60限定商品による売上の20%についても寄付されます。寄付されたすべての収益は、SG60マッチング助成金に基づき、政府から同額が提供されます。

一般入場チケットは、平日が10シンガポールドル、週末が15シンガポールドルです。フェスティバル期間中、4歳未満の子ども（成人同伴必須）、リゾート宿泊ゲスト、ならびにリゾートおよびマンダイ・ワイルドライフ・リザーブにおける有料ツアー、エコロジー体験または料理体験の参加者は無料で入場できます。フェスティバルのチケット所有者は、レインフォレスト・ワイルド・アジア、バード・パラダイス、キュリオシティ・コーブの入場料割引を受けられるほか、施設内の一部飲食店および小売店舗での特典、さらにリゾート内のプランターズ・シェッド、バンヤンツリー・スパ、バンヤンツリー・ギャラリーにおいても優待を受けることができます。

シルバー・ジェネレーション・ウィークデー・リトリート

グランドオープニングおよびSG60を記念し、リゾートでは60歳以上のシニアを対象とした「シルバー・ステイケーション・ウィークデー・リトリート」を導入しており、2026年4月30日までの平日宿泊で利用可能です。このプランには、2名分の毎朝食、事前予約による割引、さらにお孫様と一緒に旅行する場合には空室状況に応じてファミリールームへの無料アップグレードが含まれます。日曜日から木曜日までの平日滞在が対象となり、館内レストラン「フォレッジ」または「プランターズ・シェッド」での飲食、バンヤンツリー・スパのトリートメント、リゾート内アクティビティ、コンシェルジュを通じたパーク入場チケットの購入などに利用できる100シンガポールドル相当のリゾートクレジットが付与されます。詳細については、マンダイ・レインフォレスト・リゾートbyバンヤンツリーの公式情報をご参照ください。

レインフォレスト・フェスティバルのプログラム、最新情報およびチケット情報については、banyantree.com/rainforest-festival およびプログラムガイドをご参照ください。

高解像度の画像については、こちら からダウンロードしてください。

イベント概要については、別紙Aの「レインフォレスト・フェスティバル概要資料」をご参照ください。

バンヤン・グループについて

バンヤン・グループ（「Banyan Tree Holdings Limited」または「同グループ」 - SGX: B58）は、目的を持って事業を展開している独立系グローバル・ホスピタリティ企業です。同グループは、先駆者精神、デザイン主導の経験、責任ある管理への取り組みに誇りを持っています。また、20を超える国において、100のホテルおよびリゾート、140以上のスパおよびギャラリー、さらに20件超のブランドレジデンスを展開する幅広いポートフォリオを有しています。フラッグシップ・ブランドのBanyan Treeを含む12のグローバル・ブランドで構成され、それぞれが個性的でありながら、Banyanとの体験型メンバーシップ・プログラムで一体となっています。「環境を慈しみ、人に自立の力を与える（Embracing the Environment, Empowering People）」という創業理念は、Banyan Global FoundationとBanyan Academyを通じて体現されています。バンヤン・グループは、ゲストの体験を向上させるリジェネラティブ・ツーリズムと革新的なプログラムに重点を置き、持続可能な旅の提唱者として業界をリードし続けるべく尽力しています。

マンダイ・レインフォレスト・リゾートBYバンヤンツリーについて

シンガポールのマンダイ・ワイルドライフ・リザーブ内に位置するマンダイ・レインフォレスト・リゾートbyバンヤンツリーは、熱帯雨林の中での気づきと目覚めをもたらすことを目的としたサステナブルな滞在体験を提供しています。リゾートの目の前には、2万頭を超える動物が暮らす世界的に有名なワイルドライフ・パークが広がっており、ゲストは野生動物との出会いや、自然と野生生物の魅力に触れる体験型学習プログラムを楽しむことができます。バイオフィリア（生命愛）の理念はリゾートの建築に深く根付いており、すべてのプログラム、シグネチャー・アメニティおよびサービスに反映されています。これによりゲストは熱帯雨林の驚異に没入し、都市の喧噪から離れた癒やしの時間をお過ごしいただけます。

Mandai Wildlife Groupが所有するシンガポール初の超低エネルギー・リゾートは、バンヤンツリーが運営しています。同社は、特徴的なアジアのおもてなし、スパとウェルビーイング体験、そして環境とコミュニティへの貢献で国際的に知られています。Mandai Rainforest Resortはバンヤン・グループにとってシンガポール初のリゾートであり、同ブランドにとって"帰郷"を象徴する存在となります。

MANDAI WILDLIFE GROUPについて

Mandai Wildlife Groupは、地球を守り、動物と自然を保全することに尽力しています。グループとのあらゆる関わりにおいて保全教育が重視されており、より健やかな世界の実現に向けた行動を促すことを目指しています。

Mandai Wildlife Groupは、シンガポールにあるユニークな野生動物と自然の観光地、マンダイ・ワイルドライフ・リザーブの管理者であり、世界的に有名な野生動物公園を有し、来場者を魅惑的な野生動物の世界へとつなげています。同グループは、シンガポールのセントラル・キャッチメント自然保護区に隣接するマンダイ・ワイルドライフ・リザーブにおいて、5つのワイルドライフ・パークを、特色ある自然ベースの体験、緑豊かな公共空間、そしてエコフレンドリーなリゾートと統合する再生計画を推進しています。

Mandai Wildlife Groupは、生物多様性の推進、先進的な野生生物研究への貢献、持続可能な暮らしを促進する革新的ソリューションの開発、さらにはシンガポールおよび東南アジアの保全パートナーとの連携に取り組んでいます。

同グループは、東南アジア全域での保全活動を担う保全部門「Mandai Nature」に対し、資金提供および物資支援を行っています。グループの一部門であるMandai Xは、成長加速およびベンチャー創出を担う組織であり、新たな領域における革新的な事業を創出・促進し、大規模な成長と社会的インパクトの実現を目指しています。

詳細情報は、www.mandai.com でご覧いただけます。

Facebook: MandaiWildlifeReserve | Instagram: MandaiWildlifeReserve | TikTok: MandaiWildlifeReserve

別紙A ：レインフォレスト・フェスティバル概要資料

イベント概要

開催日 ：2025年11月27日（木）～12月3日（水）

：2025年11月27日（木）～12月3日（水） 時間 ：毎日午前10時～午後6時

：毎日午前10時～午後6時 会場 ：マンダイ・レインフォレスト・リゾートbyバンヤンツリー（60 Mandai Lake Rd, シンガポール729979）

：マンダイ・レインフォレスト・リゾートbyバンヤンツリー（60 Mandai Lake Rd, シンガポール729979） チケット ：平日：10シンガポールドル、週末：15シンガポールドル。フェスティバル期間中、4歳未満の子ども（成人同伴必須）、リゾート宿泊ゲスト、ならびにマンダイ・レインフォレスト・リゾートbyバンヤンツリーおよびマンダイ・ワイルドライフ・リザーブでの有料ツアー、エコロジー体験または料理体験の参加者は無料で入場できます。

：平日：10シンガポールドル、週末：15シンガポールドル。フェスティバル期間中、4歳未満の子ども（成人同伴必須）、リゾート宿泊ゲスト、ならびにマンダイ・レインフォレスト・リゾートbyバンヤンツリーおよびマンダイ・ワイルドライフ・リザーブでの有料ツアー、エコロジー体験または料理体験の参加者は無料で入場できます。 関係者 ：President's Challenge。フェスティバル入場チケットの収益は寄付され、バンヤン・グループにより1対1で同額が提供されます。さらに、Mandai Wildlife Groupおよびマンダイ・レインフォレスト・リゾートbyバンヤンツリーによる有料体験の収益の20%、バンヤンツリー・ギャラリーで販売されるリゾート限定商品の収益も寄付され、加えてSG60マッチング助成金に基づき政府からもさらに同額が提供されます。

：President's Challenge。フェスティバル入場チケットの収益は寄付され、バンヤン・グループにより1対1で同額が提供されます。さらに、Mandai Wildlife Groupおよびマンダイ・レインフォレスト・リゾートbyバンヤンツリーによる有料体験の収益の20%、バンヤンツリー・ギャラリーで販売されるリゾート限定商品の収益も寄付され、加えてSG60マッチング助成金に基づき政府からもさらに同額が提供されます。 フェスティバル公式ウェブサイト：banyantree.com/rainforest-festival

デイリー・ハイライト

リゾート内を探索し、ディスカバリー・トレイルやネイチャー・トレイル、職人技によるショーケースを通じて、サステナブル・デザイン、生物多様性、そしてウェルビーイングがどのように融合しているかを体験できます。

地元の職人技、責任ある調達、循環型創造性を称える無料の軽食とテイスティングをお楽しみください。

無料で参加できるウェルビーイング、ネイチャー、家族向けアクティビティもご用意しており、先着順で順次メールを通じて事前予約を受け付けます。

ウィークエンド・ハイライト

シンガポール最大のサステナブル・ライフスタイルイベントのコンパクト版 「グリーンハウス・ハングアウト」 を体験してください。ここでは、環境意識の高い製品を提供する10の国内ブランドと、熱帯雨林にインスパイアされたDIYワークショップが催されます。

を体験してください。ここでは、環境意識の高い製品を提供する10の国内ブランドと、熱帯雨林にインスパイアされたDIYワークショップが催されます。 シンガポールを代表する人気アーティストや新進気鋭のスターによる以下の特別パフォーマンスを、 フェスティバル・ステージ でお楽しみいただけます。 2025 年11 月29 日（土） ：Wolfgang Violin Studio（午前11時）、Joie Tan氏（午後1時）、Jack & Rai氏（午後2時30分）、Gabrielle Mendoza氏によるハート・ソング（午後4時15分）、MICappella（午後5時30分） 2025 年11 月30 日（日） ：Beans & Beats（午後12時～午後4時）

でお楽しみいただけます。

入場チケット

一般入場チケット（平日・1名あたり10シンガポールドル）は、フェスティバルへの入場および当日実施される無料追加アクティビティへの先着順での参加権を含みます。アクティビティの参加枠は、チケット所有者向けにメールで順次公開されます。 一般入場チケット（週末・1名あたり15シンガポールドル）は、フェスティバルへの入場に加え、グリーンハウス・ハングアウトやフェスティバル・ステージでのエンターテインメントへのアクセス、さらに当日実施される無料追加アクティビティへの先着順での参加権を含みます。アクティビティの参加枠は、チケット所有者向けにメールで順次公開されます。 フェスティバル期間中にマンダイ・レインフォレスト・リゾートbyバンヤンツリーおよびマンダイ・ワイルドライフ・リザーブでの有料ツアー、エコロジー体験または料理体験に参加するゲストには、フェスティバルの無料入場チケットが提供されます。 4歳未満の子ども（成人同伴必須）、リゾート宿泊ゲスト、ならびにリゾートの有料体験参加者は、フェスティバルに無料で入場できます。

SOURCE Banyan Group