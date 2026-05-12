말레이시아항공, 안정적인 운항 운영과 여행객 유연성 강화에 집중

4월 연속 90% 이상의 정시 운항률 기록, 안정적인 여객 수요 속 고객 혜택 확대

말레이시아 쿠알라룸푸르, 2026년 5월 12일 /PRNewswire/ -- 말레이시아항공이 지속적으로 변화하는 글로벌 항공 운영 환경 속에서도 안정적인 운항 서비스와 고객 중심의 유연성 강화에 집중하고 있다.

말레이시아항공은 4월 한 달 동안 정시 운항률(On-Time Performance, OTP) 90% 이상을 유지하며, 두 달 연속 평균 OTP 90% 이상을 기록했다. 또한 2026년 1월 이후 지속적으로 내부 목표치인 85%를 상회하는 성과를 이어가고 있다. 이는 탑승 절차 개선과 지상 지원 서비스 강화 등 네트워크 전반에 걸친 운영 효율화 노력의 결과로, 고객들에게 보다 원활하고 안정적인 여행 경험을 제공하고 있다.

말레이시아항공, 안정적 운항과 유연한 여행 서비스 강화 지속 4월 한 달간 정시 운항률 90% 이상 유지… 안정적인 여객 수요 속 고객 혜택 확대

여객 수요 역시 안정적인 성장세를 이어가고 있다. 2026년3월 여객 수송량은 전년 동기 대비 30% 증가했으며, 4월에도 전년 대비 8% 성장세를 기록했다. 이는 글로벌 항공 여행 환경 변화 속에서도 주요 시장 전반에 걸쳐 안정적인 여행 수요가 지속되고 있음을 보여준다.

브라이언 퐁(Bryan Foong) 말레이시아항공 그룹(Malaysia Aviation Group) 항공 사업 부문 최고경영자(CEO)는 "현재 여행객들은 보다 불확실한 환경 속에서 여행을 계획하고 있으며, 이에 따라 안정성과 유연성이 더욱 중요해지고 있다"며 "말레이시아항공은 안전하고 신뢰할 수 있는 운영을 지속 제공하는 동시에, 변화하는 여행 수요에 맞춰 고객들이 필요로 하는 유연성과 지원을 제공하는 데 집중하고 있다." 고 말했다.

이어 "최근 몇 달간 이어진 안정적인 운항 성과와 주요 시장의 지속적인 고객 수요는 항공사 전반에 걸친 꾸준한 개선 노력을 보여주는 고무적인 결과"라며 "무엇보다 고객들이 말레이시아항공과 함께하는 여정 전반에서 안심하고 신뢰할 수 있는 서비스를 제공하는 것이 최우선 과제"라고 덧붙였다.

말레이시아항공은 여행객들이 안정적인 서비스와 실질적인 혜택을 중시하는 흐름에 맞춰 주요 시장에서 'Now Boarding' 캠페인을 전개하고 있다. 이번 캠페인은 고객들이 보다 유연하게 여행을 계획할 수 있도록 다양한 고객 중심 혜택을 제공하는 것이 특징이다.

특히 이번 캠페인의 대표 혜택 중 하나인 Flex 운임 상품은 추가 수수료 없이 항공편을 무제한 변경할 수 있어, 일정 변경 시에도 고객이 보다 유연하게 대응할 수 있도록 지원한다. 가족 여행객을 위해서는 아동 운임과 어린이 전용 기내 액티비티 키트를 제공해 보다 즐겁고 편안한 여행 경험을 선사한다.

또한 말레이시아항공 공식 웹사이트 또는 모바일 앱을 통해 직접 예약하는 고객은 다양한 전용 혜택을 누릴 수 있다. Enrich 회원은 항공권 추가 5% 할인 혜택을 받을 수 있으며, 캐시백 등 추가 혜택을 통해 더욱 높은 여행 가치를 경험할 수 있다.

말레이시아항공의 성장은 브랜드 가치 상승에서도 확인된다. 글로벌 브랜드 평가기관 Brand Finance가 발표한 최신 'Airlines 50 2026' 보고서에 따르면, 말레이시아항공은 말레이시아 항공사 가운데 가장 높은 브랜드 가치 성장률을 기록했다. 브랜드 가치는 전년 대비 27% 증가한 7억7,100만 달러를 기록했으며, 글로벌 순위도 4계단 상승해 41위에 올랐다. 이는 지속적인 회복세와 프리미엄 서비스 경쟁력 강화, 고객 중심 전략이 긍정적으로 반영된 결과로 평가된다.

말레이시아항공은 앞으로도 이러한 노력을 이어가며, 전 노선에 걸쳐 고객의 전반적인 여행 경험을 지속적으로 강화해 나갈 계획이다.

*이용 약관이 적용됩니다. 자세한 내용 및 항공권 예약은 www.malaysiaairlines.com 에서 확인할 수 있습니다.

말레이시아항공(Malaysia Airlines) 소개

말레이시아항공은 말레이시아 국적 항공사로, 말레이시아 국내외 노선을 아우르는 프리미엄 풀서비스 항공 여행을 제공한다. 말레이시아의 다채로운 문화유산에서 영감을 받은 특별한 여정을 매일 최대 4만 명의 승객에게 선사하며, 말레이시아 고유의 환대 서비스인 '말레이시안 호스피탈리티(Malaysian Hospitality)'를 바탕으로 차별화된 고객 경험을 제공하고 있다.

2015년 9월부터 Malaysia Airlines Berhad가 소유 및 운영하고 있으며, 전 세계 항공 여행 수요에 대응하는 다양한 항공 및 라이프스타일 여행 솔루션 포트폴리오를 보유한 말레이시아항공 그룹(Malaysia Aviation Group, MAG)의 일원이다.

또한 원월드(oneworld®) 얼라이언스 회원사로서 전 세계 170개 지역, 900개 이상의 목적지로 확장된 연결성을 제공한다. 자세한 내용은 말레이시아항공 공식 웹사이트(www.malaysiaairlines.com) 또는 모바일 앱에서 확인할 수 있다.

SOURCE Malaysia Airlines