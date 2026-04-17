발보린™ 글로벌, FIFA 월드컵 2026™ 캠페인을 통해 모든 팬의 경기 여정을 기념하고 보호

오리지널 엔진 오일 브랜드가 세계 최대 무대의 주인공이 되려는 팬들과 그 여정을 구현하는 정비사들을 지원한다.

렉싱턴, 켄터키, 2026년 4월 17일 /PRNewswire/ -- 오리지널 엔진 오일(The Original Motor Oil)i이자 자동차 및 산업 솔루션 분야의 글로벌 선도기업인 발보린™ 글로벌 오퍼레이션스(Valvoline™ Global Operations)가 4월 17일, FIFA 월드컵 2026™(FIFA World Cup 2026™) 글로벌 캠페인을 공개했다고 발표했다.

팬들의 헌신을 조명하기 위해 기획된 이번 캠페인은 역사의 순간을 목격하기 위해 수천 마일을 이동하는 팬들의 열정과 모든 팬이 목적지에 도달할 수 있도록 오리지널 엔진 오일을 신뢰하는 정비사들을 기념한다. 해당 캠페인은 FIFA 월드컵 2026™의 흥분뿐 아니라 팬들이 체험하는 여정의 매 마일을 지원하는 전문성과 혁신을 함께 담아내는 것을 목표로 한다.

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이번 캠페인의 핵심은 브랜드 최초의 FIFA 월드컵™ 광고 오리지널 엔진 오일. 열정을 가진 이들을 위해.(The Original Motor Oil. For the Driven.)이다. 인간의 정신과 모든 팬이 지나온 길에 대한 정서적 연결을 기리는 이 광고는 FIFA 월드컵™의 역사와 전 세계 팬들의 이동 여정과 함께해온 발보린의 160년 여정을 조명한다. 새로운 도시로 장거리 로드트립을 떠나거나 친구들과 단체 시청 파티에 참여하기 위해 짧은 거리를 이동하는 모든 팬을 위해, 발보린은 모든 여정, 모든 엔진, 그리고 모든 꿈을 지원한다.

발보린 글로벌의 마이클 커트먼(Michael Kirtman) 최고 브랜드 책임자는 "오리지널 엔진 오일이라는 것은 우리가 항상 팬들의 여정의 일부였음을 의미한다. 전 세계 팬들이 자동차, 버스, 트럭, 오토바이를 타고 자국 경기를 보기 위해 이동하는 만큼, FIFA 월드컵™은 이를 기념하기에 완벽한 플랫폼이다"라고 말했다. 이어 "해당 광고 캠페인은 경기를 위해 먼 길을 마다하지 않는 팬들과, 모든 팬이 계속 움직일 수 있도록 발보린을 신뢰하는 숙련된 손길을 기념한다. 우리는 우리의 제품과 캠페인이 여정을 떠나는 사람들은 물론 그 여정을 구현하는 사람들을 모두 조명할 수 있다는 점을 자랑스럽게 생각한다"고 덧붙였다.

글로벌 크리에이티브 에이전시인 위 아 래프(We Are Laugh)가 칠레에서 제작한 오리지널 엔진 오일. 열정을 가진 이들을 위해. 광고 캠페인은 4월 17일부터 멕시코에서 현지화된 출시를 시작한다. 이후 5월에는 미국, 중국, 인도, 호주, 캐나다, 태국, 사우디아라비아 등으로 모습을 드러내며 세계로 확장한다. 이번 광고의 전 세계적인 출시는 팬들이 FIFA 월드컵™에 이르기까지 이어지는 순간, 준비 과정, 감정, 그리고 보이지 않는 동력을 포착한다.

7월까지 진행되는 이번 통합 브랜드 이니셔티브는 방송 TV, 디지털 옥외 광고, 라디오, 소셜 플랫폼 및 다양한 경험 프로그램을 활용해 글로벌 참여를 유도하고, 정비사를 포함한 팬들이 각자의 이야기를 공유하도록 독려한다.

이 여정의 정신은 다양한 지역에서 진행되는 오리지널 엔진 오일. 열정을 가진 이들을 위해. 경품 행사* 및 즉석 당첨 이벤트를 통해서도 강조되며, 팬들과 정비사의 끈기를 함께 기념한다. 해당 행사는 5월 31일까지 진행되며, 팬들에게 FIFA 월드컵 2026™ 결승전 여행권이라는 최종 경품 당첨 기회를 제공한다.

결승전을 향한 여정이 이어지는 가운데, 발보린은 팬들의 여정과 경기를 기념하기 위한 새로운 기회를 지속적으로 제공한다. 글로벌 광고 캠페인 및 경품 행사에 대한 자세한 내용은 https://valvolineworldcup.com/에서 확인할 수 있다.

발보린™ 글로벌 오퍼레이션스 소개

발보린™ 글로벌은 미국 최초의 브랜드 엔진 오일로서 140개 이상의 국가와 8만 개 이상의 유통 지점을 통해 고객을 위한 혁신으로 차세대 모빌리티에 동력을 공급하고 있다. 자동차 및 산업 솔루션 분야에서 미래 지향적 기술과 글로벌 파트너를 위한 최고 수준의 서비스를 제공하는 기업으로서, 160년에 걸친 혁신의 역사를 보유하고 있다.

장거리 주행, 중장비, 전기차에 이르기까지 모든 엔진과 구동계에 적용할 수 있는 솔루션을 제공하며, 고성능 컴퓨팅을 위한 열전달 솔루션으로 영역을 확장하는 등 모빌리티의 미래를 만들고 있다.

세계 최대 통합 에너지 및 화학 기업 중 하나인 모회사 아람코(Aramco)와 함께, 도로 위와 그 너머의 미래를 위한 제품 혁신과 지속 가능한 비즈니스 솔루션을 추진하고 있다.

자세한 내용은 인스타그램, 페이스북, 링크드인을 통해 확인할 수 있다.

Valvoline™은 Valvoline Global 또는 그 자회사의 등록상표이다. 본 기사에 언급된 기타 상표는 각 소유자의 자산이다.

FIFA WORLD CUP 2026™은 국제축구연맹(Fédération Internationale de Football Association)의 등록상표로 라이선스 하에 사용된다.

*이용 약관 적용

i 본 기사에서 '오리지널 엔진 오일(The Original Motor Oil)'은 발보린이 미국 최초의 엔진 오일 브랜드임을 기념하는 맥락에서 사용되었다.

비디오 - https://mma.prnewswire.com/media/2956671/GBL_VID_1541_EN_VAL_FIFA_WORLD_CUP_2026_GLOBAL_50S_1920x1080.mp4

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2956672/GBL_2451_EN_VAL_FIFA_WORLD_CUP_2026_GLOBAL_KV_ENGINE_LIFESTYLE_1920X1080.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2063223/5914204/Valvoline_Global_Operations_Logo.jpg

SOURCE Valvoline Global Operations