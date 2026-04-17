Valvoline™ Global เปิดตัวแคมเปญ FIFA World Cup 2026™ เพื่อเฉลิมฉลองและสนับสนุนทุกเส้นทางของแฟนบอลสู่เกมการแข่งขัน
News provided byValvoline Global Operations
17 Apr, 2026, 09:00 CST
Valvoline ตัวจริงด้านน้ำมันเครื่อง ร่วมขับเคลื่อนแฟนบอลที่มีแรงขับเคลื่อนสู่เวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก พร้อมสนับสนุนช่างยนต์ผู้ทำให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้
เล็กซิงตัน รัฐเคนตักกี, 17 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- Valvoline™ Global Operations ตัวจริงด้านน้ำมันเครื่อง และผู้นำด้านโซลูชันยานยนต์และอุตสาหกรรมระดับโลก ประกาศเปิดตัวแคมเปญ FIFA World Cup 2026™ อย่างเป็นทางการ
แคมเปญนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสะท้อนถึงความทุ่มเทของแฟนบอลทั่วโลก โดย Valvoline Global เฉลิมฉลองแรงขับเคลื่อนของผู้ที่เดินทางนับพันไมล์เพื่อเป็นสักขีพยานในประวัติศาสตร์ และช่างยนต์ที่ไว้วางใจในน้ำมันเครื่องแบรนด์แรกของโลก เพื่อให้ทุกการเดินทางของแฟนบอลเป็นไปได้ แคมเปญนี้มุ่งถ่ายทอดทั้งความตื่นเต้นของ FIFA World Cup 2026™ รวมถึงความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมที่อยู่เบื้องหลังทุกไมล์ของการเดินทาง
หัวใจหลักของแคมเปญคือโฆษณา FIFA World Cup™ ครั้งแรกของแบรนด์ในชื่อ
"The Original Motor Oil. For the Driven."
ซึ่งเป็นการยกย่องจิตวิญญาณของมนุษย์ และความผูกพันทางอารมณ์ของการเดินทางของแฟนบอล ถ่ายทอดเรื่องราวตลอด 160 ปีของ Valvoline ควบคู่ไปกับประวัติศาสตร์ของ FIFA World Cup™ และเส้นทางของแฟนบอลทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นการขับรถทางไกลไปยังเมืองใหม่ หรือการเดินทางสั้น ๆ เพื่อไปเชียร์ร่วมกับเพื่อน Valvoline พร้อมสนับสนุนทุกไมล์ ทุกเครื่องยนต์ และทุกความฝัน
Michael Kirtman ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายแบรนด์ (Chief Brand Officer) ของ Valvoline Global กล่าวว่า
"การเป็น The Original Motor Oil หรือ ตัวจริงด้านน้ำมันเครื่อง หมายความว่าเราอยู่เคียงข้างการเดินทางของแฟนบอลมาโดยตลอด FIFA World Cup™ คือเวทีที่สมบูรณ์แบบในการเฉลิมฉลองสิ่งนี้ เพราะแฟนบอลทั่วโลกต่างเดินทางด้วยรถยนต์ รถบัส รถบรรทุก และมอเตอร์ไซค์ เพื่อไปเชียร์ทีมชาติของตนเอง แคมเปญนี้จึงเป็นการเฉลิมฉลองแฟนบอลที่พร้อมเดินทางไปไกลเพื่อเกมที่พวกเขารัก รวมถึงช่างผู้เชี่ยวชาญที่ไว้วางใจ Valvoline ในการทำให้ทุกการเดินทางเกิดขึ้นได้ เราภูมิใจที่ผลิตภัณฑ์และแคมเปญของเราสามารถสนับสนุนทั้งผู้ที่ออกเดินทาง และผู้ที่ทำให้การเดินทางนั้นเป็นจริง"
โฆษณาชุดนี้ผลิตขึ้นในประเทศชิลี โดยเอเจนซีระดับโลก We Are Laugh และจะเริ่มเปิดตัวแบบ Local ในประเทศเม็กซิโกก่อน จากนั้นจะขยายสู่ระดับโลกในเดือนพฤษภาคม ครอบคลุมสหรัฐอเมริกา จีน อินเดีย ออสเตรเลีย แคนาดา ไทย และซาอุดีอาระเบีย โดยการเปิดตัวระดับโลกจะถ่ายทอดช่วงเวลา การเตรียมตัว อารมณ์ และแรงขับเคลื่อนเบื้องหลังที่ทำให้แฟนบอลเดินทางต่อไปได้ ไมล์แล้วไมล์เล่า จนถึง FIFA World Cup™
แคมเปญนี้จะออกอากาศไปจนถึงเดือนกรกฎาคม โดยใช้สื่อแบบครบวงจร ทั้งโทรทัศน์ ดิจิทัลเอาท์ออฟโฮม วิทยุ โซเชียลมีเดีย และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในระดับโลก และเชิญชวนให้แฟนบอลรวมถึงช่างยนต์ร่วมแบ่งปันเรื่องราวของตนเอง
นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรม The Original Motor Oil. For the Driven sweepstakes และกิจกรรมลุ้นรางวัลในบางภูมิภาค เพื่อเฉลิมฉลองความมุ่งมั่นของทั้งแฟนบอลและช่างยนต์ โดยกิจกรรมจะดำเนินไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พร้อมโอกาสลุ้นรางวัลใหญ่คือทริปเข้าชมรอบชิงชนะเลิศ FIFA World Cup 2026™
ขณะที่เส้นทางสู่รอบชิงชนะเลิศดำเนินไป Valvoline ยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนการเดินทางของแฟนบอลและกีฬาฟุตบอล พร้อมสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในการเฉลิมฉลองอย่างต่อเนื่อง
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดไปที่ https://valvolineworldcup.com/
เกี่ยวกับ Valvoline™ Global Operations
Valvoline™ Global เป็นแบรนด์น้ำมันเครื่องรายแรกของสหรัฐอเมริกา ขับเคลื่อนอนาคตของการเดินทางผ่านนวัตกรรมสำหรับลูกค้าในกว่า 140 ประเทศ และมีจุดจัดจำหน่ายมากกว่า 80,000 แห่งทั่วโลก เป็นผู้นำด้านโซลูชันยานยนต์และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต พร้อมบริการระดับโลก โดยมีประวัติความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมยาวนานกว่า 160 ปี
ด้วยโซลูชันที่ครอบคลุมทุกประเภทเครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อน ตั้งแต่รถใช้งานหนัก รถระยะทางสูง ไปจนถึงรถยนต์ไฟฟ้า Valvoline Global กำลังสร้างอนาคตใหม่ของการเดินทาง รวมถึงขยายไปสู่โซลูชันการจัดการความร้อนสำหรับระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง
ร่วมกับบริษัทแม่ Aramco หนึ่งในบริษัทพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก Valvoline มุ่งพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และโซลูชันธุรกิจที่ยั่งยืน เพื่ออนาคตทั้งบนท้องถนนและนอกท้องถนน
วิดีโอ - https://mma.prnewswire.com/media/2956671/GBL_VID_1541_EN_VAL_FIFA_WORLD_CUP_2026_GLOBAL_50S_1920x1080.mp4
ภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/2956672/GBL_2451_EN_VAL_FIFA_WORLD_CUP_2026_GLOBAL_KV_ENGINE_LIFESTYLE_1920X1080.jpg
โลโก้: https://mma.prnewswire.com/media/2063223/Valvoline_Global_Operations_Logo.jpg
SOURCE Valvoline Global Operations
Share this article