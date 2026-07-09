비엘 크리스탈, 세계 최고 권위 디자인상 레드닷 올해의 제품 디자인 2026 수상

홍콩 2026년 7월 9일 /PRNewswire/ -- 비엘 크리스탈 홀딩 리미티드(Biel Crystal Holding Limited, 이하 비엘 크리스탈)가 독일 노르트라인베스트팔렌 디자인센터(Design Zentrum Nordrhein Westfalen)에서 주관하는 세계적 권위의 레드닷 디자인 어워드(Red Dot Design Award)에서 2026년 최고 영예 타이틀인 '레드닷: 올해의 제품 디자인(Red Dot: Product Design of the Year)'을 수상했다. 이 상은 지속적으로 혁신적이고 최고 수준의 디자인 품질을 입증하며 디자인 우수성의 최고 기준을 제시한 뛰어난 디자인 제품에게 수여되는 것이다.

비엘 크리스탈의 수상 디자인

Reddot official website screenshot（https://www.red-dot.org/project/witch-cloak-ultra-hard-coating-89285）

이번에 비엘 크리스탈이 상을 받은 디자인은 아너 디바이스(Honor Device Co., Ltd)와 공동 개발한 스마트폰 유리 커버 기술인 '윗치 클록(Witch Cloak)' 초경질 코팅이다. 현재 아너의 최신 폴더블 스마트폰 Magic V5에 적용된 혁신적인 커버 글라스다.

'윗치 클록' 초경질 코팅은 독자 개발한 4000겹 구조를 바탕으로 여섯 가지 핵심 영역, 즉 내충격성, 내스크래치성, 내마모성, 지문 방지, 슬림함, 매끄러움 전반에서 종합적인 업그레이드를 구현했다.

이 제품은 초경질층을 적용해 모스 경도 7 이상을 구현하며, 기존 제품 대비 10배 뛰어난 내충격성과 내스크래치성을 갖춰, 일상적인 충격과 마모에도 강하다. 또한 여러 층의 반사 방지층이 여러 겹 들어 있어 빛 투과율을 높이는 동시에 빛 반사율을 낮춰 눈부심을 최소화하고, 강한 빛 아래에서도 높은 선명도를 유지한다. 내구성이 뛰어난 지문 방지층은 업계 표준의 3배에 달하는 1만 5000회의 마찰 사이클을 견딜 수 있어 지문과 유분 얼룩을 효과적으로 방지하고 시간이 지나도 화면이 깨끗하다. 아울러 나노 수준의 연마 기술을 적용해 마찰계수를 0.02에 불과한 수준으로 낮췄기에 조작감이 매끄럽다.

공동 개발사: 아너 디바이스, 비엘 크리스탈 홀딩 리미티드

제조사: 비엘 크리스탈 홀딩 리미티드

디자이너: 먀오 덩쿠이(Dengkui Miao), 첸 치우췬(Qiuqun Chen), 사이먼 영(Simon Yeung), 왕 젠뱌오(Jianbiao Wang), 황 젠샹(Jianxiang Huang), 허우 둥쥔(Dongjun Hou), 볜 샤오화(Xiaohua Bian), 딩 카이(Kai Ding), 허 딘(Deen He)

비엘 크리스탈 소개

비엘 크리스탈은 스마트 기기용 외장 구조 및 모듈 솔루션 분야를 선도하는 글로벌 기업으로 여러 산업에 서비스를 제공하고 있다. 회사의 첨단 부품은 소비자 전자제품, 스마트 웨어러블, AR/VR 안경, 차세대 자동차에 필수적으로 사용된다. 이러한 신뢰는 애플(Apple), 삼성(Samsung), 메타(Meta), 테슬라(Tesla)와 같은 업계 선도 기업들과의 장기 파트너십에서도 잘 드러난다.

비엘 크리스탈은 36년이 넘는 기술 혁신과 탁월한 경영 역량을 바탕으로 전 세계에 첨단 생산기지를 9곳 보유한 대형 기술 혁신 그룹으로 성장했다. 총투자액은 700억 달러가 넘으며, 전체 면적은 약 508만 제곱미터에 달한다. 임직원은 10만 명이 넘고, 연간 생산 능력은 25억 개에 이른다.

레드닷 디자인 어워드 소개

1955년에 설립된 레드닷 디자인 어워드는 세계 최고 권위를 다투는 디자인상이다. 이 상은 뛰어난 혁신성, 창의성, 우수한 디자인 품질을 보여주는 디자인 제품을 선정하며, 특히 탁월한 제품 완성도를 통해 구현된 종합적인 디자인 성과를 중점적으로 평가한다.

SOURCE Biel Crystal Holding Limited