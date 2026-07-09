BIEL Crystal、世界最高峰のデザイン賞「レッド・ドット：プロダクト・デザイン・オブ・ザ・イヤー2026」を受賞

香港、2026年7月9日 /PRNewswire/ -- BIEL Crystal Holding Limited（BIEL Crystal）は、栄誉ある称号「レッド・ドット：プロダクト・デザイン・オブ・ザ・イヤー（Red Dot: Product Design of the Year）」を、ドイツのDesign Zentrum Nordrhein Westfalenが主催する国際的に著名なレッド・ドット・デザイン賞（Red Dot Design Award）で2026年に受賞しました。この賞は、一貫した革新性と高いデザイン品質によってその価値を証明し、デザインの卓越性において最高水準を打ち立てた優れた製品を表彰するものです。

BIEL Crystalの受賞デザイン

Reddot official website screenshot（https://www.red-dot.org/project/witch-cloak-ultra-hard-coating-89285）

BIEL Crystalの受賞対象デザインは、Honor Device Co., Ltd.との提携により開発されたスマートフォン用カバーガラス技術「Witch Cloak」Ultra-Hard Coatingです。この画期的なカバーガラスは、Honorの最新型折りたたみ式スマートフォン「Magic V5」に採用されています。

「Witch Cloak」Ultra-Hard Coatingは、独自の4,000層構造により、6つの主要な性能面（耐衝撃性／耐傷性／耐摩耗性／耐指紋性／薄さ／滑らかさ）で包括的な向上を実現しています。

超硬質層を採用した本製品は、モース硬度7超を誇り、従来製品の10倍の耐衝撃性・耐傷性を備え、日常的な衝撃や摩耗にも十分対応します。また、複数の反射防止層を採用しており、光透過率を高めると同時に反射率を低減することで、強い光の下でもまぶしさを最小限に抑え、高い視認性を実現しています。耐久性に優れた耐指紋層は、業界標準の3倍にあたる15,000回の摩擦サイクルに耐え、指紋や油汚れを効果的に防ぎ、長期間にわたって画面を清潔に保ちます。さらに、ナノレベルの研磨技術を適用することで摩擦係数はわずか0.02となり、滑らかな操作を可能にしています。

共同開発企業：Honor Device Co., Ltd.およびBIEL Crystal Holding Limited

製造元：BIEL Crystal Holding Limited

デザイナー：Dengkui Miao、Qiuqun Chen、Simon Yeung、Jianbiao Wang、Jianxiang Huang、Dongjun Hou、Xiaohua Bian、Kai Ding、Deen He

BIEL Crystalについて

BIEL Crystalは、スマートデバイス向け外装構造・モジュールソリューションのグローバル・リーダーとして、幅広い業界にサービスを提供しています。同社の先進コンポーネントは、民生用電子機器、スマートウェアラブル端末、AR/VRグラス、次世代自動車用途に不可欠です。こうした信頼は、Apple、Samsung、Meta、Teslaなど、業界の先駆的企業との長年にわたるパートナーシップにも表れています。

36年以上にわたる技術革新と卓越した経営管理により、BIEL Crystalは、世界9か所に先進的な生産拠点を擁する技術主導型の大規模企業グループへと成長しました。投資総額は700億ドル超、総面積は約508万平方メートル、従業員数は10万人超、年間生産能力は25億個に達しています。

レッド・ドット・デザイン賞（Red Dot Design Award）について

1955年に創設されたレッド・ドット・デザイン賞は、世界で最も権威あるデザイン賞の1つです。この賞は、卓越した革新性、創造性、優れたデザイン品質を示す製品を表彰するものであり、特に、製品としての卓越性によって実現された総合的なデザイン成果を重視しています。

SOURCE Biel Crystal Holding Limited