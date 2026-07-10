선미, 상업용 피지컬 AI 한국 진출…서울 강남에 첫 선미 홈 개관

서울, 한국 2026년 7월 10일 /PRNewswire/ -- 상업용 피지컬 AI 분야를 선도하는 글로벌 기업 선미 테크놀로지(Sunmi Technology, 06810.HK)가 서울 강남구에 한국 지사와 선미 홈(Sunmi Home)을 공식 개관했다고 7월 9일 발표했다. 이번 개관은 2024년 싱가포르에 글로벌 본사를 설립한 데 이어 선미의 세계화 전략에서 또 하나의 중요한 이정표가 됐다.

선미 지사는 한국을 대표하는 비즈니스 및 혁신 중심지인 강남에 자리 잡아 성숙한 디지털 결제 생태계의 중심에서 선미의 사업을 전개하는 거점 역할을 하게 된다. 개관식에는 ETEVERS, SK 네트웍스(SK Networks), IMT 소프트(IMT soft), 도시바 코리아(Toshiba Korea), GS 리테일(GS retail), 엑심베이(Eximbay)를 비롯해 현지 유통업체, 독립 소프트웨어 공급업체(ISV), 결제 파트너 및 유통 고객사 관계자 40여 명이 참석했다.

린저(Lin Zhe) 선미 창업자 겸 최고경영자(CEO)는 "한국은 세계에서 손에 꼽힐 만큼 디지털 성숙도가 높은 시장이자 선미의 글로벌 전략에서 핵심적인 지역"이라며 "이번 지사를 기반으로 현지 파트너들과 긴밀히 협력해 한국 소상공인과 사업자들에게 더욱 스마트하고 효율적인 디지털 커머스 솔루션을 제공하겠다"고 말했다.

선미는 현재 전 세계에서 월간 활성 기기 약 660만 대를 운영하며 220여 국가와 지역에 서비스를 하고 있다. 선미 홈은 제품 전시장인 동시에 현지 공동 창작 플랫폼으로 운영된다. 이곳에서 사업자들은 한국의 결제, 음식 배달 및 세무 환경에 맞춰 설계된 스마트 사물인터넷(IoT) 단말기와 상업용 피지컬 AI 솔루션을 직접 체험할 수 있다. 향후 기술 살롱, 솔루션 시연, 개발자 미팅 등도 개최할 예정이다.

선미는 올해 안에 일본 첫 거점도 개설할 예정이다. 이에 따라 기존 싱가포르, 서울, 호찌민시, 방콕에 이어 도쿄가 선미의 글로벌 네트워크에 추가된다.

선미 테크놀로지 소개

선미 테크놀로지(06810.HK)는 상업용 피지컬 AI 솔루션을 제공하는 글로벌 선도 기업으로, 지능형 IoT 단말기와 AIOS, 클라우드 플랫폼을 통해 오프라인 사업자의 디지털 전환을 지원하고 있다.

SOURCE Sunmi Technology