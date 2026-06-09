센싱과 연결성의 만남: 칼테라, 고성능 ADAS용 밀리미터파 레이더 칩과 UWB 레이더 솔루션 공개

상하이, 2026년 6월 9일 /PRNewswire/ -- 자동차용 밀리미터파(mmWave) 레이더 및 초광대역(UWB) 칩 선도 기업 칼테라(Calterah)가 연례 제품 및 기술 시연회 칼테라 데이(Calterah Day)에서 ADAS용 최신 고성능 레이더 SoC와 획기적인 UWB 레이더 솔루션을 공개했다.

새롭게 출시된 쿤룬프로(Kunlun-Pro)와 안데스프로(Andes-Pro) 레이더 SoC는 고성능 ADAS 레이더에 대한 시장의 수요와 강화되는 규제 요건을 충족하도록 설계됐다. 유로 NCAP 2026(Euro NCAP 2026)이 자동차 능동 안전 기준을 높이고, 중국이 국가 L2 ADAS 및 자동 긴급 제동(AEB) 규정을 추진하는 가운데, ADAS 레이더는 모든 도로 사용자를 대상으로 모든 조건, 속도 범위에 대한 감지를 제공하는 필수 조건으로 자리잡고 있다.

쿤룬프로 는 자동차용 5T4R 밀리미터파 레이더 SoC 로, 기존 대비 10배 더 강력한 RSP 2.0, 높은 DMIPS CPU 성능, 대용량 메모리, 2.5dB 이상의 SNR 향상, 25% 더 많은 가상 채널을 갖췄다. 까다로운 테스트 환경에서도 쿤룬프로는 기존 대비 훨씬 더 긴 거리에서 표적을 안정적으로 추적한다.

는 로, 기존 대비 10배 더 강력한 RSP 2.0, 높은 DMIPS CPU 성능, 대용량 메모리, 2.5dB 이상의 SNR 향상, 25% 더 많은 가상 채널을 갖췄다. 까다로운 테스트 환경에서도 쿤룬프로는 기존 대비 훨씬 더 긴 거리에서 표적을 안정적으로 추적한다. 안데스프로는 세계 최초의 6T6R ADAS 레이더 SoC로, 표적에 대해 200m 탐지 거리와 우수한 각도 해상도(방위각 1도, 고도각 3도)를 지원한다. 고가의 8T8R 제품을 대체하는 비용 효율적인 대안인 동시에 12T12R 이미징 레이더 시스템으로 확장할 수 있어 낮은 시스템 비용으로 높은 성능을 제공한다.

밀리미터파 레이더 칩 혁신을 넘어 칼테라는 UWB 레이더 기능과 신규 응용 분야를 적극적으로 확장하고 있다. 칼테라는 두베(Dubhe) CAL1106AQ SoC에 세계 최초로 IEEE 802.15.4ab 센싱을 구현하고, 차량 내 어린이 탑승 여부를 감지하는 아동 탑승 감지(CPD) 개발 제품군과 고속 주차장 탐색 등 주차 지원 기능을 제공하는 주차 보조 시스템(Parking Assist System, PAS) 개발 제품군을 출시했다.

두 제품군 모두 세계 최초로 IEEE 802.15.4ab 규격을 준수하고 FiRa 4.0 인증을 취득한 2T4R UWB SoC인 CAL1106AQ를 기반으로 한다. 독자적인 2T4R 아키텍처, 레이더 누설 억제(RLS) 모듈, IEEE 802.15.4ab 센싱 기능을 갖춘 CAL1106AQ는 정밀한 높이 측정, 근거리 정지 물체 감지, 고속 주차장 탐색 등 기존 UWB 제품이 수행하기 어려운 작업을 처리할 수 있다.

2026년 1분기 기준 칼테라는 밀리미터파 칩 누적 출하량 3,000만 개를 돌파하며 30개 이상의 완성차 제조사(OEM) 차량 모델에 탑재되고 있다. 센싱 및 연결성을 위한 포트폴리오를 확대한 칼테라는 전 세계 차량의 지능화와 안전 향상을 지속적으로 이끌어 나갈 방침이다.

칼테라의 창립자 겸 최고경영자인 지아슈 첸(Jiashu Chen) 박사는 "밀리미터파와 UWB 기술의 결합은 차량 위치 확인, 잠금 해제, 주행 보조, 자동 주차, 차량 잠금, 아동 탑승 감지(CPD), 침입 경보 등 원활하고 안전하며 지능적인 주행 경험을 실현한다"고 말했다.

SOURCE Calterah