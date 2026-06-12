センシングとコネクティビティの融合：Calterah、高性能ADAS向け超強力ミリ波レーダーチップと最先端UWB レーダー開発スイートを発表

上海、2026年6月12日 /PRNewswire/ -- 2026年6月5日、ミリ波レーダーチップの世界的リーダーである Calterah は、年次製品・技術展示会「Calterah Day」において、ADAS 向けの最新高性能レーダー SoC と先進的なUWB レーダー開発スイートを発表しました。

新たに発表されたKunlun-ProレーダーSoCとAndes-ProレーダーSoCは、高性能ADASレーダーの市場ニーズと新たな規制要件に対応するように設計されています。Euro NCAP 2026が自動車アクティブセーフティの水準を引き上げ、中国が国家L2 ADAS（現在草案中）およびAEB規制を進めるにつれて、ADASレーダーはすべての道路利用者に全条件・全速度範囲での感知を提供することがますます期待されるようになっています。

Kunlun-Pro は、 車載用 5T4Rミリ波レーダーSoC であり、市販されている既存の4T4R製品に比べ、10倍の性能を持つRSP 2.0、より高いDMIPS CPU性能、大容量メモリ、2.5 dB以上のSNR向上、仮想チャンネル数を25％増加させていることを特徴としています。厳しいテストシナリオにおいて、Kunlun-Proは4T4Rソリューションよりもはるかに長い距離で弱いターゲットを確実に追跡します。

は、 であり、市販されている既存の4T4R製品に比べ、10倍の性能を持つRSP 2.0、より高いDMIPS CPU性能、大容量メモリ、2.5 dB以上のSNR向上、仮想チャンネル数を25％増加させていることを特徴としています。厳しいテストシナリオにおいて、Kunlun-Proは4T4Rソリューションよりもはるかに長い距離で弱いターゲットを確実に追跡します。 Andes-Proは、世界初の6T6R ADASレーダーSoCてあり、微弱なターゲットの探知距離200 mと卓越した角度分解能（方位角1°、仰角3°）を実現しています。高価な8T8R製品に代わるコスト効率の高い製品として、このチップをカスケード接続された12T12Rイメージングレーダーシステムに拡張することも可能であり、より低いシステムコストで高性能を実現します。

ミリ波レーダーチップのイノベーションにとどまらず、CalterahはUWBレーダーの機能と新たなアプリケーションをさらに探求しています。同社は、Dubhe CAL1106AQ SoCにIEEE 802.15.4abセンシングを世界で初めて実装したとしており、2つの注目すべきな開発スイート——Child Presence Detection（CPD）開発スイートおよびParking Assist System（PAS）開発スイートをリリースしました。この2つのスイートはいずれも、IEEE 802.15.4abに準拠し、かつFiRa 4.0認証を取得した世界初の2T4R UWB SoCであるCAL1106AQ上に構築されています。ユニークな2T4Rアーキテクチャ、レーダー漏れ抑制（Radar Leakage Suppression，RLS）モジュール、およびIEEE 802.15.4abセンシング機能により、CAL1106AQは、従来のUWB製品では極めて困難であった正確な高さ測定、近くの静止物体の検出、高速走行中の駐車場検索が可能です。

2026年第1四半期現在、Calterahは累計で3000万個以上のミリ波チップを出荷しており、これらのチップは30社以上のOEMの自動車モデルに搭載されています。Calterahの創設者兼CEOであるJiashu CHEN博士は次のように述べています。「ミリ波技術とUWB技術を組み合わせることで、車の位置確認、解錠、運転支援から、自動駐車、車の施錠、子供の存在検知（CPD）、侵入警報まで、シームレスで安全かつインテリジェントな運転体験を実現します。」

SOURCE Calterah