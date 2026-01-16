스포츠의 힘 활용: 오렌지 라이언 스포츠, '레이스케이션' 신흥 트렌드 선도

싼야, 중국 2026년 1월 16일 /PRNewswire/ -- 글로벌 스포츠 행사 운영사인 오렌지 라이언 스포츠(Orange Lion Sports, 구 알리바바 스포츠)가 디지털 플랫폼과 소비자 서비스의 체계적 통합을 통해 주요 스포츠 대회와 관광의 융합 방식을 재정의하고 있다. 최근 오렌지 라이언 스포츠의 후원으로 열린 2025 하이난(싼야) 마라톤(Hainan (Sanya) Marathon) 대회는 전문적으로 운영되는 고품질 마라톤 경주의 장을 제공하면서 개최 도시의 측정 가능한 경제 성장을 지원하는 '여행으로서의 행사' 경험을 선보였다. 이 마라톤 대회로 싼야의 호텔 객실 점유율은 92%까지 치솟았으며, 경주 코스 인근 지역 업체들의 매출이 35%나 급증하는 등 확장 가능한 '레이스케이션(racecation)' 모델의 유망한 청사진을 제시했다.

오렌지 라이언 스포츠의 양용(Yang Yong) 행사•상업화 총괄은 "오렌지 라이언 스포츠는 선수와 스포츠 애호가들에게 지속적인 가치를 창출하기 위해 최선을 다하고 있다"라고 말했다. 이어 "타오바오(Taobao), 플리기(Fliggy), 알리바바 헬스(Alibaba Health), 앤트 체인(Ant Chain), 아맵(Amap) 등 알리바바 생태계 전반에 걸친 자원을 활용하여 대회 당일을 넘어 전폭적인 참여를 촉진했다"라면서 "이러한 접근 방식은 하이난 전역은 물론 중국의 다른 지역과 해외에서 참가한 마라톤 주자들을 유치했으며, 대회 관련 추가 지출을 촉진했다"라고 덧붙였다.

하이난성 관광체육국은 2026년 국내외 스포츠 행사 유치 유인을 위해 자금 지원 인센티브를 도입했다. 오렌지 라이언 스포츠는 대규모 행사가 어떻게 지속적인 경제 활동을 창출하고, 식사•숙박•교통•엔터테인먼트•쇼핑을 디지털로 통합해 역내 업체들에 혜택을 줄 수 있는지 입증했다. 오렌지 라이언 스포츠는 타오바오와 함께 "윈터 웜업 페스티벌(Winter Warm-up Festival)"을 출범했다. 이 페스티벌은 마라톤 대회에 앞서 맞춤형 프로모션 바우처와 할인 혜택을 배포했으며, 발효 식초 훠궈와 리족•묘족 전통 요리 등 지역 특산 요리를 중국 전역의 마라톤 주자들에게 소개함으로써 경주 참여와 소비자 참여를 연계했다.

경제적 혜택은 대회 기간 이후에도 지속됐다. 플리기의 자료에 따르면, 행사 홍보가 시작된 2025년 10월 말부터 싼야의 호텔 예약이 꾸준히 증가하기 시작했으며, 마라톤 기간 내내 높은 예약률을 유지했다. 이러한 추세는 대회 이후에도 이어져 신년 연휴 여행 기간과 맞물렸다. 싼야시 관광국 자료에 따르면, 2026년 신년 연휴 기간 동안 싼야를 찾은 관광객은 65만800명에 달했으며, 관광 수입은 12억9900만 위안(약 1억8600만 달러)을 기록하며, '레이스케이션' 모델이 관광 수요를 뒷받침하는 것을 입증했다.

오렌지 라이언 스포츠는 2017년 CES에서 밝힌 바와 같이 "AI가 스포츠 발전의 미래"라는 신념 아래, 향후 인공지능 기술을 활용해 스포츠 행사의 질을 높이고 모든 이의 건강 증진을 도모할 계획이다.

