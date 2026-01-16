スポーツの力を活かす：Orange Lion Sports、「レースケーション」の新しいトレンドを牽引

三亜、中国, 2026年1月17日 /PRNewswire/ -- 世界的なスポーツイベント運営会社であるOrange Lion Sports（旧Alibaba Sports）は、デジタルプラットフォームと消費者サービスの協調的統合を通じて、主要なスポーツ競技会と観光の融合のしかたを再定義します。同社のサポートで先日開催された2025年海南（三亜）マラソン（2025 Hainan (Sanya) Marathon）は、開催都市の測定可能な経済成長の後押しになると同時に、プロが運営する質の高いレースプラットフォームを提供する「Event-as-journey」（旅行のようなイベント）体験を披露する場となりました。このマラソンイベントは、三亜市内のホテルの稼働率を92％にまで引き上げ、コース沿いの地元企業では支出が35％も急増したことが注目され、スケーラブルな「レースケーション」モデルの有望な青写真を確立しました。

「当社は、アスリートやスポーツ愛好家のために永続的な価値を創造することを約束します」とイベントパートナーを務めたOrange Lion Sportsのイベント・商業化担当ゼネラルマネージャーのYang Yongは述べています。「私たちは、 Taobao、Fliggy、Alibaba Health、Ant Chain、Amapなど、Alibabaのエコシステム全体のリソースを活性化させ、レース当日以外のエンゲージメント拡大にもつながりました。このアプローチは、海南全域、中国の他の地域、そして海外からのランナーを引きつけ、同時にイベント関連の追加支出も促進しています」

省の観光およびスポーツ当局は、国内大会および国際大会を誘致するために、2026年スポーツイベントの助成金制度を導入しています。Orange Lion Sportsは、食事、宿泊、交通、娯楽、ショッピングのデジタル統合を進めることによって、大規模なイベントがいかに持続的な経済活動を促し、地元企業に利益をもたらすかを実証しました。Taobaoとの提携により、同社は「冬のウォームアップ・フェスティバル」（Winter Warm-up Festival）を企画し、イベントに先駆けてオリジナルの販促バウチャーやオファーを配布し、中国各地から集まるランナーに糟粕酢（ザオポーツー）の火鍋や伝統的な黎苗料理などの郷土料理を紹介することで、マラソンへの参加と消費者の関心を結びつけることを狙いました。

経済効果は、レース期間を超えて持続しました。Fliggyのデータによると、三亜市内のホテル予約は、イベントプロモーションが開始された2025年10月下旬から順調に伸びはじめ、マラソン大会期間中を通じて好調を維持しました。年末年始休暇の旅行期間とも重なり、その勢いはマラソンを超えて波及しました。三亜市観光局のデータによると、2026年の年始休暇中に同市を訪れた観光客は65万800人にのぼり、12億9900万元（約1億8600万米ドル）の観光収入がありました。これは、観光需要を支える「レースケーション」モデルの役割を実証しています。

Orange Lion Sportsは今後、AI技術を活用してスポーツイベントの拡充とすべての人のための健康づくりの推進を進めていく方針で、これは2017年のCESで表明された同社の主張「AIはスポーツ発展の未来」とも一致しています。

