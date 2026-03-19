신화 실크 로드: 중국 동부 연안도시 웨이하이, 올해 해양경제 고도화 위해 수십 개 프로젝트에 대규모 투자

베이징 2026년 3월 19일 /PRNewswire/ -- 중국 동부 연안도시 웨이하이가 전통 해양산업의 고도화와 더불어 올해 89개 중점 프로젝트를 활용해 질적으로 한층 높은 해양 경제 발전을 추진하고 있다고 현지 포털 whnews.cn이 최근 웨이하이 해양 발전 당국을 인용해 보도했다.

웨이하이는 이들 프로젝트에 총 286억 위안을 투자할 것으로 내다봤으며, 해양어업, 해양가공품, 해안관광 부문의 새로운 성장 동력을 촉진하기 위해 2026년에 64억 2000만 위안을 배정했다.

최근 현지 연어 양식 기업들이 처음으로 연어의 자연 번식에 성공했다고 밝히면서, 웨이하이에서 지역 해양 종묘 산업을 확대하고 연어를 중심으로 한 완결형 산업사슬을 육성하는 사업이 큰 진전을 이뤘다.

현재 연어 종묘, 양식, 심층가공 관련 다수의 프로젝트가 진행 중이다. 예컨대 한 현지 생태농업단지 운영업체는 최근 연어 치어 육성을 위한 육상 공장형 순환여과양식시스템(RAS) 프로젝트 건설에 착수했다.

또 다른 현지 연어 양식 기업은 4300제곱미터 규모의 유사한 공장형 RAS 작업장 조성을 계획하고 있으며, 런허진에서는 한 식품기술 기업이 참치와 연어 가공을 위한 작업장과 냉장창고를 건설할 계획이다.

한편, 현지 다시마와 아귀 가공업체들은 해양가공품 가치사슬의 고부가가치 부문 진출을 모색하고 있다. 룽청에서는 한 현지 해양생명공학 기업의 다시마 추출 프로젝트가 연간 다시마 추출 화장품 및 기능성 식품을 100만 상자 생산할 것으로 예상된다.

웨이하이에 위치한 한 해양식품 기업은 생산라인 업그레이드를 위한 자동화 가공 프로그램을 추진 중이며, 완료되면 냉동 아귀 필레의 자동화 가공을 통해 연간 생산량이 100톤으로 늘어날 가능성이 크다.

이와 별도로, 웨이하이에서는 현재 종합 해양시험 공공서비스 플랫폼이 건설되고 있다. 이 플랫폼은 모니터링, 현장 운영 테스트, 시험 보장 시스템과 수상 시험 플랫폼 7개를 활용해 해양 재해 예방 핵심 기술을 검증하고 해양산업의 고품질 발전을 촉진할 예정이다.

웨이하이에서는 해양경제의 일환으로 해안 및 해상 관광의 성장 동력도 함께 고려하고 있다. 예를 들어, 이 도시의 파란색 간선 고급 관광 프로그램은 크루즈를 중심으로 고품격 관광 노선 세 개를 구상했으며, 지난해 7월에는 웨이하이의 여러 관광지를 둘러보는 노선 한 개가 운영에 들어갔다.

올해에는 웨이하이항과 룽옌항을 잇는 2시간짜리 신규 노선이 선보일 예정이며, 웨이하이만을 순회하는 또 다른 야간 노선도 계획되고 있어 지역 해양경제가 한층 더 활성화될 것으로 기대된다.

원문 링크: https://en.imsilkroad.com/p/349830.html

SOURCE Xinhua Silk Road