아고다, 'BTS 효과' 확인…콘서트 개최지 여행 수요 증가세 뚜렷

방탄소년단 월드투어 일정 발표 이후, 해외 여행객 고양•부산 숙소 검색량 각각 8배•47% 증가

아시아 태평양 지역 콘서트 개최지 중 대한민국 여행객 기준 쿠알라룸푸르 검색 증가율 가장 높아

서울, 한국 2026년 4월 3일 /PRNewswire/ -- 디지털 여행 플랫폼 아고다는 대한민국을 대표하는 K-팝 그룹 BTS(방탄소년단)의 월드투어 일정 발표 이후, 고양과 부산을 비롯한 아시아 태평양 지역 콘서트 개최지에 대한 여행 수요가 증가했다고 밝혔다. 약 4년 만에 완전체로 복귀하는 그룹의 첫 공연인 만큼, 팬들은 멤버들과 함께 다시 한번 '봄날'을 맞이하기 위해 각 개최지에 높은 관심을 보이고 있다.

아고다 데이터에 따르면, 월드투어 일정 발표 당일 고양(4월 9일 및 11 – 12일 콘서트 개최) 지역 숙소 검색량은 전주 대비 약 8배 증가했다. 부산(6월 12 – 13일 콘서트 개최) 또한 숙소 검색량이 47% 증가하며 수요 증가세를 보였다.

이처럼 월드투어 일정 발표 이후 아시아 전역 BTS 팬들 사이에서 대한민국 공연에 대한 흥미가 확대됐다. 일본, 대만, 필리핀, 홍콩, 중국 순으로 수요가 높게 나타났다. 특히 필리핀은 고양 및 부산 숙소 검색량이 7배 이상 증가했으며, 홍콩은 145% 상승했다. 중국은 투어 일정에 포함되지 않은 만큼 콘서트를 관람하고자 하는 팬들의 '불타오르는(FIRE)' 수요가 반영되며 검색량이 2배 이상 증가했다.

대한민국 외 아시아 태평양 지역 콘서트 개최지에 대한 대한민국 BTS 팬들의 여행 수요도 확인됐다. 말레이시아 쿠알라룸푸르가 22% 증가로 가장 높은 상승률을 기록했으며, 이어 호주 멜버른(16%), 태국 방콕(15%), 대만 가오슝(10%), 싱가포르(9%)가 상위 5위에 올랐다.

투어 일정 발표일 기준뿐 아니라, 콘서트 개최 일정 기준으로도 수요는 크게 증가했다. 고양 공연 기간 숙소 검색량은 해외 여행객 기준 약 185배 증가했으며, 일본, 필리핀, 대만, 중국, 홍콩 순으로 높은 수요가 나타났다. 같은 기간 국내 여행객의 숙소 검색량 역시 약 44배 증가하며 'BTS 효과' 및 '아미노믹스(BTS 팬덤의 소비)'를 입증했다.

이준환 아고다 동북아시아 대표는 "BTS 월드투어 발표 이후, 약 4년 만에 완전체로 돌아온 그룹을 보기 위해 전 세계 팬들이 장거리 이동도 마다하지 않으며 방한 및 해외여행 수요가 '다이너마이트'처럼 폭발적으로 증가하고 있다"며 "팬들이 다양한 콘서트 개최지에서 멤버들의 라이브를 감상하며 '유포리아(Euphoria, 행복감)'를 느낄 수 있도록 지원할 수 있어 기쁘다"고 말했다. 이어 "아고다의 합리적인 가격의 숙소와 항공을 통해 손쉽게 콘서트 여행을 계획하고 BTS와의 특별한 순간을 누리기 바란다"고 덧붙였다.

현재 아고다는 600만여 개의 호텔과 휴가용 숙소, 13만여 개의 항공 노선, 30만여 개의 액티비티 등 BTS 월드투어를 보다 손쉽게 즐길 수 있도록 각종 서비스를 제공하고 있다. 각 여행지 관련 보다 자세한 정보 및 최저가 상품은 아고다 홈페이지 또는 모바일 앱을 통해 확인 가능하다.

SOURCE Agoda