아고다, 아시아 식도락 여행객 순위 공개…대한민국 3위 기록

- 제철 음식 여행 영향으로 대한민국 여행객 창원•서천•광양•진도•논산 숙소 검색 증가

서울, 대한민국, 2026년 5월 11일 /PRNewswire/ -- 음식이 여행의 주요 요소로 자리매김하며 아시아 여행객들 사이 차별화된 미식 경험을 중심으로 한 여행 수요가 확대되는 추세다. 이 같은 흐름에 발맞춰 디지털 여행 플랫폼 아고다는 아시아 식도락 여행객 순위를 공개했다.

이번 순위는 아고다 '2026 트래블 아웃룩 리포트(Travel Outlook Report)'의 일환으로 실시된 아시아 여행객 대상 설문조사를 바탕으로 도출됐다. 조사 결과, 대한민국은 아시아 8개 시장 가운데 3위를 기록했으며, 응답자의 34%가 음식을 주요 여행 동기로 꼽았다. 이는 아시아 평균(31%)을 웃도는 수준이다.

1위는 대만이 차지했으며, 응답자의 47%가 미식을 주요 여행 목적이라고 답했다. 이어 베트남(35%), 대한민국(34%), 말레이시아(33%), 일본(32%), 인도네시아(31%), 태국(20%), 인도(8%) 순으로 나타났다.

대한민국은 지역 및 계절에 따라 다양한 제철 식재료를 즐길 수 있는 미식 여행지로 평가받고 있다. 이러한 특성은 전 연령층에서 봄철 별미를 찾아 전국을 찾는 흐름으로 이어지고 있다.

아고다가 2026년 1월부터 3월까지 자사 플랫폼 내 대한민국 여행객의 숙소 검색 데이터를 분석한 결과, 창원은 전년 동기 대비 34% 증가했다. 창원은 3월부터 5월 사이 제철을 맞는 미더덕 생산량의 약 70%를 차지하는 지역이다. 해당 식재료는 회, 찜, 국물요리 등 각종 형태로 활용되는 대표적인 봄철 식재료로 알려져 있다.

주꾸미의 고장 서천은 숙소 검색량이 30% 늘었다. 쫄깃하면서도 부드러운 식감이 특징인 주꾸미는 주로 샤부샤부와 볶음 요리에 활용되며, 3 - 4월이 제철이다. 지난 3월 21일부터 4월 5일까지 '서천 동백꽃 주꾸미 축제'가 열렸으며, 주꾸미 요리장터, 어린이 주꾸미 낚시 체험 등의 프로그램이 진행된 바 있다.

광양은 재첩으로 잘 알려진 지역으로, 숙소 검색량이 28% 상승했다. 재첩은 재첩회무침과 재첩국 등으로 즐겨 먹는 특산물이다. 진도 역시 숙소 검색량이 23% 늘었으며, 이는 봄꽃게의 영향으로 분석된다. 봄꽃게는 찜, 게장, 샐러드 등 다채로운 방식으로 소비된다. 특히 내달 1일부터 3일까지 개최되는 '진도 꽃게 축제'에 대한 기대감이 여행 수요를 더욱 끌어올리며, 국내 여행객 대상 숙소 검색량이 357% 증가한 것으로 나타났다.

국내 최대 딸기 산지인 논산은 18%의 숙소 검색 증가율을 보였다. 논산시 4월 월례모임에 따르면 지난 3월 26일부터 29일까지 열린 '논산 딸기 축제'에는 약 67만 명이 방문했으며, 총 150톤의 딸기가 판매된 것으로 집계됐다.

이준환 아고다 동북아시아 대표는 "최근 여행객들 사이 현지 미식 문화를 경험하려는 흐름이 뚜렷해지고 있다"며 "대한민국은 창원의 미더덕부터 논산의 딸기 디저트까지 지역별로 특색 있는 제철 먹거리를 선사한다"고 말했다. 이어 "아고다는 경쟁력 있는 가격의 항공편, 숙소, 액티비티를 통해 여행객들이 각 지역 고유의 미식을 경험할 수 있도록 지속 지원할 것"이라고 전했다.

현재 아고다는 600만여 개의 호텔과 휴가용 숙소, 13만여 개의 항공 노선, 30만여 개의 액티비티 등 여행객들이 미식 여행을 계획하고 떠날 수 있도록 다양한 서비스를 제공하고 있다. 각 여행지 관련 보다 자세한 정보 및 최저가 상품은 아고다 홈페이지 또는 모바일 앱을 통해 확인 가능하다.

# # #

SOURCE Agoda