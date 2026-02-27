아고다, 대한민국 여행객 인기 F1 개최지 공개

- 상하이•바르셀로나•스즈카 2026년 상반기 F1 개최 도시 중 대한민국 여행객 선호 여행지 상위 3위권 올라

서울, 대한민국, 2026년 2월 27일 /PRNewswire/ -- 모터스포츠 포뮬러 원(Formula 1, 이하 F1)의 인기가 전 세계적으로 확산되는 가운데, 대한민국에서도 관련 팬층이 점차 확대되고 있다. 특히 지난해 루이스 해밀턴, 막스 베르스타펜, 랜도 노리스 등 현역 F1 드라이버들이 출연한 영화 F1: 더 무비(F1: The Movie)가 흥행에 성공하며 해당 스포츠에 대한 인지도와 관심이 한층 높아졌다. 이 같은 흐름 속에서 디지털 여행 플랫폼 아고다는 2026년 F1 월드 챔피언십을 앞두고, 올해 상반기 개최지 가운데 대한민국 여행객들이 가장 선호한 여행지 순위를 발표했다.

아고다가 분석한 대한민국 여행객 숙박 검색 데이터에 따르면, 중국 상하이가 가장 높은 관심을 받은 F1 개최지로 나타났다. 이어 스페인 바르셀로나, 일본 스즈카, 호주 멜버른, 캐나다 몬트리올, 모나코, 미국 마이애미, 사우디아라비아 제다, 바레인 사키르 순으로 상위 9위를 기록했다. 이는 대한민국 여행객들 사이 아시아를 비롯해 유럽, 미주 등 다양한 지역에서 F1 경기를 직접 관람하고자 하는 수요가 확대되고 있음을 보여준다.

상하이와 스즈카는 대한민국과의 지리적 접근성과 비교적 편리한 이동 여건을 바탕으로 나란히 상위 3위권에 오른 것으로 풀이된다. 멜버른 역시 2026년 시즌 개막전 개최지로 주목받으며 5위권에 이름을 올렸다.

바르셀로나는 6월 둘째 주로 예정된 경기 일정이 초여름 휴가 시즌과 맞물리며 높은 관심을 받은 것으로 분석된다. 전통적인 F1 개최지인 모나코 또한 상위 9위에 포함됐다. 모나코 그랑프리는 1955년 첫 개최 이후 코로나19 팬데믹으로 중단된 2020년을 제외하고 매년 진행돼 왔다. 도심의 좁은 도로를 활용한 서킷과 가장 느린 구간으로 알려진 페어몬트 헤어핀 커브(Fairmont Hairpin Curve) 등을 보유해 관람객들에게 재미와 극적인 요소를 선사하는 것이 특징이다.

이외에도 마이애미는 지난해 블랙핑크 멤버 리사와 로제가 경기 현장을 찾으며 화제를 모았다. 여기에 로제가 F1: 더 무비 오리지널 사운드트랙에 참여하며 K-팝 팬층과 모터스포츠 팬들의 관심이 동시에 확대된 것으로 보인다.

이준환 아고다 동북아시아 대표는 "영화 F1: 더 무비의 흥행과 글로벌 K-팝 아티스트들의 경기 참석 등을 계기로 대한민국 내 F1에 대한 관심이 그 어느 때보다 높아지고 있다"며 "아고다는 항공권, 숙소, 액티비티를 아우르는 폭넓은 선택지를 통해 여행객들이 F1 관람은 물론, 각 개최 도시의 문화와 다채로운 경험까지 함께 즐길 수 있도록 지원하고 있다"고 말했다.

현재 아고다는 600만여 개의 호텔과 휴가용 숙소, 13만여 개의 항공 노선, 30만여 개의 액티비티 등 해외에서 F1 경기를 관람할 계획인 여행객들을 위한 각종 서비스를 제공하고 있다. 각 여행지 관련 보다 자세한 정보 및 최저가 상품은 아고다 홈페이지 또는 모바일 앱을 통해 확인 가능하다.

SOURCE Agoda