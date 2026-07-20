아고다, 대한민국 여행객 대상 '혼행' 수요 증가 확인

- 국내 혼행지는 서울•제주도•부산•인천•강릉, 해외는 도쿄•오사카•후쿠오카•자카르타•다낭 인기

서울, 대한민국 2026년 7월 20일 /PRNewswire/ -- 가족, 친구, 연인과 함께하는 여행도 즐거움을 주지만, 최근에는 혼자만의 시간을 보낼 수 있는 '혼행(혼자 여행)'을 선택하는 대한민국 여행객이 늘고 있다. 해당 여행 방식은 타인의 일정 및 취향에 맞출 필요 없이 자신의 속도에 맞춰 여행을 즐길 수 있으며, 온전히 휴식에 집중할 수 있다는 점에서 주목받고 있다. 이러한 흐름을 반영하듯 디지털 여행 플랫폼 아고다가 발표한 최신 인사이트에 따르면, 대한민국 여행객의 1인 여행 관심도는 전년 대비 9% 증가했다. 숙소 검색량 역시 국내여행 7%, 해외여행 11% 각각 증가한 것으로 집계됐다.

아고다가 올해 1월부터 5월까지 대한민국 '혼행객(혼자 여행객)'의 숙소 검색 데이터를 분석한 결과, 국내 여행지 중 서울이 가장 높은 수요를 기록했다. 이어 제주도, 부산, 인천, 강릉 순으로 상위 5위에 이름을 올렸다.

지자체 관광 정책, 국내 1인 여행 수요 확대 견인

강릉은 바다를 중심으로 한 휴양 여행지로 여행객들 사이 꾸준히 인기를 얻고 있다. 서울에서 KTX로 약 2시간 거리에 위치해 있으며, 해변 경관 외에도 트렌디한 카페와 음식점, 각종 포토존 등 다채로운 콘텐츠를 제공한다. 특히 혼행객 증가에 발맞춰 많은 지역 식당들이 1인 메뉴를 도입하며 여행 편의성을 높이는 추세다.

이와 함께 동해는 대한민국 혼행객 숙소 검색량이 전년 동기 대비 28% 증가하며 가장 주목받는 '혼행지(혼자 여행지)'로 떠올랐다. 이는 동해시가 '혼자 와도 환영하는 지역'이라는 이미지를 구축하고자 추진한 '1인 관광객 환영 업소 인증제' 정책이 영향을 미친 것으로 분석된다.

일본, 해외 혼행지 선호도 1위 유지…자카르타 급부상

해외 여행지 가운데서는 일본 도시들이 강세를 보였다. 도쿄가 1위를 차지했으며 오사카와 후쿠오카가 상위권에 올랐다. 뛰어난 접근성과 높은 안전성, 편리한 대중교통 등이 혼행객들에게 인기를 끈 요인으로 판단된다. 이외에도 인도네시아 자카르타와 베트남 다낭이 상위 5위에 포함되며 동남아시아 여행지에 대한 관심도 확인됐다.

자카르타의 경우 숙소 검색량이 전년 동기 대비 30배 이상 증가하며 가장 높은 성장세를 기록했다. 이는 올해 4월 인천-자카르타 노선 신규 취항과 함께 K-팝 아이돌 콘서트 및 팬미팅 등이 수요를 견인한 것으로 풀이된다. 실제로 에이티즈, 에스파, 엑소, 엔시티 위시 등 인기 K-팝 아티스트들이 올해 상반기 자카르타에서 공연을 진행했다.

이 밖에도 역사 유적지 탐방, 아일랜드 호핑(Island-hopping), 쇼핑, 미식 체험 등 각양각색의 여행 경험을 즐길 수 있다는 점과 함께 루피아 약세에 따른 상대적 가격 경쟁력도 관심 증가 요인으로 꼽힌다.

여행 시기별로는 올해 1월부터 5월 기준 3월이 1인 여행 수요가 가장 높은 것으로 나타났다. 이어 1월, 4월, 2월, 5월 순으로 집계됐다. 3월은 온화한 날씨와 봄꽃 개화 시기, 다양한 축제와 행사가 맞물리며 국내외 여행에 적합한 환경이 조성된 영향으로 분석된다.

알렉스 박 아고다 한국 지사장은 "최근 보다 많은 여행객들이 편의성과 유연성, 그리고 자신만의 방식으로 여행하며 재충전할 수 있다는 점에서 혼행에 관심을 보이고 있다"며 "아고다의 2026 트래블 아웃룩 리포트(2026 Travel Outlook Report)에 따르면 대한민국 응답자의 약 4명 중 1명이 올해 나홀로 여행을 계획 중이라고 답했다"고 말했다. 이어 "아고다는 합리적인 가격의 항공권, 숙박, 액티비티를 통해 혼행객을 비롯한 모든 유형의 여행객들이 더욱 풍성한 여행 경험을 누릴 수 있도록 지원하고 있다"고 덧붙였다.

한편, 아고다는 600만여 개의 호텔과 휴가용 숙소, 13만여 개의 항공 노선, 30만여 개의 액티비티 등 혼행객들이 하나의 플랫폼에서 여행 전반을 계획할 수 있도록 다양한 서비스를 제공하고 있다. 각 여행지 관련 보다 자세한 정보 및 최저가 상품은 아고다 홈페이지 또는 모바일 앱을 통해 확인 가능하다.

SOURCE Agoda