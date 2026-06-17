아고다, 카카오뱅크 앱 내 제휴 여행 예약 서비스 선보여

- 카카오뱅크 앱 연계를 통해 아고다 숙소 손쉽게 예약 가능…일부 여행지 최대 10% 할인 혜택 제공

대한민국 서울, 2026년 6월 17일 /PRNewswire/ -- 디지털 여행 플랫폼 아고다가 국내 대표 인터넷전문은행 카카오뱅크와 파트너십을 맺고 카카오뱅크 앱을 통한 아고다 호텔 예약 서비스를 선보인다. 이번 전략적 협업은 국내를 비롯한 주요 시장에서 여행과 금융 서비스 간 결합이 확대되는 흐름에 맞춰, 고객들이 일상적으로 이용하는 플랫폼 안에서 보다 편리하게 여행을 탐색하고 계획할 수 있도록 지원하기 위해 기획됐다.

이번 서비스 연동을 통해 카카오뱅크 이용자들은 앱 내에서 아고다가 보유한 전 세계 숙소를 손쉽게 검색하고 예약할 수 있다. 아고다의 다양한 프로모션과 카카오뱅크 이용자 대상 혜택도 함께 제공된다. 이를 통해 아고다 숙소 파트너들은 아시아 대표 디지털 시장 중 하나인 대한민국에서 여행객들이 일상적으로 사용하는 플랫폼에 숙소를 노출함으로써 고객 접점을 한층 확대할 수 있을 것으로 기대된다.

아고다, 카카오뱅크 앱 내 제휴 여행 예약 서비스

데미안 피르쉬(Damien Pfirsch) 아고다 비즈니스 총괄 책임자(CCO)는 "오늘날 여행 수요가 다양한 접점에서 형성되고 있는 만큼 카카오뱅크와의 협업은 고객들이 이미 친숙하게 사용하는 플랫폼 안에서 여행 계획이 일상적인 디지털 라이프의 일부로 자리잡을 수 있도록 한다는 점에서 의미가 크다"며 "시장조사기관 켄 리서치(Ken Research)가 발표한 대한민국 디지털 뱅킹 및 네오뱅크 시장(South Korea Digital Banking and Neobanks Market) 보고서에 따르면 국내 응답자의 78%가 전통적인 은행 서비스보다 디지털 방식을 선호하는 것으로 나타났을 정도로 디지털 뱅킹은 점차 일상 속 핵심 서비스로 자리잡고 있다"고 말했다. 이어 "이번 파트너십은 고객들에게 보다 편리한 여행 탐색 및 예약 경험을 제공하는 동시에, 아고다 숙소 파트너들이 고객들이 매일 이용하는 플랫폼을 통해 더 많은 여행객과 연결될 수 있도록 지원할 것"이라고 전했다.

이번 제휴 서비스는 카카오뱅크 앱에서 '특가 숙소 찾아보고 현금 받기' 메뉴를 통해 이용 가능하다. 인기 여행지를 한눈에 확인할 수 있는 리더보드 형식으로 구성돼 이용자들이 여행 트렌드를 살펴보고 관련 숙소를 탐색할 수 있도록 했다.

국내 여행 수요가 꾸준히 증가하는 가운데, 여행 정보 검색과 일정 계획 역시 일상 속에서 더욱 빈번하게 이루어지고 있는 것으로 나타났다. 아고다 2026 트래블 아웃룩 리포트(2026 Travel Outlook Report)에 따르면, 대한민국 여행객의 약 절반(49%)이 해외여행보다 국내여행을 더 많이 계획하고 있다고 답했으며, 이는 지난해 대비 10% 증가한 수치다. 이번 서비스는 이러한 변화에 발맞춰 고객들이 일상적으로 사용하는 플랫폼 안에서 여행 검색부터 예약까지 전 과정을 끊김 없는 경험으로 제공하는 것을 목표로 한다.

이용자들은 카카오뱅크 앱 내 'AI탭' 대화창에서 '여행', '아고다', '숙소' 등을 검색하거나 '혜택' 탭을 통해 관련 서비스에 간편하게 접근할 수 있다. 또한 앱 내에서 숙소를 검색하는 것만으로도 소액의 일일 리워드를 받을 수 있어 보다 즐겁고 실용적인 여행 계획 경험을 제공한다

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SOURCE Agoda