아고다, 국내 '스크린 투어리즘' 여행지 조명

- 영월•고령•예산•수원•장흥 등 국내 스크린 투어리즘 명소에 대한 국내외 여행객 관심 확대

서울, 대한민국, 2026년 6월 3일 /PRNewswire/ -- K-팝은 물론 K-드라마와 K-영화가 전 세계적인 인기를 얻으며 오늘날 한류는 하나의 트렌드를 넘어 세계적인 문화 현상으로 자리매김하고 있다. 이에 콘텐츠 속 촬영지를 직접 찾아가는 '스크린 투어리즘(Screen Tourism)'이 새로운 여행 트렌드로 부상하고 있다. 디지털 여행 플랫폼 아고다는 다양한 K-콘텐츠 촬영지로 주목받고 있는 국내 여행지 소개에 나섰다.

드라마와 영화 속 인상 깊은 장면의 배경이 된 장소를 방문해 콘텐츠의 여운을 다시 느끼고자 하는 여행객들은 실제 촬영지와 세트장을 둘러보며 작품 속 세계관을 보다 생생하게 체험할 수 있다. 최근 화제를 모은 작품부터 국내외 팬들에게 꾸준한 사랑을 받고 있는 대표작들의 촬영지에 대해 알아보자.

영월

영월은 1680만 관객을 동원한 영화 '왕과 사는 남자'의 주요 촬영지로 주목받고 있다. 조선 제6대 왕 단종의 유배지로, 단종의 발자취를 따라 역사 여행도 즐길 수 있는 지역이다. 영화의 인기에 힘입어 올해 1월부터 4월까지 아고다 내 국내외 여행객의 영월 숙소 검색량은 전년 동기 대비 190% 증가했다. 여행객들은 청령포와 단종의 능인 장릉 등 대표 유적지를 방문하며 영화 속 배경과 실제 역사를 함께 경험할 수 있다.

고령

고령 역시 '왕과 사는 남자'의 촬영지 중 하나로, 한명회와 단종의 갈등이 본격적으로 전개되며 극의 긴장감을 높인 관아를 방문해 영화 속 장면을 떠올릴 수 있다. 이 밖에도 최근 국내외 시청자들의 관심을 끈 드라마 '은애하는 도적님아', '폭군의 셰프' 등의 촬영지로 알려져 있다. 아고다 데이터에 따르면 지난 1월부터 4월까지 고령 숙소 검색량은 전년 동기 대비 두 배 증가하며 K-콘텐츠가 여행 트렌드에 미치는 영향력을 보여줬다.

예산

예산은 아고다 내 숙소 검색량이 전년 동기 대비 35% 증가한 지역으로, 이는 최근 개봉한 공포영화 '살목지'의 영향으로 풀이된다. 작품은 오랜 시간 괴담과 목격담이 전해져 온 예산의 살목지 저수지를 배경으로 한다. 영화 개봉 이후 공포 체험을 즐기려는 팬들 사이에서 입소문을 타며 야간 방문 후기를 온라인 SNS에 공유하는 사례도 늘어나는 추세다.

수원

각종 K-드라마 촬영지로 알려진 수원은 아고다 숙소 검색량이 전년 동기 대비 21% 증가했다. 여행객들은 이곳에서 '그해 우리는', '선재 업고 튀어', '이상한 변호사 우영우' 등 인기 드라마 속 촬영지를 둘러볼 수 있다. 전통적인 역사 유산과 현대적인 도시 감성이 공존하는 곳으로, 여러 장르의 작품 배경으로 활용되며 드라마 팬들이 꼭 방문하고 싶어 하는 대표 여행지로 자리 잡고 있다.

장흥

장흥은 국내외 여행객 대상 숙소 검색량이 18% 상승하며 K-콘텐츠 속 장면을 직접 경험할 수 있는 이색 여행지로 관심을 끌고 있다. 특히 국내 유일의 실물 교도소 촬영지인 옛 전남 장흥교도소 빠삐용 집(Zip)은 독특한 분위기를 자아내며 다양한 작품의 배경으로 활용돼 왔다. 최근에는 '경도를 기다리며', '자백의 대가', '오늘부터 인간입니다만', '조각도시' 등의 촬영지로 등장했다.

이준환 아고다 동북아시아 대표는 "K-드라마와 영화 촬영지가 국내외 여행객 사이에서 높은 관심을 얻으며 스크린 투어리즘이 지역 관광에 대한 흥미를 높이고 경제 활성화에도 긍정적인 영향을 미치고 있다"며 "아고다는 합리적인 가격의 숙소와 액티비티를 제공해 여행객들이 작품 속 숨겨진 명소를 보다 쉽게 방문하고 경험할 수 있도록 지원하고 있다"고 전했다.

한편, 아고다는 600만여 개의 호텔과 휴가용 숙소, 13만여 개의 항공 노선, 30만여 개의 액티비티 등 여행객들이 하나의 플랫폼에서 여행 전반을 계획할 수 있도록 다양한 서비스를 제공하고 있다. 오는 21일까지 아고다는 21번째 창립 기념일을 맞아 호텔 예약 시 최대 60% 할인 혜택을 제공하며, 19일에는 최대 70% 할인 특가도 선보인다. 이와 함께 항공권 및 액티비티 상품 대상 추가 프로모션도 운영한다. 혜택 관련 보다 자세한 사항은 아고다 홈페이지 또는 모바일 앱을 통해 확인 가능하다.

SOURCE Agoda