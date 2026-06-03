아고다, 국내 '스크린 투어리즘' 여행지 조명

뉴스 제공처

Agoda

2026년 06월 03일 10:06 KST

- 영월고령예산수원장흥 국내 스크린 투어리즘 명소에 대한 국내외 여행객 관심 확대

서울, 대한민국, 2026년 6월 3일 /PRNewswire/ -- K-팝은 물론 K-드라마와 K-영화가 전 세계적인 인기를 얻으며 오늘날 한류는 하나의 트렌드를 넘어 세계적인 문화 현상으로 자리매김하고 있다. 이에 콘텐츠 속 촬영지를 직접 찾아가는 '스크린 투어리즘(Screen Tourism)'이 새로운 여행 트렌드로 부상하고 있다. 디지털 여행 플랫폼 아고다는 다양한 K-콘텐츠 촬영지로 주목받고 있는 국내 여행지 소개에 나섰다.

드라마와 영화 속 인상 깊은 장면의 배경이 된 장소를 방문해 콘텐츠의 여운을 다시 느끼고자 하는 여행객들은 실제 촬영지와 세트장을 둘러보며 작품 속 세계관을 보다 생생하게 체험할 수 있다. 최근 화제를 모은 작품부터 국내외 팬들에게 꾸준한 사랑을 받고 있는 대표작들의 촬영지에 대해 알아보자.

  • 영월

영월은 1680만 관객을 동원한 영화 '왕과 사는 남자'의 주요 촬영지로 주목받고 있다. 조선 제6대 왕 단종의 유배지로, 단종의 발자취를 따라 역사 여행도 즐길 수 있는 지역이다. 영화의 인기에 힘입어 올해 1월부터 4월까지 아고다 내 국내외 여행객의 영월 숙소 검색량은 전년 동기 대비 190% 증가했다. 여행객들은 청령포와 단종의 능인 장릉 등 대표 유적지를 방문하며 영화 속 배경과 실제 역사를 함께 경험할 수 있다.

  • 고령

고령 역시 '왕과 사는 남자'의 촬영지 중 하나로, 한명회와 단종의 갈등이 본격적으로 전개되며 극의 긴장감을 높인 관아를 방문해 영화 속 장면을 떠올릴 수 있다. 이 밖에도 최근 국내외 시청자들의 관심을 끈 드라마 '은애하는 도적님아', '폭군의 셰프' 등의 촬영지로 알려져 있다. 아고다 데이터에 따르면 지난 1월부터 4월까지 고령 숙소 검색량은 전년 동기 대비 두 배 증가하며 K-콘텐츠가 여행 트렌드에 미치는 영향력을 보여줬다.

  • 예산

예산은 아고다 내 숙소 검색량이 전년 동기 대비 35% 증가한 지역으로, 이는 최근 개봉한 공포영화 '살목지'의 영향으로 풀이된다. 작품은 오랜 시간 괴담과 목격담이 전해져 온 예산의 살목지 저수지를 배경으로 한다. 영화 개봉 이후 공포 체험을 즐기려는 팬들 사이에서 입소문을 타며 야간 방문 후기를 온라인 SNS에 공유하는 사례도 늘어나는 추세다.

  • 수원

각종 K-드라마 촬영지로 알려진 수원은 아고다 숙소 검색량이 전년 동기 대비 21% 증가했다. 여행객들은 이곳에서 '그해 우리는', '선재 업고 튀어', '이상한 변호사 우영우' 등 인기 드라마 속 촬영지를 둘러볼 수 있다. 전통적인 역사 유산과 현대적인 도시 감성이 공존하는 곳으로, 여러 장르의 작품 배경으로 활용되며 드라마 팬들이 꼭 방문하고 싶어 하는 대표 여행지로 자리 잡고 있다.

  • 장흥

장흥은 국내외 여행객 대상 숙소 검색량이 18% 상승하며 K-콘텐츠 속 장면을 직접 경험할 수 있는 이색 여행지로 관심을 끌고 있다. 특히 국내 유일의 실물 교도소 촬영지인 옛 전남 장흥교도소 빠삐용 집(Zip)은 독특한 분위기를 자아내며 다양한 작품의 배경으로 활용돼 왔다. 최근에는 '경도를 기다리며', '자백의 대가', '오늘부터 인간입니다만', '조각도시' 등의 촬영지로 등장했다.

이준환 아고다 동북아시아 대표는 "K-드라마와 영화 촬영지가 국내외 여행객 사이에서 높은 관심을 얻으며 스크린 투어리즘이 지역 관광에 대한 흥미를 높이고 경제 활성화에도 긍정적인 영향을 미치고 있다"며 "아고다는 합리적인 가격의 숙소와 액티비티를 제공해 여행객들이 작품 속 숨겨진 명소를 보다 쉽게 방문하고 경험할 수 있도록 지원하고 있다"고 전했다.

한편, 아고다는 600만여 개의 호텔과 휴가용 숙소, 13만여 개의 항공 노선, 30만여 개의 액티비티 등 여행객들이 하나의 플랫폼에서 여행 전반을 계획할 수 있도록 다양한 서비스를 제공하고 있다. 오는 21일까지 아고다는 21번째 창립 기념일을 맞아 호텔 예약 시 최대 60% 할인 혜택을 제공하며, 19일에는 최대 70% 할인 특가도 선보인다. 이와 함께 항공권 및 액티비티 상품 대상 추가 프로모션도 운영한다. 혜택 관련 보다 자세한 사항은 아고다 홈페이지 또는 모바일 앱을 통해 확인 가능하다.

SOURCE Agoda

해당 소스에서 제공하는 다른 기사

아고다, 아시아 식도락 여행객 순위 공개…대한민국 3위 기록

아고다, 아시아 식도락 여행객 순위 공개…대한민국 3위 기록

음식이 여행의 주요 요소로 자리매김하며 아시아 여행객들 사이 차별화된 미식 경험을 중심으로 한 여행 수요가 확대되는 추세다. 이 같은 흐름에 발맞춰 디지털 여행 플랫폼 아고다는 아시아 식도락 여행객 순위를 공개했다. 이번 순위는 아고다 '2026 트래블 아웃룩...
아고다, 'BTS 효과' 확인…콘서트 개최지 여행 수요 증가세 뚜렷

아고다, 'BTS 효과' 확인…콘서트 개최지 여행 수요 증가세 뚜렷

디지털 여행 플랫폼 아고다는 대한민국을 대표하는 K-팝 그룹 BTS(방탄소년단)의 월드투어 일정 발표 이후, 고양과 부산을 비롯한 아시아 태평양 지역 콘서트 개최지에 대한 여행 수요가 증가했다고 밝혔다. 약 4년 만에 완전체로 복귀하는 그룹의 첫 공연인 만큼, 팬들은 ...
해당 소스가 발행한 보도자료 더 보기