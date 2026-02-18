아고다, 외국인 관광객 대상 대한민국 인기 겨울 여행지 및 액티비티 공개

- 국내 인기 여행지 서울•제주도•부산•인천•속초 순, 액티비티는 테마파크, 스파 및 사우나 선호도 높아

서울, 대한민국, 2026년 2월 18일 /PRNewswire/ -- 계속되는 한파 속에서도 대한민국은 겨울 시즌 콘텐츠를 앞세워 해외여행객의 관심을 끌고 있다. 이에 디지털 여행 플랫폼 아고다는 인바운드 여행객의 숙소 및 액티비티 검색 데이터를 분석해 겨울철 대한민국 인기 여행지와 선호 액티비티를 공개했다.

아고다의 숙소 검색 데이터에 따르면, 겨울 시즌 외국인 여행객이 가장 많이 검색한 국내 여행지는 서울로 집계됐다. 이어 제주도, 부산, 인천, 속초가 뒤를 이으며 상위 5위에 이름을 올렸다.

서울은 '2025 서울윈터페스타'를 중심으로 한 겨울 시즌 콘텐츠가 여행 수요를 견인한 것으로 분석된다. '서울라이트 광화문', '서울광장 스케이트장', '광화문마켓', '서울라이트 DDP' 등의 프로그램을 통해 다양한 볼거리와 즐길거리를 제공했다. 서울시에 따르면 해당 행사는 내•외국인 포함 약 1,100만 명의 방문객을 기록하며 서울이 겨울철에도 경쟁력 있는 여행지임을 입증했다.

외국인 여행객의 관심은 주요 대도시에 국한되지 않고 다양한 지역으로 확대되는 추세다. 속초는 전통시장과 신선한 해산물, 닭강정 등 지역 미식 콘텐츠를 중심으로 주목받고 있으며, 아고다 기준 숙소 검색량이 전년 대비 37% 증가했다. 이는 인바운드 여행객 사이에서 대표 관광지를 넘어 지역 고유의 매력을 지닌 신흥 여행지 탐색에 대한 수요가 확대되고 있음을 시사한다.

겨울철 대한민국 여행에 대한 관심 국가를 살펴본 결과, 일본이 가장 높은 검색 비중을 기록했으며, 이어 대만, 중국, 홍콩, 태국 순으로 나타났다. 태국은 올해 처음으로 상위 5위권에 진입했으며, 중국은 숙소 검색량이 전년 대비 56% 증가해 가장 높은 성장세를 보였다. 이는 중국 단체관광객 대상 무비자 입국 정책의 영향으로 풀이된다.

이와 함께 겨울철 액티비티 선호도 분석 결과, 아고다의 액티비티 예약 데이터 기준으로 '롯데월드', 'N서울타워 전망대' 등 서울과 부산의 주요 테마파크 및 관광 명소 입장권이 상위권을 차지했다. 이외에도 '비짓 부산 패스(VISIT BUSAN PASS)'와 같은 외국인 전용 관광 패스와 '스파랜드 센텀시티' 및 '아쿠아필드 찜질스파' 등 웰니스 시설도 높은 선호도를 보였다. 이는 겨울 여행 시 올인원 관광 상품에 대한 선호가 높아지는 동시에 휴식과 여유를 즐기려는 경향이 뚜렷해지고 있음을 보여준다.

이준환 아고다 동북아시아 대표는 "대한민국은 눈부신 설경, 겨울 먹거리, 찜질방 문화 등 각양각색의 겨울 여행 경험을 제공하는 매력적인 여행지"라며 "이번 아고다 데이터는 즐길거리와 편의성, 휴식을 아우르는 여행 경험에 대한 수요가 확대되고 있음을 보여준다"고 말했다. 이어 "아고다는 이번 겨울 시즌은 물론 앞으로도 국내외 여행객 모두를 위한 경쟁력 있는 가격과 폭넓은 숙소, 항공, 액티비티 선택지를 제공할 것"이라고 말했다.

한편, 아고다는 600만여 개의 호텔과 휴가용 숙소, 13만여 개의 항공 노선, 30만여 개의 액티비티 등 인바운드 여행객들이 대한민국에서 보다 다채로운 경험을 누릴 수 있도록 여러가지 서비스를 제공하고 있다. 각 여행지 관련 보다 자세한 정보 및 최저가 상품은 아고다 홈페이지 또는 모바일 앱을 통해 확인 가능하다.

