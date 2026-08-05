아고다•GSTC, '지속가능한 관광 아카데미' 한국어판 공식 출시

서울, 대한민국 2026년 8월 5일 /PRNewswire/ -- 글로벌 디지털 여행 플랫폼 아고다와 세계지속가능관광위원회(Global Sustainable Tourism Council, 이하 GSTC)가 '지속가능한 관광 아카데미(Sustainable Tourism Academy)'를 한국으로 확대하고 한국어 전면 지원을 공동 발표했다.

이번 발표는 아카데미가 설립 1주년을 맞이하고 등록 사용자 수 3,000명을 돌파한 시점에 이루어졌다. 아카데미는 GSTC 호텔 표준(GSTC Hotel Standard)을 기반으로 아시아•태평양 지역의 호스피탈리티 산업 종사자들이 실무적인 지속가능한 관광 지식을 쌓을 수 있도록 지원하는 미션을 꾸준히 수행하고 있다.

지속가능한 관광 아카데미는 1년 전 출범한 이래, 아시아 전역에서 지속가능한 실천을 추진하고자 하는 호스피탈리티 산업 종사자들에게 중요한 자원으로 자리매김했다. 이번 한국어 서비스 지원을 통해 아카데미는 대한민국의 다양한 호스피탈리티 산업 부문에 기여할 수 있는 역량을 더욱 강화하게 되었다.

강미희 GSTC 최고보증프로그램관리자(Chief Assurance Officer)는 다음과 같이 전했다. "지속가능한 관광 아카데미의 확장은 지식 공유와 민간 부문의 협력이 어떻게 의미 있는 변화를 가속화할 수 있는지 잘 보여줍니다. 한국의 호스피탈리티 산업 전문가들에게 이 교육을 제공하여 이들이 대한민국 관광 산업의 글로벌 시장 입지를 강화하고 지속가능한 관광 실천을 선도할 수 있는 지식을 갖추도록 도울 것입니다."

아카데미는 현재까지 디지털 및 대면 교육 프로그램을 통해 총 3,500명 이상의 업계 전문가들에게 교육을 제공했다. 아카데미 사용자는 아코르 그룹(Accor Group), 로즈우드 호텔 & 리조트(Rosewood Hotels & Resorts), 오닉스 호스피탈리티 그룹(ONYX Hospitality Group)과 같은 글로벌 선도 호텔 그룹의 임직원부터 독립 운영사, 그리고 아시아 호스피탈리티 경영대학(AIHM) 등의 교육기관에 재학 중인 학생에 이르기까지 지역 호스피탈리티 업의 다양한 분야를 아우르고 있다.

알렉스 박(아고다 한국 지사장(Country Director for Korea))은 다음과 같이 말했다. "한국은 세계적인 관광지로 자리 잡았으며, 관광 산업이 계속 발전하는 가운데 이러한 위상을 유지하기 위해서는 지속가능성에 대한 노력이 필수적입니다. 아고다는 지속가능한 관광 아카데미를 한국어로 이용할 수 있도록 함으로써 파트너들의 성공에 투자하고 있습니다. 이를 통해 파트너들이 글로벌 여행객들의 공감을 얻고 비즈니스 회복탄력성을 강화할 수 있는 실천 방안을 도입할 수 있도록 지원합니다. 이는 파트너사와 이들이 서비스를 제공하는 여행지의 장기적인 성장을 지원하겠다는 아고다의 약속을 잘 보여줍니다."

이로써 아카데미는 총 7개 언어(영어, 베트남어, 말레이어, 태국어, 인도네시아어, 일본어, 한국어)를 지원하게 되었다. 가장 인기 있는 과정으로는 'GSTC 표준 및 성과 지표(GSTC Standards & Performance Indicators)', 'GSTC 인증(GSTC Certification)', '지속가능한 정책 및 전략 수립(Developing a Sustainable Policy and Strategy)' 등이 있으며, 이는 기초적인 지속가능성 지식뿐만 아니라 실무적인 구현에 대한 업계의 관심이 상당히 높음을 잘 보여준다.

교육에 관심이 있는 학습자는 지속가능한 관광 아카데미 공식 웹사이트(https://sustainabletourismacademy.org/)에서 수강 신청을 할 수 있다. 과정은 한국어로 제공된다.

SOURCE Agoda