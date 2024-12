연말연시는 베트남 프리미어 레지던스 푸꾸옥 에메랄드 베이에서!

-- 다양한 요리와 엔터테인먼트 활동으로 잊지 못할 휴가 약속

푸꾸옥, 베트남 2024년 12월 2일 /PRNewswire/ -- 최고의 가족 휴양지인 프리미어 레지던스 푸꾸옥 에메랄드 베이(Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay)가 활기차고 스타일리시한 연말 휴가를 약속하는 다양한 요리와 엔터테인먼트 활동을 마련했다.

세계에서 가장 아름다운 100대 해변 중 하나인 켐 해변(Kem Beach)에 위치한 프리미어 레지던스 푸꾸옥 에메랄드 베이는 푸꾸옥이 자랑하는 청정 자연 풍경 속으로 흠뻑 빠져들 수 있는 멋진 휴양지다. 일반 객실과 스위트룸부터 아파트와 펜트하우스 및 빌라에 이르기까지 752개가 넘는 객실을 갖춘 이 리조트는 어느 객실이나 파노라마처럼 펼쳐지는 수정처럼 맑은 에메랄드빛 바다 전망을 자랑한다. 따라서 리조트에서는 일출부터 일몰까지 숨 막히게 멋진 풍경을 즐길 수 있다.

Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay - Resort Overview (PRNewsfoto/Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay) Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay - Ocean view from balcony (PRNewsfoto/Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay) Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay - Family Experiences (PRNewsfoto/Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay)

프리미어 레지던스 푸꾸옥 에메랄드 베이는 섬의 활기찬 남부 지역에 자리하고 있어 문화와 레크리에이션 활동을 즐기는 데도 더할 나위 없이 편리하다. 차로 10분 정도만 이동하면 예술, 문화, 엔터테인먼트의 중심지로 급부상하고 있는 선셋 타운(Sunset Town)에 도착할 수 있다. '사랑, 문화, 예술의 땅(Land of Love, Culture, and Art)'으로 유명한 선셋 타운은 스릴 넘치는 플라이보드와 제트스키 공연은 물론 '디어 베트남(Dear Vietnam)'이나 '베트남 의상의 밤(Vietnamese Costume Night)' 공연 같은 베트남 전통 문화 쇼케이스로 방문객을 매료시킨다. 특히 오감을 자극하는 걸작 공연인 '키스오브더씨(Kiss of The Sea)'와 화려한 불꽃놀이는 잊지 못할 경험을 선사한다.

프리미어 레지던스의 축제 시즌은 다양하고 독특한 다이닝 경험으로 더욱 풍성해진다. 활기차고 화사한 분위기의 레스토랑 메르카토(Mercato)에서 에너지가 충전되는 조식 뷔페로 하루를 시작해 보자. 휴가 분위기가 한층 더 돋워질 것이다. 메르카토의 '미드데이 밍글(Midday Mingle)' 런치 뷔페는 가족들이 다정하게 식사하며 다른 여행자들과 교류할 수 있는 따뜻하면서도 친근한 분위기를 연출한다. 이번 시즌의 하이라이트는 2024년 12월 31일과 2025년 1월 1일 양일에 걸쳐 클럽하우스에서 독점적으로 제공되는 디너 뷔페다. 독창적 방식으로 조리된 해산물 요리를 중심으로 50여 가지의 정교한 아시아와 유럽 요리가 제공되는 이 미식의 향연은 미각과 시각을 모두 만족시킬 것이다.

푸꾸옥 남부의 문화 및 엔터테인먼트 허브인 프리미어 레지던스 푸꾸옥 에메랄드 베이에선 활력과 영감을 주는 다양한 액티비티도 즐길 수 있다. 가족들은 체험 워크숍에 참여해 재활용품을 활용한 매력적인 기념품을 직접 만들어 보면서 환경 보호의 중요성에 대해 배울 수 있다.

'거품 풀 파티(Foam Pool Party)'는 연령대와 상관없이 누구나 좋아할 만한 프로그램이다. 5000평방미터 규모의 시원한 인피니티 풀에 마련된 거품 가득한 물속에서 물놀이를 즐겨보자! 아이들은 형형색색의 튜브와 거품이 가득한 풀을 배경으로 기발한 사진을 찍으며 영원히 간직할 추억을 만들 수 있다.

한편 '비치사이드 바이츠(Beachside Bites)' 패밀리 마켓은 리조트의 '라이브 인 스타일(Live in Style)' 여행의 즐거운 하이라이트를 선사한다. 투숙객들은 활기찬 DJ 공연과 숨 막히는 일몰 경치를 즐기며 맛있는 간식을 맛보고 열대 칵테일을 음미할 기회를 얻는다. 아이들이 파도 옆이나 푸른 잔디밭에서 뛰어노는 동안 부모는 휴식을 취하며 활기찬 분위기를 만끽할 수 있다.

즐거움, 휴식, 스타일이 완벽한 균형을 이루는 프리미어 레지던스 푸꾸옥 에메랄드 베이는 매 순간을 잊지 못할 연말 휴가로 만들어 드릴 것을 약속한다.

