Automation Anywhere erhält 2024 Great Place To Work Certification™

SAN JOSE, Kalifornien, 20. April 2024 /PRNewswire/ -- Automation Anywhere, ein führendes Unternehmen im Bereich der KI-gestützten Automatisierung, gab heute bekannt, dass es im dritten Jahr in Folge als Certified™ Great Place to Work® ausgezeichnet wurde.

Die prestigeträchtige Auszeichnung basiert ausschließlich auf den anonymen Aussagen von aktuellen Mitarbeitenden über ihre Arbeitserfahrungen bei Automation Anywhere. In diesem Jahr bewerteten 84 Prozent der Mitarbeitenden das Unternehmen als hervorragenden Arbeitgeber – das sind 27 Punkte mehr als die durchschnittliche Bewertung für US-Unternehmen.

„Great Place To Work" ist die weltweite Autorität für Arbeitsplatzkultur, Mitarbeitererfahrungen und das Führungsverhalten, das nachweislich zu marktführenden Umsätzen, Mitarbeiterbindung und erhöhter Innovation führt.

„Unsere Mission ist es, ein Umfeld zu fördern, in dem alle Mitarbeitenden innovativ sein und jeden Tag einen Beitrag auf höchstem Niveau leisten können. Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung unserer Arbeitsplatzkultur", sagt Nancy Hauge, Chief People Experience Officer bei Automation Anywhere. „Ein wesentlicher Treiber unserer erfolgreichen Kultur ist die Implementierung unserer eigenen Technologie – KI-gestützte Automatisierung –, die es unseren Mitarbeitenden ermöglicht, sich auf ihre Stärken und Leidenschaften zu konzentrieren und ihre Arbeit sinnvoll und wirkungsvoll zu gestalten."

„Die Great Place To Work Certification ist eine sehr begehrte Auszeichnung, die einen konsistenten und bewussten Einsatz für die Gesamterfahrung der Mitarbeitenden erfordert", so Sarah Lewis-Kulin, Vice President of Global Recognition bei Great Place To Work. Sie betont, dass die Zertifizierung die einzige offizielle Anerkennung ist, die auf dem Echtzeit-Feedback der Mitarbeitenden zu ihrer Unternehmenskultur basiert. „Die Verleihung dieser Auszeichnung zeigt, dass Automation Anywhere zu den besten Unternehmen gehört, die ihren Mitarbeitenden ein hervorragendes Arbeitsumfeld bieten."

Laut der Great Place To Work-Studie ist es für Arbeitssuchende 4,5 Mal wahrscheinlicher, an einem ausgezeichneten Arbeitsplatz ausgezeichnete Führungskräfte zu finden. Darüber hinaus freuen sich Mitarbeitende an zertifizierten Arbeitsplätzen mit 93 Prozent höherer Wahrscheinlichkeit auf ihre Arbeit. Außerdem ist es doppelt so wahrscheinlich, dass sie fair bezahlt werden, angemessen am Gewinn des Unternehmens beteiligt sind und eine faire Chance auf eine Beförderung haben.

Weitere Informationen zu Automation Anywhere als Great Place to Work erhalten Sie unter: https://www.greatplacetowork.com/certified-company/7010141?_fsi=ona5BvqZ

Informationen zu Automation Anywhere

Automation Anywhere ist ein führender Anbieter von KI-gestützter Prozessautomatisierung, der KI unternehmensweit einsetzt. Die Automation Success Platform des Unternehmens basiert auf spezialisierter generativer KI und bietet Prozesserkennung, RPA, End-to-End-Prozessorchestrierung, Dokumentenverarbeitung und Analysen mit einem auf Sicherheit und Governance ausgerichteten Ansatz. Automation Anywhere ermöglicht es Unternehmen weltweit, Produktivitätssteigerungen zu erzielen, Innovationen voranzutreiben, den Kundenservice zu verbessern und das Geschäftswachstum zu beschleunigen. Das Unternehmen wird von der Vision geleitet, die Zukunft der Arbeitswelt zu gestalten, indem es das menschliche Potenzial durch KI-gestützte Automatisierung freisetzt. Weitere Informationen finden Sie unter www.automationanywhere.com.

Informationen zur Great Place to Work Certification™

Die Great Place To Work® Certification™ ist die wichtigste Anerkennung als „bevorzugter Arbeitgeber", die ein Unternehmen anstrebt. Als einzige Auszeichnung basiert sie vollständig auf den Berichten der Mitarbeitenden über ihre Erfahrungen am Arbeitsplatz – insbesondere darauf, wie konsequent sie einen Arbeitsplatz erleben, der von hohem Vertrauen geprägt ist. Die Great Place to Work Certification wird weltweit von Arbeitnehmern und Arbeitgebern gleichermaßen anerkannt und ist der globale Maßstab für die Identifizierung und Anerkennung herausragender Mitarbeitererfahrungen. Um die Auszeichnung mit der Great Place To Work Certification bewerben sich jedes Jahr mehr als 10.000 Unternehmen aus 60 Ländern.

Informationen zu Great Place To Work®

Als weltweite Instanz für Arbeitsplatzkultur verfügt Great Place To Work® über 30 Jahre Erfahrung in Sachen wegweisender Forschung und Daten, um jedem Unternehmen zu helfen, ein ausgezeichneter Arbeitsplatz für alle zu werden. Die firmeneigene Plattform und das For All™-Modell unterstützen Unternehmen dabei, die Erfahrungen jedes einzelnen Mitarbeiters zu bewerten. Vorbildliche Arbeitsplätze werden mit dem Great Place To Work Certified™-Zertifikat ausgezeichnet oder in die renommierte Best Workplaces™-Liste aufgenommen. Mehr dazu erfahren Sie Sie unter greatplacetowork.com. Folgen Sie Great Place To Work außerdem auf LinkedIn, Twitter, Facebook und Instagram.

