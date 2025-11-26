음악을 통한 문화 교류: '골든벨스타' 현대식 중국 연주단의 한국 순회공연

선전, 중국 2025년 11월 26일 /PRNewswire/ -- 중국음악가협회(Chinese Musicians' Association)의 주관하에 '골든벨스타(Golden Bell Stars)' 현대식 중국 연주단이 한국에서 '실크로드의 꽃비(Silk Road Blossoms)'라는 제목의 중국 민속 음악 순회공연을 성황리에 마쳤다.

'골든벨스타' 현대식 중국 연주단은 권위 있는 중국금종음악상(Chinese Golden Bell Award for Music)의 심사 위원과 금상 수상자를 비롯해 수상 경력을 자랑하는 음악가들과 우한음악원(Wuhan Conservatory of Music) 산하 동양식 중국 연주단의 재능 있는 예술가들로 구성되어 있다.

(PRNewsfoto/Tencent Music Entertainment Group) (PRNewsfoto/Tencent Music Entertainment Group)

이 활기 넘치는 연주단은 중국 전통 음악을 현대적으로 재해석하여 관객에게 황홀한 음악 여정을 선사했다. 이번 순회공연은 코리아아츠센터 파코 아트홀(11월 14일)과 배화여자대학교 대강당(11월 15일)에서 진행되었으며, 두 공연 모두 현지 관객들의 뜨거운 호응을 받았다.

텐센트 뮤직 엔터테인먼트 그룹(Tencent Music Entertainment Group)은 오랫동안 중국 전통 음악을 세계만방에 알리는 데 매진해 왔다. 이 회사는 중요한 업계 파트너인 중국음악가협회와의 협업을 통해 해외 시장에서 중국 문화의 저변을 한층 더 넓혔다. 이번 행사를 성공적으로 마치면서 양측은 미래에 더 심도 있는 전략적 신뢰를 구축하고 실질적인 산업 협력을 이어갈 수 있는 확고한 기틀을 마련하게 되었다.

SOURCE Tencent Music Entertainment Group