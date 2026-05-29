인포트렌드, COMPUTEX 2026에서 엣지부터 클라우드까지 차세대 AI 인프라 선보여

타이베이, 2026년 5월 29일 /PRNewswire/ -- 기업용 스토리지 및 AI 솔루션의 선도적인 제공업체인 인포트렌드 테크놀로지(Infortrend Technology, Inc., TWSE: 2495)가 5월 27일, 지능형 엣지부터 기업 클라우드까지 AI 및 데이터 집약적 워크로드를 지원하는 차세대 인프라를 컴퓨텍스(COMPUTEX) 타이베이에서 공개할 예정이라고 발표했다.

6월 2일부터 5일까지 J0306 부스에서 인포트렌드는 배포를 간소화하고, 컴퓨팅 및 스토리지 성능을 극대화하며, GPU 활용도를 최적화하도록 설계된 통합 솔루션을 선보일 예정이다. 이번 쇼케이스는 AI 및 기업 워크로드의 전체 스펙트럼을 아우르는 인프라를 강조한다.

분산 환경을 위한 엣지 컴퓨

엣지 컴퓨팅 플랫폼(Edge Computing Platform) – 모든 것을 데이터 센터를 통해 라우팅하지 않고도 데이터가 생성되는 곳에서 직접 AI 추론, 실시간 분석 및 지능형 자동화를 구현하여 조직이 중요한 순간에 인사이트를 바탕으로 행동할 수 있도록 지원하는 목적 특화 솔루션이다. 이 플랫폼은 모든 운영 규모나 회복력 요구사항에 맞는 독립형 엣지(Standalone Edge), 고가용성 엣지(High Availability (HA) Edge), 고급 엣지(Advanced Edge) 클러스터의 세 가지 유연한 배포 모드를 지원한다.

데이터 센터를 위한 프라이빗 클라우드

엔터프라이즈 클라우드 플랫폼(Enterprise Cloud Platform) – 고성능 컴퓨팅, GPU 가속 및 사전 설치된 소프트웨어 스택을 결합한 완전히 통합된 클라우드 플랫폼이다. 이는 인프라 복잡성을 줄이고 까다로운 AI 훈련, 빅데이터 분석, HPC 워크로드를 지원하기 위한 고가용성과 빠른 확장을 구현한다.

AI와 HPC를 위한 고성능 스토리지

EonStor GS 5000U – 업계 선도적인 125GB/s 처리량과 240만 IOPS를 제공해 AI 훈련과 추론을 가속화하는 기업급 U.2 NVMe 스토리지다.

– 업계 선도적인 125GB/s 처리량과 240만 IOPS를 제공해 AI 훈련과 추론을 가속화하는 기업급 U.2 NVMe 스토리지다. EonStor GSx 5000 – 최대 10개의 GSx 어플라이언스의 처리량을 집계할 수 있어 집약적인 AI 훈련과 HPC 워크로드를 위한 동시 데이터 세트 접근을 가능하게 하는 고밀도 병렬 파일 스토리지 솔루션이다.

인포트렌드 제품 기획 부문의 프랭크 리(Frank Lee) 수석 디렉터는 다음과 같이 말했다. "인텔리전스는 더 이상 데이터 센터만을 위한 역량이 아니라 모든 공장 현장, 모든 소매점, 모든 교차로 및 모든 병원으로 이동하고 있다. 다음 10년을 주도할 조직은 원격 사이트의 단일 엣지 노드부터 멀티 페타바이트 기업 클러스터까지 네트워크의 모든 지점에서 AI를 원활하게 배포할 수 있는 조직이다. 인포트렌드에서 우리의 사명은 실행하는 워크로드만큼 지능적인 인프라를 제공함으로써 그 비전을 현실로 만드는 것이다. 컴퓨텍스에서 우리는 세계가 오늘날 그 미래의 모습을 볼 수 있도록 초대한다."

컴퓨텍스에서 인포트렌드를 방문해 AI, HPC, 기업 IT 및 미디어 포스트 프로덕션 사용 사례를 탐색하고, 인포트렌드 솔루션이 인프라 스택의 모든 계층에서 어떻게 성능과 효율성을 이끌어내는지를 보여주는 라이브 데모를 확인할 수 있다.

인포트렌드 소개

인포트렌드(TWSE: 2495)는 1993년부터 스토리지 솔루션을 개발하고 제조해 왔다. 자체 설계, 테스트 및 제조에 대한 강력한 강조를 바탕으로 인포트렌드 스토리지는 최신 표준, 사용자 친화적인 데이터 서비스, 개인화된 애프터서비스 지원, 비할 데 없는 가치로 성능과 확장성을 제공한다. 자세한 정보는 www.infortrend.com을 방문해 확인할 수 있다.

Infortrend®와 EonStor®는 Infortrend Technology, Inc.의 상표 또는 등록 상표이며, 기타 상표는 해당 소유자의 재산이다.

SOURCE Infortrend Technology