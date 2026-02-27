체인징텍 로보틱스, 세계 최초 적응형 'X2' 좌우 양손 전환형 덱스트러스 핸드 출시

쑤저우, 중국 2026년 2월 27일 /PRNewswire/ -- 로봇 엔드이펙터 솔루션 분야의 글로벌 선도기업 체인징텍 로보틱스 테크놀로지(쑤저우)(Changingtek Robotics Technology (Suzhou) Co., Ltd.)가 세계 최초의 적응형 'X2', 즉 좌우 양손 전환형 덱스트러스 핸드를 공식 출시했다. 혁신적인 텐던 구동식 전달 시스템을 기반으로 한 X2는 왼손과 오른손 구성 간 자율 재구성을 구현한다. 이번 혁신은 경량 설계, 운용 유연성, 기능적 자유도 측면에서 중대한 진전을 이루며 로봇 덱스트러스 핸드의 성능 기준을 새롭게 정의한다.

X2는 다수의 핵심 성능 우위를 제공한다. 5개의 각 손가락은 독립적으로 제어되며, 복잡한 조작 작업을 정밀하게 협업 수행할 수 있다. 경량 구조임에도 불구하고 손 전체 기준 최대 50N의 파지력과 손가락 끝 기준 최대 10N의 힘을 구현하며, ±0.1N의 힘 제어 정밀도를 달성해 고하중 작업과 정밀한 작업을 모두 균형 있게 수행한다. 풍부한 자유도를 바탕으로 협소하거나 복잡한 환경에서의 삽입, 인출, 조립 등 고난도 작업도 수행할 수 있다.

또한 독자적인 고정밀 비전 협업 시스템을 통합해 물체 인식, 위치 파악, 적응형 파지를 지원하며, 역동적인 작업 환경 전반에서 효율적인 배치와 유연한 운용을 보장한다.

X2는 항공 우주, 지능형 제조, 실험실 자동화, 서비스 로봇 공학 등 다양한 분야에 폭넓게 적용 가능하다. 장비 활용도와 환경 적응성을 향상함으로써 산업 전반에 보다 유연하고 지능적인 자동화 솔루션을 제공한다.

체인징텍 로보틱스는 덱스트러스 핸드, 로봇 엔드 이펙터, 체화 지능 로봇 솔루션의 연구개발, 제조 및 통합에 주력하고 있다. 회사는 기계 지능, 인지 지능, 구동 제어 지능 등 3대 핵심 기술 플랫폼을 구축했다. '체인징텍 핸드(Changingtek Hand)' 제품 포트폴리오는 산업용 평행 핸드, 협동형 핸드, 덱스트러스 핸드, 중하중용 핸드 등으로 구성되며, 수 그램에서 수백 킬로그램에 이르는 가반 하중 범위를 지원해 정밀 조립부터 중량물 취급에 이르는 전체 시나리오 요구를 충족한다.

촉각과 비전의 융합 및 AI 기반 지능형 제어 기술을 활용해 체인징텍 로보틱스는 항공 우주, 자동차 제조, 스마트 물류 등 다양한 산업 분야에 안정적이고 효율적인 지능형 파지 솔루션을 제공하고 있다. 또한 높은 적용 비용, 제한된 유연성, 복잡한 구축 과정 등 업계 과제를 해결하며 로봇 엔드 이펙터 기술의 혁신과 대규모 상용화를 지속적으로 추진하고 있다.

https://youtu.be/Ay3KCk7ZuWE에서 자세한 내용을 확인할 수 있다.

