Changingtek Robotics lance la première main adaptative « X2 » gauche-droite au monde

SUZHOU, Chine, 27 février 2026 /PRNewswire/ -- En tant que leader mondial des solutions d'effecteurs robotiques, Changingtek Robotics Technology (Suzhou) Co., Ltd. est fière de dévoiler la première main articulée gauche-droite (LRD Hand) adaptative « X2 » au monde. Dotée d'un système de transmission innovant actionné par des tendons, X2 permet une reconstruction autonome entre les configurations à gauche et à droite. Cette percée permet des avancées significatives en termes de légèreté, de flexibilité opérationnelle et de liberté fonctionnelle, redéfinissant ainsi les normes de performance pour les mains articulées robotisées.

X2 offre de nombreux avantages en termes de performances. Chacun de ses cinq doigts est contrôlé de manière indépendante, ce qui permet l'exécution coordonnée de tâches de manipulation complexes. Malgré sa structure légère, sa force de préhension maximale est de 50 N par main et jusqu'à 10 N par bout de doigt, avec une précision de contrôle de la force de ±0,1 N, ce qui permet d'équilibrer la manipulation de charges lourdes et les opérations de précision. La grande liberté qu'elle offre permet d'effectuer des tâches très difficiles telles que l'insertion, l'extraction et l'assemblage dans des environnements étroits ou complexes.

Intégrant un système exclusif de coordination de la vision haute précision, X2 prend en charge la reconnaissance d'objets, le positionnement et la saisie adaptative, garantissant ainsi une efficacité de déploiement et une souplesse de fonctionnement dans le cadre d'applications dynamiques.

La X2 est largement utilisée dans l'aérospatiale, la fabrication intelligente, l'automatisation des laboratoires et la robotique de service. En améliorant l'utilisation des équipements et l'adaptabilité à l'environnement, elle permet aux industries de disposer de solutions d'automatisation plus souples et plus intelligentes.

Changingtek Robotics se concentre sur la R&D, la fabrication et l'intégration de solutions de mains articulées, d'effecteurs robotiques et de robots intelligents. L'entreprise a mis en place trois plateformes technologiques de base : l'intelligence mécanique, l'intelligence de perception et l'intelligence d'entraînement. Sa gamme complète de produits « Changingtek Hand » comprend des mains parallèles industrielles, des mains collaboratives, des mains articulées et des mains à usage intensif, couvrant des capacités de charge de quelques grammes à plusieurs centaines de kilogrammes (répondant aux exigences de tous les scénarios, de l'assemblage de précision à la manutention de matériaux lourds).

En s'appuyant sur la fusion tactile-visuelle et les technologies de commande intelligente alimentées par l'IA, Changingtek Robotics propose des solutions de préhension intelligente stables et efficaces pour l'aérospatiale, la fabrication automobile, la logistique intelligente et bien d'autres domaines. En relevant les défis auxquels le secteur est confronté (les coûts d'application élevés, la flexibilité limitée et le déploiement complexe, par exemple), l'entreprise continue de stimuler l'innovation et l'adoption à grande échelle des technologies d'effecteurs robotiques dans le monde entier.

Pour plus d'informations, veuillez consulter : https://youtu.be/Ay3KCk7ZuWE

Changingtek Robotics Technology (Suzhou) Co., Ltd.

Tél : +86 512 5323 3370 / +86 158 7124 2390

WhatsApp : +86 158 7124 2390

E-mail : [email protected] / [email protected]

Web : www.changingtek.com

Adresse : Building 18, Zhihuigu Science and Technology Innovation Park, No. 99, Fuda Road, Taicang City, Jiangsu Province, Chine

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2920201/image_1.jpg