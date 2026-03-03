커티스-라이트, 항공우주 테스트 역량 강화를 위해 에이버나와 파트너십 체결

스페리아의 지원을 밭는 에이버나, 차세대 액추에이터 간소화, 적격성 검증 및 인수를 위한 안전하고 확장 가능한 테스트 플랫폼 제공

몬트리올, 2026년 3월 3일 /PRNewswire/ -- 글로벌 테스트 및 품질 솔루션 선도기업인 에이버나(Averna)가 3월 3일 5개의 맞춤형 항공우주 테스트 시스템을 개발하기 위해 커티스-라이트(Curtiss-Wright)와 파트너십을 체결했다고 발표했다. 이번 파트너십은 혁신, 품질, 운영 우수성에 대한 양사의 공동 의지를 재확인하는 것이다. 이 솔루션은 엄격한 성능 및 안전 요건을 충족하는 동시에 제조 효율성을 유지하도록 설계됐다.

주요 항공우주 OEM에 신뢰받는 1등급(Tier 1) 공급업체인 커티스-라이트는 반복성, 확장성, 안전한 데이터 처리를 우선시하면서 정밀한 동적 하중 적용이 가능한 다중 플랫폼이 필요했다. 고성능 자동화 시험 시스템 분야에서 축적한 에이버나의 전문성은 이러한 요구 사양을 충족했다.

커티스-라이트 센서 앤 액추에이션(Curtiss-Wright Sensors & Actuation)의 브렛 스프래그(Bret Sprague) 항공우주 액추에이션 부문 부사장 겸 총괄 매니저는 "에이버나와의 이번 협력은 당사의 차세대 액추에이터 개발을 성공적으로 추진하고, 공격적인 개발 일정에 대응하는 데 핵심적인 역할을 한다"며 "이 테스트 시스템은 설계 및 제조 팀이 제품 개념 단계에서 검증을 거쳐 궁극적으로 인증된 제품이 되는 데 필요한 도구를 제공한다. 또한 당사의 데이터 및 안전 프로토콜과 통합되면서 완전한 솔루션을 제공하는 파트너를 확보했다는 확신을 얻었다. 이는 글로벌 경쟁력을 강화하는 전략적 투자다"라고 말했다.

에이버나의 솔루션에는 맞춤형 프레임워크, 안전한 데이터 관리, 커티스-라이트의 제조 실행 시스템과의 완전 통합이 포함된다.

에이버나의 브라이언 코치(Brian Couch) 항공우주•방위 부문 세그먼트 매니저는 "커티스-라이트를 지원해 미션 크리티컬 항공우주 부품을 공급하게 되어 자랑스럽다"며 "25년 이상 축적된 항공우주 테스트 경험을 바탕으로 ITAR 및 기타 규제 기준을 준수하면서 고객의 정확한 요구에 맞춰 시스템을 조정할 수 있었다. 이 프로젝트는 지능형 테스트 설계가 기술적 가치와 사업적 가치를 모두 창출할 수 있음을 보여주는 훌륭한 사례다"라고 말했다.

커티스-라이트 소개

커티스-라이트는 항공우주 및 방위 시장을 중심으로, 상업용 원자력 발전, 공정 및 산업 분야의 까다로운 환경에서 요구되는 핵심 기술을 포함해 고도로 엔지니어링된 제품, 솔루션 및 서비스를 제공하는 글로벌 통합 기업이다. 현재 약 9100명의 숙련된 인력을 바탕으로 각 시장에 최적화된 엔지니어링 솔루션을 개발, 설계, 및 구축하고 있다. 글렌 커티스(Glenn Curtiss)와 라이트 형제(Wright brothers)의 유산을 계승한 커티스-라이트는 신뢰할 수 있는 고객 관계를 통해 혁신적인 솔루션을 제공해 온 오랜 전통을 보유하고 있다. 자세한 정보는 www.curtisswright.com에서 확인할 수 있다.

스페리아의 지원을 받는 에이버나 소개

에이버나는 세계적인 테스트 및 품질 솔루션 통합 업체로, 제품 설계자, 개발자, OEM과 협력해 제품 품질 향상, 시장 출시 기간 단축, 브랜드 보호를 지원한다. 1999년에 설립된 에이버나는 항공우주, 자동차, 가전제품, 에너지, 산업, 의료 기기 및 생명 과학, 반도체, 통신 및 기타 산업의 고객에게 실질적인 기술, 재정 및 시장 이점을 제공하는 전문 지식과 혁신적인 테스트, 비전 검사, 정밀 조립 및 자동화 솔루션을 제공한다. 에이버나는 전 세계에 사무소를 두고 있으며 ISO 9001:2015 인증과 ITAR 등록 등 다양한 산업 인증을 보유하고 있다. 항공우주 분야 테스트 솔루션에 대한 자세한 내용은 회사 웹사이트에서 확인할 수 있다.

미디어 문의처: 에이미 셰어(Amy Share), [email protected]

