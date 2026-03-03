CURTISS-WRIGHT GEHT PARTNERSCHAFT MIT AVERNA EIN, UM DIE TESTKAPAZITÄTEN IN DER LUFT- UND RAUMFAHRT ZU ERWEITERN

Averna, jetzt unterstützt von Spherea, bietet eine sichere, skalierbare Testplattform zur Optimierung, Qualifizierung und Zulassung der nächsten Generation von Aktuatoren

MONTREAL, 3. März 2026 /PRNewswire/ -- Averna, ein weltweit führender Anbieter von Test- und Qualitätslösungen gab heute bekannt, dass es eine Partnerschaft mit Curtiss-Wright eingegangen ist, um fünf maßgeschneiderte Testsysteme für die Luft- und Raumfahrt zu entwickeln. Diese Beziehung unterstreicht das Engagement von Averna und Curtiss-Wright für Innovation, Qualität und operative Exzellenz. Die Lösung wurde entwickelt, um strenge Leistungs- und Sicherheitsanforderungen zu erfüllen und gleichzeitig die Effizienz in der Fertigung zu gewährleisten.

Als vertrauenswürdiger Tier-1-Zulieferer führender OEMs in der Luft- und Raumfahrt benötigte Curtiss-Wright mehrere Plattformen, um präzise dynamische Lastanwendungen zu liefern und dabei Wiederholbarkeit, Skalierbarkeit und sichere Datenverarbeitung zu priorisieren. Das Know-how von Averna im Bereich hochleistungsfähiger automatisierter Testsysteme entsprach den Spezifikationen, um diese Anforderungen zu erfüllen.

„Diese Zusammenarbeit mit Averna ist entscheidend für den Erfolg der Entwicklung unserer nächsten Generation von Aktuatoren und unterstützt gleichzeitig unsere ehrgeizigen Entwicklungszeitpläne", sagte Bret Sprague, VP/Geschäftsführer Aerospace Actuation, Curtiss-Wright Sensors & Actuation. „Diese Testsysteme bieten unserem Design- und Fertigungsteam die erforderlichen Werkzeuge, um vom Produktkonzept über die Validierung bis hin zum qualifizierten Produkt zu gelangen. Darüber hinaus gibt uns die Integration in unsere Daten- und Sicherheitsprotokolle die Gewissheit, dass wir einen Partner haben, der eine Komplettlösung bietet. Es handelt sich um eine strategische Investition, die unsere globale Wettbewerbsfähigkeit stärkt."

Die Lösung von Averna umfasst ein maßgeschneidertes Framework, sicheres Datenmanagement und die vollständige Integration in die Fertigungsausführungssysteme von Curtiss-Wright.

„Wir sind stolz darauf, Curtiss-Wright bei der Lieferung missionskritischer Luft- und Raumfahrtkomponenten zu unterstützen", sagte Brian Couch, Segment Manager – Aerospace & Defense bei Averna. „Dank unserer mehr als 25-jährigen Erfahrung im Bereich Luft- und Raumfahrttests konnten wir das System genau auf ihre Bedürfnisse zuschneiden und gleichzeitig die Einhaltung der ITAR- und anderer regulatorischer Standards sicherstellen. Dieses Projekt ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie intelligentes Testdesign sowohl den technischen als auch den geschäftlichen Wert steigern kann."

Informationen zu Curtiss-Wright

Curtiss-Wright ist ein global integriertes Unternehmen, das hochentwickelte Produkte, Lösungen und Dienstleistungen hauptsächlich für die Luft- und Raumfahrt sowie die Verteidigungsindustrie anbietet und darüber hinaus wichtige Technologien für anspruchsvolle Märkte wie die kommerzielle Kernenergie, die Prozessindustrie und die Industrie bereitstellt. Wir beschäftigen rund 9.100 hochqualifizierte Mitarbeiter, die unserer Meinung nach die besten technischen Lösungen für die von uns bedienten Märkte entwickeln, entwerfen und bauen. Aufbauend auf dem Erbe von Glenn Curtiss und den Gebrüdern Wright hat Curtiss-Wright eine lange Tradition in der Bereitstellung innovativer Lösungen durch vertrauensvolle Kundenbeziehungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.curtisswright.com.

Informationen zu Averna, unterstützt von Spherea

Als globaler Integrator von Test- und Qualitätslösungen arbeitet Averna mit Produktdesignern, Entwicklern und OEMs zusammen, um ihnen zu helfen, eine höhere Produktqualität zu erreichen, die Markteinführung zu beschleunigen und ihre Marken zu schützen. Averna wurde 1999 gegründet und bietet spezialisiertes Fachwissen sowie innovative Test-, Bildverarbeitungsinspektions-, Präzisionsmontage- und Automatisierungslösungen. Diese verschaffen der Kundschaft aus der Luft- und Raumfahrt, der Automobilindustrie, der Unterhaltungselektronik, dem Energiesektor, der Industrie, der Medizintechnik und den Biowissenschaften, der Halbleiterindustrie, der Telekommunikation und anderen Branchen erhebliche technische, finanzielle und Marktvorteile. Averna verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt und zahlreiche Branchenzertifizierungen wie ISO 9001:2015 und ITAR-Registrierung. Um mehr über Avernas Testlösungen für die Luft- und Raumfahrt zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website.

Medienkontakt: Amy Share, [email protected]

