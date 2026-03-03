Curtiss-Wright、航空宇宙の試験能力を高めるためにAvernaと提携

Sphereaが運営するAvernaは、次世代のアクチュエータを合理化し、認定し、受け入れるための安全でスケーラブルなテストプラットフォームを提供します。

モントリオール、2026年3月3日 /PRNewswire/ --テストおよび品質ソリューションの世界的リーダーであるAvernaは、Curtiss-Wrightと提携し、5つのカスタム航空宇宙テストシステムを開発したと発表しました。今回の提携は、AvernaとCurtiss-Wrightの革新、品質、オペレーショナル・エクセレンスへのコミットメントを強化するものです。本ソリューションは、製造効率を維持しながら、厳しい性能要件と安全要件を満たすように設計されています。

Curtiss-Wrightは、大手航空宇宙OEMの信頼できるティア1サプライヤーとして、再現性、拡張性、安全なデータ処理を優先しながら、精密な動的強度アプリケーションを提供するための複数のプラットフォームを必要としていました。高性能自動テストシステムにおけるAvernaの専門知識は、これらの要求を満たすための仕様に合致していました。

「 Avernaとの協力関係は、当社の積極的な開発スケジュールをサポートしながら、次世代アクチュエーターの開発を成功させるために不可欠です」と、Curtiss-Wright Sensors & Actuationのバイスプレジデント兼航空宇宙アクチュエーション部門ゼネラル・マネージャーのBret Spragueは述べています。「これらのテストシステムは、当社の設計および製造チームに、製品コンセプトから検証、そして最終的には認定製品へと移行するために必要なツールを提供します。さらに、私たちのデータや安全プロトコルと統合されていることで、完全なソリューションを提供するパートナーであることが分かります。これは国際競争力を強化するための戦略的投資です。」

Avernaのソリューションには、カスタマイズされたフレームワーク、安全なデータ管理、Curtiss-Wrightの製造実行システムとの完全な統合が含まれています。

「ミッションクリティカルな航空宇宙部品を提供するCurtiss-Wrightをサポートできることを誇りに思います。「私たちの25年以上にわたる航空宇宙試験の経験により、ITARやその他の規制基準への準拠を保証しながら、彼らの正確なニーズに合わせてシステムを調整することができました。このプロジェクトは、いかにインテリジェントなテスト設計が技術的価値とビジネス的価値の両方を高めることができるかを示す好例といえます。」

Curtiss-Wrightについて

Curtiss-Wrightは、主に航空宇宙・防衛市場に対して高度なエンジニアリング製品、ソリューション、サービスを提供する世界的な総合企業であり、要求の厳しい商用原子力発電、プロセス、産業市場においても重要な技術を提供しています。約9,100人の熟練した従業員を擁し、当社がサービスを提供する市場において最高のエンジニアリング・ソリューションを開発、設計、製造しています。Curtiss-Wrightは、Glenn Curtissとライト兄弟の遺産を基に、信頼できる顧客との関係を通じて革新的なソリューションを提供するという長い伝統があります。詳しくはwww.curtisswright.com をご覧ください。

Averna（Sphereaが運営）について

Avernaは、グローバルなテストおよび品質ソリューションインテグレーターとして、製品設計者、開発者、OEMと協働し、製品品質の向上、市場投入期間の短縮、ブランド価値の保護を支援しています。1999年に設立されたAvernaは、航空宇宙、自動車、家電、エネルギー、工業、医療機器およびライフサイエンス、半導体、通信などの業界のクライアントに対し、技術、財務、市場面で大きなメリットをもたらす専門知識と革新的なテスト、視覚検査、精密組立、自動化ソリューションを提供しています。Avernaは世界各地に拠点を持ち、ISO 9001:2015やITAR登録など、数多くの業界認証を取得しています。Avernaの航空宇宙向けテストソリューションの詳細については、同社のウェブサイトをご覧ください。

メディア連絡先：Amy Share、 [email protected]

