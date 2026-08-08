코윈, FMS 2026에서 전 제품군 스토리지 포트폴리오 공개: 고성능 스토리지 제품으로 AI 혁신 견인

새너제이, 캘리포니아 2026년 8월 8일 /PRNewswire/ -- 코윈(KOWIN)이 FMS 2026(Future of Memory and Storage)에서 임베디드 스토리지(Embedded Storage), SSD, DRAM 모듈(DRAM Module), 이동식 저장 장치(Removable Storage)를 아우르는 전 제품군 스토리지 포트폴리오를 선보였다. 코윈은 다양한 AI 기반 단말기와 산업용 기기를 위한 높은 신뢰도를 보유한 스토리지 솔루션을 제공한다.

임베디드 스토리지: 코윈은 AI 스마트 안경에 최적화된 Small PKG. eMMC, 스마트워치용 ePOP, 가혹한 환경의 산업용 제어 시스템을 위한 산업용 등급 eMMC를 제공한다. 이러한 제품은 다양한 AI 시나리오에서 초소형, 저전력 및 지속적인 성능을 구현한다.

KOWIN at Future of Memory and Storage 2026

솔리드 스테이트 드라이브(SSD): 고용량 SSD는 미니 PC에 최적화되어 빠른 시스템 부팅과 즉각적인 데이터 접근을 지원한다. 데스크톱 및 엣지 배포 환경에서 안정적이고 효율적인 AI 컴퓨팅 성능을 보장한다.

DRAM 모듈: SODIMM 및 UDIMM 모듈은 AI 노트북과 데스크톱의 컴퓨팅 성능을 획기적으로 향상해 AI 모델 학습, 렌더링 및 멀티태스킹을 가속한다.

이동식 저장 장치: microSD 카드와 USB 플래시 드라이브는 휴대용 스토리지와 빠른 데이터 전송에 대한 요구를 충족하며, AI 데이터 로깅, 현장 업데이트 및 콘텐츠 전송에 적합하다.

코윈은 이러한 프리미엄 스토리지 제품군을 통해 AI 웨어러블, AI PC 및 산업용 제어 시스템 전반을 효과적으로 지원하며, 성능과 신뢰성을 높여 글로벌 AI 산업의 성장을 촉진하고 있다. 코윈은 FMS 2026 참가를 통해 지능형 세상을 이끄는 초고신뢰성의 혁신적인 스토리지 솔루션을 제공하겠다는 의지를 다시 한번 확인했다.

코윈 소개

코윈은 임베디드 스토리지, 메모리 모듈 및 이동식 저장 장치의 연구, 설계 및 판매를 전문으로 한다. 제품 포트폴리오는 eMMC, eMCP, ePOP, nMCP, UFS, LPDDR, DDR, SSD, 휴대용 SSD, DRAM 모듈, 메모리 카드 및 USB 플래시 드라이브를 아우른다. 이러한 제품은 스마트 단말기, 스마트홈, 스마트 웨어러블, AI 기기, IoT, 네트워크 통신 장비, 산업용 제어 시스템, 스마트 학습/교육, 스마트 감시 애플리케이션 등에 폭넓게 적용되고 있다.

SOURCE KOWIN