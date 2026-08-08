KOWIN présente sa gamme complète de solutions de stockage au salon FMS 2026 : les produits de stockage haute performance stimulent l'innovation en matière d'IA

SAN JOSÉ, Californie, 8 août 2026 /PRNewswire/ -- Lors du salon FMS 2026 (Future of Memory and Storage), KOWIN a présenté sa gamme complète de solutions de stockage : couvrant le stockage embarqué, les SSD, les modules DRAM et les supports de stockage amovibles. L'entreprise propose des solutions de stockage hautement fiables pour une gamme complète de terminaux et d'appareils industriels pilotés par l'IA.

KOWIN at Future of Memory and Storage 2026

Stockage embarqué : KOWIN propose des cartes eMMC Small PKG spécialement conçues pour les lunettes connectées dotées d'IA, des cartes ePOP pour les montres connectées, ainsi que des cartes eMMC de qualité industrielle destinées aux systèmes de contrôle industriels robustes. Ces produits offrent des performances ultra-compactes, à faible consommation et d'une grande autonomie pour divers scénarios d'IA.

Disques SSD (Solid-State Drives) : les SSD haute capacité sont optimisés pour les mini-PC ; ils permettent un démarrage rapide du système et un accès instantané aux données. Elles garantissent des capacités de calcul d'IA stables et performantes pour les environnements de déploiement sur ordinateur de bureau et en périphérie.

Modules DRAM : des modules SODIMM et UDIMM qui améliorent sensiblement la puissance de calcul des ordinateurs portables et de bureau dédiés à l'IA, accélérant l'entraînement des modèles d'IA, le rendu et le multitâche.

Supports de stockage amovibles : des cartes microSD et des clés USB qui répondent aux besoins en matière de stockage portable et de transfert rapide de données, idéales pour l'enregistrement de données d'IA, les mises à jour sur le terrain et le transfert de contenu.

Grâce à cette gamme de solutions de stockage haut de gamme, KOWIN couvre efficacement les appareils portables dotés d'IA, les PC dotés d'IA et les systèmes de contrôle industriels, en optimisant les performances et la fiabilité afin de favoriser la croissance mondiale du secteur de l'IA. La participation de KOWIN au salon FMS 2026 a réaffirmé son engagement à fournir des solutions de stockage ultra-fiables et innovantes qui soutiennent un monde intelligent.

À propos de KOWIN

KOWIN est spécialisée dans la recherche, la conception et la commercialisation de solutions de stockage embarquées, de modules de mémoire et de supports de stockage amovibles. La gamme de produits de l'entreprise comprend les technologies eMMC, eMCP, ePOP, nMCP, UFS, LPDDR, DDR, SSD, SSD portables, modules DRAM, cartes mémoire et clés USB. Ces produits sont largement utilisés dans les terminaux intelligents, la maison connectée, les appareils portables intelligents, les appareils dotés d'IA, l'IoT, les équipements de communication réseau, les systèmes de contrôle industriel, ainsi que dans les applications d'apprentissage et d'éducation intelligents et de vidéosurveillance intelligente.