콜브룩 보슨 손더스, 곡면 울트라와이드 모니터 대상 Flo X Multi 호환성 확대

런던 2026년 5월 5일 /PRNewswire/ -- 업무 환경 인체공학 분야를 선도하는 기업 콜브룩 보슨 손더스(Colebrook Bosson Saunders, 이하 'CBS' 또는 '회사')가 자사 Flo X Multi Mount Arm의 호환성 확대를 위해 Flo X Single Screen Adaptor를 출시했다. 이 어댑터는 49인치부터 57인치까지 대형 울트라와이드 곡면 싱글 모니터를 지원한다. 전문 및 하이브리드 업무 환경에서 대형 곡면 디스플레이 채택이 증가하는 추세에 맞춰 설계된 제품으로 복잡한 화면 형식에 대한 인체공학적 지원 분야에서 CBS의 전문성을 한층 더 높여 줄 것으로 기대를 모으고 있다.

CBS는 곡면 화면 지원에는 3차원 엔지니어링 접근이 필요하다고 보고 있다. CBS에 따르면 호환성은 단순한 하중 용량뿐 아니라 화면 크기와 곡률 반경(1000R 이상 포함)에 의해서도 결정된다. Flo X Single Screen Adaptor가 추가되면서 CBS의 모니터 암 포트폴리오는 전 제품군에서 경쟁력 있는 하중 용량을 확보하고, 20인치부터 57인치까지 디스플레이를 지원하며, 1000R 이상의 곡면 스크린과의 호환성을 갖추게 됐다.

CBS 아시아태평양(APAC)•중동•아프리카 지역 마케팅 총괄 세실 황(Cecil Huang) 수석 매니저는 "업무 환경이 계속 진화함에 따라 CBS는 사람들이 기술을 사용하는 방식에 발맞춘 솔루션 설계에 집중하고 있다. Flo X Single Screen Adaptor는 미래 대응형 업무 공간 설계에 대한 회사의 전폭적 의지와 대형 곡면 디스플레이의 변화하는 요구를 지원하려는 노력을 반영한 것이다"라고 말했다.

Flo X Single Screen Adaptor를 통해서는 기존 Flo X Multi 설치 환경에서 49인치에서 57인치 울트라와이드 곡면 단일 모니터를 장착할 수 있다. 제조사가 제공하는 고정 장치를 사용해 보증 조건을 충족하면서도 이 구성이 가능하며, CBS 특유의 손끝 조절 방식의 동적 움직임과 인체공학적 정밀성을 유지한다. 고객은 이를 통해 전체 암 시스템을 교체하지 않고도 Flo X Multi를 대형 화면 전용으로 구성할 수 있어 기존 투자 보호는 물론, 유연성, 위치 제어, 미세 높이 조절 및 인체공학적 성능을 동시에 확보할 수 있다.

이번 출시로 CBS는 곡면 화면 호환성 분야의 선도 기업으로서 입지를 더욱 강화하게 됐다. 이는 디스플레이 지원 평가 기준이 단순한 무게뿐 아니라 크기와 곡률 반경까지 포함하는 방향으로 확대되고, 장기적인 업무 공간 요구에 대한 고려가 커지는 시장 변화에 부응하는 것이다.

콜브룩 보슨 손더스 소개

CBS는 1990년에 설립돼 2022년 밀러놀(MillerKnoll) 그룹에 편입된 기업으로 혁신, 연결, 창조라는 핵심 가치를 바탕으로 사람과 기술을 빈틈없이 연결하는 데 주력하고 있다.

자세한 정보는 https://www.colebrookbossonsaunders.com/에서 확인할 수 있다.

미디어 문의처

세실 황(Cecil Huang)

CBS 아시아태평양•중동•아프리카 지역 수석 마케팅 매니저

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SOURCE Colebrook Bosson Saunders