Colebrook Bosson Saunders、ウルトラワイドカーブモニターとのFlo X マルチモニターへの対応を拡大

ロンドン、2026年5月15日 /PRNewswire/ -- 職場におけるエルゴノミクスITアクセサリーのマーケットリーダーであるColebrook Bosson Saunders（「CBS」または「同社」）は、このほど「Flo X シングルモニターアダプター」を発表しました。これは、「Flo X Multi」マウントアームの互換性をさらに高め、49～57インチの大型、ウルトラワイドカーブシングルモニターに対応するものです。このアダプターは、業務用およびハイブリッド作業環境において拡張可能なカーブモニター用に設計されており、複雑な形状のモニターにおけるエルゴノミクス性能における同社の強みをより一層高めるものです。

同社は、カーブモニターへの対応には3次元的な工学的アプローチが必要だと考えています。また、互換性とは耐荷重だけでなく、モニターサイズと1000R以上の湾曲率も加味して考慮すべきだとしています。同社のモニターアームの品揃えは、「Flo X」シリーズにシングルモニターアダプターが登場したことで大幅に拡充されました。これにより、製品群全体で耐荷重の向上と、20～57インチまでの幅広いモニターや1000R以上の高湾曲率モニターへの対応が実現しました。

CBS社でアジア太平洋、中東、アフリカ担当シニアマーケティング・マネージャーを務めるCecil Huang氏は、「職場が進化するにつれ、当社は人間によるテクノロジーの使い方に対応したソリューションデザインに一層注力するようになりました。これは、当社の「Flo X」シングルモニターアダプターの将来を見越したワークプレイスデザインと、大型カーブモニターの需要の変化に対する対応という、当社の幅広い取り組みの現れでもあります」と述べました。

この「Flo X」シングルモニターアダプターを使用することで、既存の「Flo X Multi」に49～57インチのウルトラワイドカーブシングルモニターを取り付けられるようになります。このアダプターはメーカーの純正金具を使用することで保証条件を確保する一方、同社の特徴である指先の操作によるダイナミックな調整とエルゴノミクスに基づいた精密性を持つ構成を可能にします。これにより、お客様はアームシステム全体を交換することなく「Flo X Multi」を大型モニター専用に構成できるため、これまでの投資を無駄にすることなく、柔軟性、位置決めコントロール、高さの微調整、エルゴノミクス性能を向上できます。

今回の発表により、CBS社のカーブモニター対応におけるマーケットリーダーとしての地位は、さらに確固たるものとなりました。職場に求められる長期的なニーズを深慮し、重量、サイズ、湾曲率といったモニターの要素を評価しながら、より広範な市場の変化に対応します。

Colebrook Bosson Saundersについて

Colebrook Bosson Saunders は1990年に設立され、 2022年からはMillerKnoll社傘下となっています。 「革新、絆、創造（Innovate, Connect, and Create）」 をコアバリューとして掲げており、 テクノロジーで人々をシームレスにつなぐことに注力しています。

詳細については、https://www.colebrookbossonsaunders.com/ をご覧ください。

メディア連絡先：

アジア太平洋、中東、アフリカ担当シニアマーケティング・マネージャー

Cecil Huang

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SOURCE Colebrook Bosson Saunders