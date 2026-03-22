테스칸, 아시아 태평양 지역 반도체 불량 분석, 신뢰성 및 학술 연구 지원을 위한 한국 신규 데모 랩 개소

통합된 데모 랩 및 사무소는 아시아 태평양 지역의 반도체 및 학술 사용자들에게 더 가까운 시연, 교육 및 워크플로 지원을 제공한다.

서울, 2026년 3월 23일 /PRNewswire/ -- 테스칸(Tescan)이 3월 20일 한국 사무소 이전과 강화된 데모 랩 역량을 하나의 통합 시설로 결합하여 업그레이드된 테스칸 코리아 데모 랩 및 사무소(Tescan Korea Demo Lab & Office)의 공식 개소를 발표했다. 새로운 플랫폼은 한국에서의 고객 참여를 강화하고 시연, 교육, 워크플로 논의를 통해 반도체 및 학술 사용자들을 지원하기 위해 설계됐다.

한국의 반도체 생태계는 AI 기반 메모리 및 첨단 패키징을 중심으로 계속 발전하고 있다. 고대역폭 메모리(HBM)와 더욱 복잡한 패키지 아키텍처가 확대됨에 따라, 팀들은 일관되고 의사결정에 준비된 결과를 유지하면서 불량 분석(FA), 신뢰성 및 검증 워크플로를 가속화해야 하는 증가하는 압력에 직면하고 있다.

왼쪽부터: 한국현미경학회 회장 여종석, Tescan 아시아태평양 총괄 사장 Sean Lee, Tescan Korea General Manager 김재환, Tescan CFO Pavel Sustek, 주한 체코대사 Ivan Jančárek.

테스칸의 파벨 수스텍(Pavel Sustek) 최고재무책임자는 "아시아 태평양 지역은 테스칸의 핵심 성장 지역으로 남아 있으며, 한국은 생태계가 HBM을 포함한 AI 메모리 용량과 첨단 패키징을 확장함에 따라 전략적 투자 집중 지역"이라고 말했다. 이어 "업그레이드된 서울 시설은 한국에서 테스칸의 고객 대면 플랫폼을 강화하고 반도체, 소재 과학, 학술 사용자들을 지원하기 위한 직접적인 투자"라고 밝혔다.

코리아 데모 랩 및 사무소는 테스칸의 글로벌 데모 랩 네트워크와 연결하면서 평가, 교육, 기술 논의를 위한 지역 허브로 기능할 것이다. 테스칸 아시아 태평양 지역의 숀 리(Sean Lee) 이사는 "사무소와 데모 랩 기능을 하나의 시설로 결합함으로써 고객 논의, 워크플로 검증, 지역 참여를 위한 더 강력한 플랫폼을 갖추게 됐다"고 말했다.

개소식에는 주한 체코 대사 이반 얀차렉(Ivan Jančárek) 각하를 비롯해 테스칸 경영진과 현미경 커뮤니티 대표들이 참석한 가운데 테이프 커팅이 진행됐다. 한국현미경학회(Korea Society of Microscopy, KSM)의 여종석 회장도 참석했다. 이들의 참여는 방법론 표준화, 인재 개발, 산학 협력의 중요성을 반영한다.

테스칸 소개

테스칸은 반도체, 소재, 생명과학 산업 전반에 걸쳐 나노스케일 조사 및 분석을 가능하게 한다. 첨단 전자 현미경 및 집속 이온 빔 기술을 통해 테스칸은 전 세계 학술 기관, 산업 팀, 연구소를 지원하는 워크플로 중심 솔루션을 제공한다.

SOURCE Tescan