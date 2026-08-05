테크트로닉 인더스트리즈, 상반기 견조한 실적 달성

매출 83억 달러로 증가, 순이익 7억 3800만 달러로 확대

홍콩 2026년 8월 5일 /PRNewswire/ -- 무선 전동공구, 실외용 전동장비, 바닥 관리, 청소 제품을 생산하는 글로벌 기업 테크트로닉 인더스트리즈(Techtronic Industries Co. Ltd., 이하 'TTI' 또는 '그룹')(주식 코드: HK: 0669, ADR 기호: TTNDY)이 2026년 6월 30일까지 6개월간의 실적을 발표했다. 그룹은 2026년 상반기에 사상 최대 실적을 거뒀고 매출은 5.9% 증가한 83억 달러를 기록했다. 양대 주력 브랜드인 MILWAUKEE와 RYOBI도 2026년 상반기에 모두 견조한 실적을 달성해 현지 통화 기준 합산 기저 성장률이 8.2%에 달했다.

TTI는 2026년 상반기에 사상 최대 실적을 달성했으며, 매출은 5.9% 증가한 83억 달러, 순이익은 17.5% 증가한 7억 3800만 달러를 기록했다.

글로벌 MILWAUKEE 사업은 2025년에 계획된 MILWAUKEE 미주 전사적자원관리(ERP) 시스템 전환에 따른 시기 효과를 조정한 후 현지 통화 기저 기준으로 10.5% 성장했다.

세계 1위 소비자용 무선 공구 및 실외용 제품 브랜드인 RYOBI는 2026년 상반기에 현지 통화 기준 1.7% 성장해 매출 19억 달러를 기록했다.

상각전영업이익(EBIT) 마진은 2025년 상반기 9.1%에서 사상 최고치인 9.9%로 86bp 확대됐다. 더욱 고무적인 것은 2027년까지 EBIT 마진 10.0%를 달성하거나 초과한다는 내부 목표를 실현할 수 있는 유리한 입지를 확보했다는 점이다.

2026년 상반기 잉여현금흐름은 7억 5300만 달러를 기록했으며, 하반기에도 견조한 잉여현금흐름 실적을 이어갈 것으로 예상된다.

회사는 2026년 6월 승인을 받은 후 5억 달러 규모의 자동 주식 환매 계획을 개시했다.

2026년 상반기 주요 재무 실적

항목 2026년 백만 달러 2025년 백만 달러 증감 매출 8292 7833 +5.9 % 매출총이익률 42.9 % 40.3 % +258bp EBIT 822 709 +15.9 % 회사 소유주 귀속 이익 738 628 +17.5 % 기본 주당순이익(센트) 40.50 34.37 +17.8 % 잉여현금흐름 753 468 +2억 8500만 달러 주당 중간배당금(근사값 센트) 19.31 16.09 +20.0 %

2026년 상반기 매출총이익률은 258bp 늘어 사상 최고치인 42.9%를 기록했다. 2026년 매출총이익률 성장치 중에서 163bp는 생산 최적화, 생산성 향상, 공급업체와의 협력 등 관세 완화 노력의 연간 효과가 온전히 반영된 데 따른 것이다. EBIT는 15.9% 증가한 8억 2200만 달러를 기록했으며, EBIT 마진은 86bp 상승한 9.9%로 확대됐다. 순금융비용 감소에 힘입어 순이익은 17.5% 증가한 7억 3800만 달러를 기록했고, 주당순이익은 17.8% 증가한 40.50센트를 기록했다. 매출액 대비 운전자본 비율은 전년 대비 11bp 개선된 16.6%를 기록했다. TTI는 2026년 첫 6개월 동안 7억 5300만 달러의 플러스 잉여현금흐름을 창출했으며, 기말 순현금 포지션은 10억 6600만 달러를 기록했다. TTI는 2026년 6월부터 향후 18개월 동안 최대 5억 달러 규모로 주식을 자동 환매하는 계획을 시작했다. 7월 말 기준으로 이 계획에 따라 4200만 달러 규모로 주식을 환매했다.

그룹의 보고 대상 부문별로는 기존 '전동장비' 및 '바닥 관리 및 청소' 사업 부문이 신설된 '전문가용' 및 '소비자용' 부문으로 변경됐다. 전문가용 부문은 2026년 상반기에 보고 통화 기준 9.7% 증가한 59억 달러의 매출을 기록했다. 소비자용 부문은 2026년 상반기에 2.5% 감소한 24억 달러의 매출을 기록했다.

이사회는 2026년 6월 30일까지 6개월 기간에 대해 주당 홍콩통화 기준 150.00센트(미화로는 약 19.31센트)로 중간배당금을 지급하기로 결의했다. 2025년 중간배당금은 주당 홍콩통화 기준 125.00센트(미화 약 16.09센트)였다. 중간배당금은 2026년 9월 4일 회사 주주명부에 등재된 주주에게 지급되며, 2026년 9월 18일경 지급될 예정이다.

호르스트 푸드빌(Horst Pudwill) TTI 상근회장은 "최고 인재와 가장 강력한 기업문화, 핵심 전문업종, 그 어느 때보다도 긴밀한 고객 관계, 탄탄한 제품 로드맵, TTI 역사상 가장 건전한 재무상태를 바탕으로 앞으로도 수년 간은 업계를 선도하기에 부족함이 없다"고 말했다.

스티븐 P. 리치먼(Steven P. Richman) TTI CEO는 "2026년 상반기에 EBIT 마진 9.9%를 달성함에 따라 2027년까지 EBIT 마진 10.0% 이상을 달성하고, 2028년 이후에는 추가 상승 여력을 확보한다는 내부 목표를 실현할 수 있다는 확신이 더욱 커졌다. TTI는 2026년에도 다시 한번 우수한 연간 실적을 달성하고자 한다"고 말했다.

미래예측진술

본 발표에는 그룹이 사업을 영위하는 사업 및 시장에 관한 TTI의 현재 기대, 추정, 전망, 신념 및 가정을 바탕으로 하며 본 발표일 현재 TTI의 견해를 반영하는 특정 미래예측진술 또는 미래예측 용어가 포함돼 있다. 이 미래예측진술이 미래의 성과를 보장하는 것은 아니며, 미래의 성과는 시장 위험과 불확실성 및 TTI가 통제할 수 없는 요인의 영향을 받는다. 따라서 실제 결과와 수익은 본 발표에 포함된 가정 및 진술과 중대하게 달라질 수도 있다.

TTI 소개

테크트로닉 인더스트리즈 컴퍼니는 1985년 독일 기업가 호르스트 율리우스 푸드빌(Horst Julius Pudwill)이 설립한 기업으로 전 세계 무선 기술 분야를 선도하는 곳이다. 전동공구, 실외용 전동장비, 바닥 관리, 청소 제품 분야를 개척해 전 세계 전문가용, 산업용, DIY, 일반 소비자 시장에 제품과 서비스를 공급하고 있다. 전 세계적으로 4만 7000여 직원을 두고 혁신과 전략적 성장에 끊임없이 집중해 진출한 산업마다 선도적 입지를 구축했다.

TTI 전문가 공구 포트폴리오의 대표는 MILWAUKEE다. MILWAUKEE는 TTI의 전문가용 공구 포트폴리오를 선도하는 브랜드로 위스콘신주 브룩필드에 글로벌 연구개발 본부를 두고 전 세계에서 혁신과 안전, 작업 현장의 생산성 향상을 주도하고 있다. RYOBI 브랜드는 사우스캐롤라이나주 그린빌에 본사를 두고 DIY 소비자들을 중심으로 입지를 공고히 한 가운데 DIY 공구 혁신의 기준을 지속해서 제시하고 있다. TTI의 주요 브랜드로는 AEG, EMPIRE, HOMELITE와 같은 신뢰받는 브랜드와 바닥 관리 분야를 선도하는 HOOVER, ORECK, VAX, DIRT DEVIL과 같은 브랜드가 있다.

TTI가 보유한 국제적 명성과 유명 브랜드 포트폴리오는 회사의 글로벌 사업 범위와 안정성을 뒷받침하는 견고한 지배구조가 기반이다. 푸드빌 가문은 회사의 최대주주 지위를 유지하고 있으며, 나머지 지분은 주로 북미 및 유럽계 기관투자자들이 보유하고 있다. TTI는 홍콩증권거래소에 상장돼 있으며 항셍지수 구성 종목이기도 하다. 또한 환경, 사회, 기업지배구조 기준을 충실히 준수하며 전 세계에서 사업을 운영하고 있다. 자세한 내용은 www.ttigroup.com에서 확인할 수 있다.

AEG와 RYOBI를 제외하고 본문에 기재된 모든 상표는 그룹이 소유하고 있다. AEG는 AB Electrolux (publ.)의 등록상표로 라이선스에 따라 사용된다. RYOBI는 Ryobi Limited의 등록상표로 라이선스에 따라 사용된다.

SOURCE Techtronic Industries Co. Ltd.