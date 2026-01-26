튤립 이노베이션, 신왕다 배터리 상대 특허 침해 제소… 무역위 조사 절차로 확대

부다페스트, 헝가리 , 2026년 1월 26일 /PRNewswire/ -- 2026년 1월 19일 한국무역위원회(Korea Trade Commission, KTC)가 튤립 이노베이션(Tulip Innovation)이 제기한 신청에 따라 중국 신왕다(Sunwoda)의 리튬이온 배터리 셀 및 지리 자동차 그룹(Geely Auto Group)의 배터리 팩에 대한 조사에 착수했다. 해당 제품들은 한국 내 베스트셀링 하이브리드 SUV에 공급되고 있으며, 튤립의 배터리 라이선싱 프로그램에 포함된 특허를 침해했다는 내용이다. 이번 조치는 신왕다와 그 고객사들의 무단 특허 사용 행위에 대한 튤립의 법적 대응이 독일에서의 소송에 이어 한국으로까지 확대된 것을 의미한다. 튤립 측은 신왕다가 지속적으로 라이선스 체결 요구에 불응하여 이러한 조치를 단행하게 됐다고 밝혔다.

KTC의 이번 조사는 대한민국 특허 제10-1089135호를 대상으로 하며, 이는 자동차 배터리의 안전성과 성능에 핵심 요소인 전극과 배터리 분리막의 결합 기술에 관한 것이다. 해당 한국 특허는 튤립이 독일 법원에서 주장했던 유럽 특허 중 하나와 대응하는 권리로, 지난해 독일에서는 신왕다를 상대로 세 건의 판매 금지 가처분 결정을 내렸다.

LG에너지솔루션(LG Energy Solution)과 파나소닉 에너지(Panasonic Energy)가 보유한 5000건 이상의 특허 포트폴리오에 대한 라이선스 대행을 맡고 있는 튤립은 주로 배터리 제조사를 상대로 권리를 행사해 왔다. 그러나 이번 사례와 같이 라이선스를 획득하지 않은 공급업체로부터 배터리를 조달하는 고객사 역시 단속 대상에 포함될 수 있음을 분명히 했다. 한국에서 새로 시작된 이번 소송은 튤립 포트폴리오의 글로벌 영향력을 보여주는 동시에, 리튬이온 배터리 공급망 하류에 있는 기업들도 무단 제품 사용에 따른 특허 침해 책임에서 자유로울 수 없음을 시사한다.

페렌츠 파르카스(Ferencz Farkas) 튤립 이노베이션 이사는 "이번 한국 내 조치는 배터리 산업의 공정한 경쟁 시장 환경을 유지하기 위한 노력의 일환"이라며 "우리의 목표는 모든 리튬이온 배터리 제조업체에 포트폴리오 라이선스를 부여하는 것이지만, 필요할 경우 라이선스 소유자의 지식재산권을 보호하기 위해 공급망 내 다양한 참여자들을 상대로 강력한 조치를 취할 준비가 되어 있다"라고 강조했다.

튤립 이노베이션 소개

튤립 이노베이션은 리튬 이온 배터리 라이선싱 프로그램을 구축하고 관리하기 위해 설립된 독립 회사다. 유럽 내 배터리 제조의 중심지인 헝가리에 본사를 두고 있는 튤립은 리튬 이온 배터리 기술을 사용하는 기업들과 협력하여 이들의 제조 운영이 튤립의 강력한 IP 포트폴리오에 접근할 수 있도록 보장하는 것을 사명으로 삼고 있다. 수십 년의 경험을 가진 라이선싱 전문가 팀이 이끄는 튤립은 탄탄한 업계 네트워크와 특허 라이선스 협상 및 관리에 대한 전문성을 보유하고 있다. 자세한 정보는 www.tulipinnovation.com에서 확인할 수 있다.

